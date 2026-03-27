OTS: AEQUITA / Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu ...

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27.03.2026 08:01:38
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Erfolgreiches Closing: AEQUITA-Beteiligung IFA gehört jetzt zu Neapco
München/Haldensleben (ots) - Der Verkauf des traditionsreichen Antriebswellen-
und Gelenkherstellers IFA Group an das US-Unternehmen Neapco ist perfekt. Nach
der Freigabe der Transaktion durch die Kartellbehörden ist die Übernahme mit dem
gestern erfolgten Closing offiziell vollzogen. Trotz eines herausfordernden
Marktumfelds kann die Münchener Industriegruppe AEQUITA ihre Beteiligung damit
vier Jahre nach ihrem Einstieg erfolgreich an einen strategischen Investor
übergeben.
"Größe ist im internationalen Autozuliefermarkt längst der entscheidende
Faktor", sagt AEQUITA-Gründer und Managing Partner Dr.-Ing. Axel Geuer. "Wir
haben in den vergangenen vier Jahre intensiv daran gearbeitet, IFA zu
transformieren und wieder wettbewerbsfähig zu machen. Wir freuen uns, dass das
Unternehmen nun als Teil von Neapco beste Entwicklungschancen hat."
Mit der Übernahme der IFA Group wird Neapco der weltweit drittgrößte Hersteller
von Längs- und Seitenwellen mit mehr als 5.000 Mitarbeitenden und einem Umsatz
von rund 2 Mrd. US-Dollar. Das Unternehmen war bisher ein direkter Wettbewerber
von IFA. Der Kaufvertrag, dem ein Unternehmenswert in dreistelliger
Millionenhöhe zu Grunde liegt, wurde bereits im November unterzeichnet.
Transformation und Neuausrichtung unter Führung der AEQUITA
Die Münchner Industriegruppe AEQUITA hatte die IFA Group Ende 2022 übernommen.
In den folgenden Jahren wurde der traditionsreiche Spezialist für die
Entwicklung und Herstellung von Kardan- und Seitenwellen sowie Gelenken
umfassend neu ausgerichtet. Eckpunkte des Transformations-programms waren die
Einführung innovativer Fertigungstechnologien, eine umfassende Modernisierung
und Neustrukturierung sämtlicher Fertigungsstandorte in Asien, Europa und
Nordamerika, sowie neue Produkte im Bereich der Seitenwelle. "Durch die
technologische und organisatorische Weiterentwicklung unter der Führung von
AEQUITA hat sich die globale Wettbewerbsfähigkeit von IFA deutlich verbessert",
betont der IFA-Beiratsvorsitzende und frühere BMW-Vorstand Dr.-Ing. Andreas
Wendt. So hat IFA in dieser Zeit bedeutende Großaufträge im Bereich
Elektromobilität gewonnen und potenzialstarke neue Kunden akquiriert.
"Ob Verbrenner, Hybrid oder Elektro: Mit ihrem heutigen Technologieportfolio ist
IFA nicht nur für eine breite automobile Zukunft gerüstet, sondern kann auch das
bestehende Angebot von Neapco in wichtigen Segmenten optimal ergänzen", sagt
Stefan Bultmann, scheidender Geschäftsführer der IFA Group.
"Die vergangenen Jahre bei IFA waren intensiv und oft herausfordernd", sagt
Jan-Christoph Maser, Geschäftsführungskollege von Bultmann. "Die nun vollzogene
Übergabe zeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat. Wir bedanken uns bei allen
Kolleginnen und Kollegen von AEQUITA für ihre Unterstützung und bei den
Mitarbeitenden und Geschäftspartnern von IFA für ihr Vertrauen."
Neapco: Global Player bei Antriebslösungen
Neapco, gegründet im Jahr 1921, ist ein führender Anbieter innovativer
Antriebslösungen für die Automobilindustrie. Mit Hauptsitz in Farmington Hills,
Michigan, entwickelt, produziert und vertreibt das Unternehmen hochwertige
Antriebsstrangprodukte für den OEM- und Aftermarket-Bereich - für Pkw,
Nutzfahrzeuge sowie landwirtschaftliche und industrielle Anwendungen. Alle
Produkte werden in hochmodernen Fertigungsstätten in Nordamerika,
Europa und Asien entwickelt und hergestellt. Das Unternehmen beschäftigt mehr
als 3.300 Mitarbeitende an 13 Standorten weltweit.
Über AEQUITA:
AEQUITA ist eine in München ansässige Industriegruppe, die weltweit in
Transformationssituationen wie Carve-outs und Nachfolgeregelungen investiert.
Mit derzeit elf Tochtergesellschaften in den Segmenten Chemie, Industriegüter/
-dienstleistungen und Automotive beschäftigt AEQUITA mehr als 19.000 Mitarbeiter
weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 10 Milliarden Euro.
Pressekontakt:
AEQUITA SE & Co. KGaA
Kolja Hübner
Partner
Gabrielenstr. 9, 80636 Munich
T. +49 89 2620 4840-0
E. mailto:contact@aequita.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181610/6244496
OTS: AEQUITA
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