|
09.12.2025 08:15:38
OTS: AEQUITA / AEQUITA verkauft IFA Group an den Antriebsspezialisten Neapco
AEQUITA verkauft IFA Group an den Antriebsspezialisten Neapco
München / Haldensleben (ots) - Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hat den
Antriebswellen- und Gelenkhersteller IFA an das US-Unternehmen Neapco verkauft.
Mit der Übernahme entsteht der weltweit drittgrößte Hersteller von Längs- und
Seitenwellen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 2 Mrd.
US-Dollar, der in allen strategisch relevanten Märkten vertreten ist.
Seit dem Erwerb der IFA im Jahr 2022 hatte AEQUITA das Portfoliounternehmen
grundlegend neu ausgerichtet, unter anderem durch eine umfassende Modernisierung
und Neustrukturierung sämtlicher Fertigungsstandorte in Asien, Europa und
Nordamerika sowie die Einführung innovativer Fertigungstechnologien und
Produktdesigns im Bereich der Seitenwelle.
"Wir freuen uns, dass wir die IFA durch die erfolgreiche Transformation der
vergangenen drei Jahre in bester Verfassung an Neapco übergeben können", sagt
Dr.-Ing. Axel Geuer, Präsident und Co-CEO von AEQUITA. "Durch den
Zusammenschluss entsteht ein neuer, weltweit führender Player im Markt - und die
IFA wird darin eine wesentliche Rolle spielen."
Robert Roiger, COO von AEQUITA, ergänzt: "Mit einem noch breiteren Technologie-
und Produktportfolio und einem erweiterten Angebot an Antriebstechnologien für
Verbrenner- und Elektrofahrzeuge ist die IFA Group für eine langfristig
erfolgreiche Entwicklung bestens positioniert."
Neapco ist ein führender Anbieter innovativer Antriebslösungen für die globale
Automobilindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Farmington Hills im
US-Bundesstaat Michigan entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige OEM-
und Aftermarket-Antriebsstrangprodukte für Pkw, Lkw, Landwirtschafts- und
Industrieanwendungen. Sämtliche Produkte werden in hochmodernen Werken in
Nordamerika, Europa und Asien konstruiert und hergestellt. Das Unternehmen hat
13 Standorte weltweit.
Ken Hopkins, President and CEO von Neapco, sagt: "Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit den Antriebsspezialisten der Traditionsmarke IFA. Gemeinsam
werden wir unser Know-how, unsere Innovationskraft und unsere globale Präsenz
dazu nutzen, unsere Marktposition weiter auszubauen und eine erfolgreiche
Zukunft zu gestalten."
Strukturierter Verkaufsprozess seit Ende 2024
Nach erfolgreicher Transformation hatte AEQUITA Ende 2024 einen strukturierten
Verkaufsprozess gestartet. Seit Mitte dieses Jahres fanden exklusive Gespräche
mit dem US-Strategen Neapco statt, einem bislang direkten Wettbewerber der IFA.
Dem am 24. November 2025 unterzeichneten Kaufvertrag liegt eine
Unternehmensbewertung im hohen dreistelligen Millionenbereich zugrunde. Der
Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet und steht unter
Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörde.
"Durch die Integration in den Neapco-Konzern hat die IFA jetzt in einem extrem
volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld die denkbar besten langfristigen
Entwicklungschancen", sagt IFA-Geschäftsführer Jan-C. Maser. "Dass wir mit
Neapco einen so starken Partner gewonnen haben, ist der beste Beweis dafür, dass
unsere Transformation und Neuausrichtung erfolgreich war", so sein
Geschäftsführungskollege Stefan Bultmann.
Transformation unter Führung der AEQUITA
Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Group Ende 2022 übernommen.
In den folgenden drei Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die
Entwicklung und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken mit
Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, USA und China umfassend neu
ausgerichtet. Eckpunkte des Transformationsprogramms waren die Einführung
innovativer Fertigungstechnologien und Produktdesigns im Bereich der Seitenwelle
und eine umfassende Modernisierung und Neustrukturierung sämtlicher
Fertigungsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika. Durch die technologische
und organisatorische Weiterentwicklung hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit
der IFA deutlich verbessert. So hat die IFA in dieser Zeit den ersten
Großauftrag im Bereich Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden
akquiriert. Außerdem war das Unternehmen 2023 erstmals seit mehr als fünf Jahren
wieder profitabel.
Über AEQUITA:
AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die weltweit in
Transformationssituationen wie Carve-outs und Nachfolgeregelungen investiert.
Mit derzeit elf Tochtergesellschaften in den Segmenten Chemie, Industriegüter/
-dienstleistungen und Automotive beschäftigt AEQUITA mehr als 19.000 Mitarbeiter
und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden Euro.
Pressekontakt:
AEQUITA SE & Co. KGaA
Simon Schulz
Partner
Gabrielenstr. 9, 80636 Munich
T. +49 89 2620 4840-0
E. mailto:contact@aequita.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181610/6175223
OTS: AEQUITA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.