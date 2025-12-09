OTS: AEQUITA / AEQUITA verkauft IFA Group an den Antriebsspezialisten Neapco

AEQUITA verkauft IFA Group an den Antriebsspezialisten Neapco

München / Haldensleben (ots) - Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hat den

Antriebswellen- und Gelenkhersteller IFA an das US-Unternehmen Neapco verkauft.

Mit der Übernahme entsteht der weltweit drittgrößte Hersteller von Längs- und

Seitenwellen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 2 Mrd.

US-Dollar, der in allen strategisch relevanten Märkten vertreten ist.

Seit dem Erwerb der IFA im Jahr 2022 hatte AEQUITA das Portfoliounternehmen

grundlegend neu ausgerichtet, unter anderem durch eine umfassende Modernisierung

und Neustrukturierung sämtlicher Fertigungsstandorte in Asien, Europa und

Nordamerika sowie die Einführung innovativer Fertigungstechnologien und

Produktdesigns im Bereich der Seitenwelle.

"Wir freuen uns, dass wir die IFA durch die erfolgreiche Transformation der

vergangenen drei Jahre in bester Verfassung an Neapco übergeben können", sagt

Dr.-Ing. Axel Geuer, Präsident und Co-CEO von AEQUITA. "Durch den

Zusammenschluss entsteht ein neuer, weltweit führender Player im Markt - und die

IFA wird darin eine wesentliche Rolle spielen."

Robert Roiger, COO von AEQUITA, ergänzt: "Mit einem noch breiteren Technologie-

und Produktportfolio und einem erweiterten Angebot an Antriebstechnologien für

Verbrenner- und Elektrofahrzeuge ist die IFA Group für eine langfristig

erfolgreiche Entwicklung bestens positioniert."

Neapco ist ein führender Anbieter innovativer Antriebslösungen für die globale

Automobilindustrie. Das Unternehmen mit Sitz in Farmington Hills im

US-Bundesstaat Michigan entwickelt, produziert und vertreibt hochwertige OEM-

und Aftermarket-Antriebsstrangprodukte für Pkw, Lkw, Landwirtschafts- und

Industrieanwendungen. Sämtliche Produkte werden in hochmodernen Werken in

Nordamerika, Europa und Asien konstruiert und hergestellt. Das Unternehmen hat

13 Standorte weltweit.

Ken Hopkins, President and CEO von Neapco, sagt: "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit den Antriebsspezialisten der Traditionsmarke IFA. Gemeinsam

werden wir unser Know-how, unsere Innovationskraft und unsere globale Präsenz

dazu nutzen, unsere Marktposition weiter auszubauen und eine erfolgreiche

Zukunft zu gestalten."

Strukturierter Verkaufsprozess seit Ende 2024

Nach erfolgreicher Transformation hatte AEQUITA Ende 2024 einen strukturierten

Verkaufsprozess gestartet. Seit Mitte dieses Jahres fanden exklusive Gespräche

mit dem US-Strategen Neapco statt, einem bislang direkten Wettbewerber der IFA.

Dem am 24. November 2025 unterzeichneten Kaufvertrag liegt eine

Unternehmensbewertung im hohen dreistelligen Millionenbereich zugrunde. Der

Abschluss der Transaktion wird im ersten Quartal 2026 erwartet und steht unter

Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörde.

"Durch die Integration in den Neapco-Konzern hat die IFA jetzt in einem extrem

volatilen und wettbewerbsintensiven Umfeld die denkbar besten langfristigen

Entwicklungschancen", sagt IFA-Geschäftsführer Jan-C. Maser. "Dass wir mit

Neapco einen so starken Partner gewonnen haben, ist der beste Beweis dafür, dass

unsere Transformation und Neuausrichtung erfolgreich war", so sein

Geschäftsführungskollege Stefan Bultmann.

Transformation unter Führung der AEQUITA

Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Group Ende 2022 übernommen.

In den folgenden drei Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die

Entwicklung und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken mit

Produktionsstandorten in Deutschland, Polen, USA und China umfassend neu

ausgerichtet. Eckpunkte des Transformationsprogramms waren die Einführung

innovativer Fertigungstechnologien und Produktdesigns im Bereich der Seitenwelle

und eine umfassende Modernisierung und Neustrukturierung sämtlicher

Fertigungsstandorte in Asien, Europa und Nordamerika. Durch die technologische

und organisatorische Weiterentwicklung hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit

der IFA deutlich verbessert. So hat die IFA in dieser Zeit den ersten

Großauftrag im Bereich Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden

akquiriert. Außerdem war das Unternehmen 2023 erstmals seit mehr als fünf Jahren

wieder profitabel.

Über AEQUITA:

AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die weltweit in

Transformationssituationen wie Carve-outs und Nachfolgeregelungen investiert.

Mit derzeit elf Tochtergesellschaften in den Segmenten Chemie, Industriegüter/

-dienstleistungen und Automotive beschäftigt AEQUITA mehr als 19.000 Mitarbeiter

und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 6 Milliarden Euro.

