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12.10.2026 12:02:39
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf ...
Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf Vertrauen in
anspruchsvollem Marktumfeld (FOTO)
Münster (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat
den Wertpapierprospekt der AGRAVIS Raiffeisen AG
(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) gebilligt. Damit ist der Weg frei
für die Ausgabe neuer Genussscheine an interessierte Investoren. Die Laufzeit
beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen Zinssatz von 4,6 Prozent. Der
Angebotszeitraum erstreckt sich vom 2. bis 20. November 2026. Der Nennwert pro
Genussschein beträgt 1.000 Euro, die Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der
Wertpapierprospekt und alle weiteren Informationen sind auf der Konzernwebsite
der AGRAVIS hinterlegt: agrav.is/genussscheine
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine).
AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler äußert sich zur Genussscheinausgabe im
Interview:
Herr Hesseler, die AGRAVIS bietet Investoren in diesem Jahr Genussscheine mit
einer Verzinsung von 4,6 Prozent. Was macht dieses Investment gerade im
aktuellen Marktumfeld so besonders?
Hermann Hesseler: Seit der erfolgreichen Emission von Genussscheinen im Herbst
2025 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Umso mehr
freut es uns, dass wir interessierten Investoren erneut eine Verzinsung von 4,6
Prozent anbieten können. Damit zeigen wir, dass wir unseren Anlegern auch in
einem anspruchsvollen Marktumfeld eine attraktive Rendite ermöglichen. Die
Neuemission löst die Genussscheine ab, die wir planmäßig im Dezember an die
bisherigen Investoren zurückzahlen. Wir sind überzeugt, dass wir auch dieses Mal
auf sehr viel Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der
AGRAVIS stoßen werden.
Das Volumen beträgt 40 Millionen Euro. Für welche konkreten Wachstums- oder
Investitionsprojekte sollen die Mittel eingesetzt werden?
Hermann Hesseler: Wir wachsen solide weiter und wollen unsere Marktposition im
genossenschaftlichen Agrarhandel stärken. Die Mittel aus der Emission dienen der
allgemeinen Unternehmensfinanzierung. Sie erhalten uns darüber hinaus den
erforderlichen Spielraum, um Investitionen in unserem Kernarbeitsgebiet sowie in
Regionen mit Wachstumspotenzial, wie aktuell im Süden Deutschlands, zu
ermöglichen.
Welche Rolle spielen die Genussscheine in der langfristigen
Finanzierungsstrategie Ihres Unternehmens?
Hermann Hesseler: Sie sind ein Baustein einer soliden und breit aufgestellten
Finanzstruktur, die es uns ermöglicht, erfolgreich am Markt zu agieren. Mit den
Genussscheinen stärken wir unser Eigenkapital und erhalten die notwendige
Flexibilität für weiteres Wachstum.
AGRAVIS-Genussscheine
(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine)
Pressekontakt:
Bernd Homann
AGRAVIS Raiffeisen AG
Kommunikation
Industrieweg 110
48155 Münster
Tel.: 02 51/6 82-20 50
Fax: 02 51/6 82-20 48
E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de
http://www.agravis.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6369285
OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG
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