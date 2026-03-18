OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Agravis Raiffeisen AG präsentiert solide ...

Agravis Raiffeisen AG präsentiert solide Geschäftszahlen für 2025

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Münster (ots) - Die AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) blickt auf ein wirtschaftlich

solides Geschäftsjahr 2025

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsjahr-2025)

zurück und setzt zugleich klare strategische Impulse für die kommenden Jahre.

"Wir sind erneut zukunftssicher, stabil und verlässlich unterwegs", betonte

Vorstandsvorsitzender Dr. Dirk Köckler anlässlich der digitalen

Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens. In einem herausfordernden Marktumfeld

konnte der Konzern seine Ertragskraft stärken, wichtige Investitionen tätigen

und zentrale Weichen für weiteres Wachstum stellen.

Stabiles Umsatzniveau und höheres Ergebnis vor Steuern

Finanzvorstand Hermann Hesseler erläuterte die wirtschaftliche Entwicklung des

Konzerns: Das Ergebnis vor Steuern lag 2025 bei 70,1 Mio. Euro (Vorjahr: 65 Mio.

Euro) und unterstreicht damit die anhaltende Stabilität der AGRAVIS. Der Umsatz

erreichte 8,4 Mrd. Euro und blieb damit trotz niedrigeren Preisniveaus auf

stabilem Level. "Mit diesen Kennzahlen senden wir ein klares Zeichen: Die

AGRAVIS bekennt sich zu ihrer genossenschaftlichen Verantwortung und ist

finanziell weiterhin solide aufgestellt", unterstrich der Finanzvorstand.

Über 80 Mio. Euro investiert

Mit über 80 Mio. Euro investierte die AGRAVIS erneut oberhalb der Abschreibung -

vor allem in moderne Infrastruktur und digitale Systeme. Die Eigenkapitalbasis

wurde um 36 Mio. Euro auf 728 Mio. Euro ausgebaut; die Eigenkapitalquote stieg

auf 32,3 Prozent und liegt damit weiterhin klar über der unternehmensseitig

wichtigen 30-Prozent-Marke. Gleichzeitig wurden die Verbindlichkeiten gegenüber

Kreditinstituten weiter reduziert. "Diese Entwicklung zeigt: Die AGRAVIS ist ein

wirtschaftlich verlässlicher Partner im genossenschaftlichen Verbund", so

Hesseler. "Wir stehen zur innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft, zur

Nutztierhaltung und zum intensiven Pflanzenbau - und wir stärken konsequent die

Regionen."

Fokus auf den Süden Deutschlands

Einen besonderen Fokus legt die AGRAVIS in den kommenden Jahren auf den Süden

Deutschlands, insbesondere Bayern und Baden-Württemberg. Der Konzern reagiert

damit auf eine wachsende Nachfrage regionaler Genossenschaften nach

leistungsfähigen Großhandelspartnern. "Der Süden ist wirtschaftlich stark,

landwirtschaftlich vielfältig und traditionell genossenschaftlich geprägt",

erklärte Dr. Köckler. "Viele Genossenschaften suchen Partner, die mehr bieten

als Tagespreise - sie suchen Verlässlichkeit, Expertise und Strukturen, die

zukunftsfähig weiterentwickelt werden können." AGRAVIS bietet im Süden ein

umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten, darunter:

- Betriebsmittel für die Pflanzenproduktion (Dünger, Saatgut, Pflanzenschutz,

digitale Anwendungen)

- Hochwertige Futtermittel und Beratung mit eigener Produktion u. a. in

Straubing

- Skalierbare Marktkonzepte für Raiffeisen-Märkte

Großhandelspartner für die Genossenschaften

Die AGRAVIS versteht sich dabei ausdrücklich als Großhandelspartner, während die

Genossenschaft vor Ort das Gesicht zum Kunden und zur Kundin bleibt. "AGRAVIS

ist Ermöglicher und Lösungsanbieter, nicht Verdränger", so Dr. Köckler weiter.

Zudem ermöglicht die AGRAVIS süddeutschen Genossenschaften die Beteiligung am

Unternehmen über AGRAVIS-Aktien. "Wir sehen uns gut gerüstet, um auch im Süden

Deutschlands genossenschaftliche Strukturen zu stärken und gemeinsam mit

Partnern Zukunft zu gestalten."

Bekenntnis zur EU und zum Binnenmarkt

Der Vorstandsvorsitzende Dr. Dirk Köckler ordnete während der digitalen

Bilanz-Pressekonferenz die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung aber auch in den

geopolitischen und gesellschaftlichen Kontext ein: "Die aktuellen globalen

Konflikte, protektionistische Tendenzen und Abhängigkeiten zeigen, wie wichtig

eine widerstandsfähige, souveräne Europäische Union ist." AGRAVIS bekenne sich

klar zur EU, zum Binnenmarkt und zu einer werteorientierten Unternehmenskultur.

"Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Marktwirtschaft, Vielfalt und Toleranz sind

für uns nicht verhandelbar. Sie sind Grundlage für Innovation, Vertrauen und

wirtschaftliche Stärke - gerade im ländlichen Raum", so Dr. Köckler: "Eine

widerstandsfähige EU, die ihre wirtschaftliche Souveränität ausbaut und sich

technologisch wie handelspolitisch unabhängiger von Großmächten macht, ist

Grundvoraussetzung für Ernährungssicherheit, stabile Lieferketten und

verlässliche Perspektiven im ländlichen Raum."

Systemrelevanz der Landwirtschaft

Gleichzeitig unterstrich Dr. Köckler die Systemrelevanz der Landwirtschaft:

"Eine leistungsstarke Landwirtschaft und ein funktionierender Agrarhandel sind

gerade in dem geopolitisch sich neu ordnenden Rahmen unverzichtbar für die

Grundversorgung unseres Landes. Deshalb ist es aus unserer Sicht fahrlässig,

wenn hingenommen wird, dass immer mehr landwirtschaftliche Betriebe aus der

Produktion aussteigen. Genau das Gegenteil muss das Ziel sein: Landwirtschaft

muss die Zuversicht in eine wirtschaftlich und gesellschaftlich akzeptierte

Nutztierhaltung und einen innovativ-nachhaltigen Pflanzenbau wiedergewinnen.

Nutztierhaltung und Pflanzenbau sind systemrelevant. Eine Unterschreitung der

Selbstversorgung in zentralen Bereichen bewerten wir äußerst kritisch."

Strukturwandel aktiv gestalten

Für 2026 plant die AGRAVIS erneut einen Umsatz von über 8 Mrd. Euro und ein

Ergebnis vor Steuern von 70 Mio. Euro. "Wir sind zuversichtlich und

realistisch", betonte Dr. Köckler. "Unsere wirtschaftliche Stabilität, unser

Know-how und unsere Investitionskraft ermöglichen es uns, den

genossenschaftlichen Verbund weiter zu stärken - im Stammgebiet ebenso wie im

Süden." Die AGRAVIS sieht ihre Aufgabe darin, Strukturwandel aktiv zu gestalten,

regionale Genossenschaften zu stärken und Zukunftschancen gemeinsam zu

entwickeln. "Unser Glas ist halbvoll", so der AGRAVIS-Vorstandsvorsitzende

abschließend. "Wir stehen zu einer innovativ-nachhaltigen Landwirtschaft und wir

gehen die Zukunft mit Mut, Pragmatismus und Verlässlichkeit an - mit

wirtschaftlicher Stabilität, starken Mitarbeitenden und einem klaren Fokus auf

unser Kerngeschäft."

Alle Zahlen, exklusive Berichte und mehr gibt es unter agrav.is/bipk

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/geschaeftsjahr-2025).

Pressekontakt:

Bernd Homann

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