OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG / Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf ...

Genussscheine - Agravis Raiffeisen AG setzt auf Vertrauen in

anspruchsvollem Marktumfeld (FOTO)

Münster (ots) - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat

den Wertpapierprospekt der AGRAVIS Raiffeisen AG

(https://www.agravis.de/de/unsere-leistungen) gebilligt. Damit ist der Weg frei

für die Ausgabe neuer Genussscheine an interessierte Investoren. Die Laufzeit

beträgt fünfeinhalb Jahre bei einem jährlichen Zinssatz von 4,6 Prozent. Der

Angebotszeitraum erstreckt sich vom 2. bis 20. November 2026. Der Nennwert pro

Genussschein beträgt 1.000 Euro, die Mindestzeichnung 2.000 Euro. Der

Wertpapierprospekt und alle weiteren Informationen sind auf der Konzernwebsite

der AGRAVIS hinterlegt: agrav.is/genussscheine

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine).

AGRAVIS-Finanzvorstand Hermann Hesseler äußert sich zur Genussscheinausgabe im

Interview:

Herr Hesseler, die AGRAVIS bietet Investoren in diesem Jahr Genussscheine mit

einer Verzinsung von 4,6 Prozent. Was macht dieses Investment gerade im

aktuellen Marktumfeld so besonders?

Hermann Hesseler: Seit der erfolgreichen Emission von Genussscheinen im Herbst

2025 haben sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verändert. Umso mehr

freut es uns, dass wir interessierten Investoren erneut eine Verzinsung von 4,6

Prozent anbieten können. Damit zeigen wir, dass wir unseren Anlegern auch in

einem anspruchsvollen Marktumfeld eine attraktive Rendite ermöglichen. Die

Neuemission löst die Genussscheine ab, die wir planmäßig im Dezember an die

bisherigen Investoren zurückzahlen. Wir sind überzeugt, dass wir auch dieses Mal

auf sehr viel Vertrauen in die Solidität und wirtschaftliche Stabilität der

AGRAVIS stoßen werden.

Das Volumen beträgt 40 Millionen Euro. Für welche konkreten Wachstums- oder

Investitionsprojekte sollen die Mittel eingesetzt werden?

Hermann Hesseler: Wir wachsen solide weiter und wollen unsere Marktposition im

genossenschaftlichen Agrarhandel stärken. Die Mittel aus der Emission dienen der

allgemeinen Unternehmensfinanzierung . Sie erhalten uns darüber hinaus den

erforderlichen Spielraum, um Investitionen in unserem Kernarbeitsgebiet sowie in

Regionen mit Wachstumspotenzial, wie aktuell im Süden Deutschlands, zu

ermöglichen.

Welche Rolle spielen die Genussscheine in der langfristigen

Finanzierungsstrategie Ihres Unternehmens?

Hermann Hesseler: Sie sind ein Baustein einer soliden und breit aufgestellten

Finanzstruktur, die es uns ermöglicht, erfolgreich am Markt zu agieren. Mit den

Genussscheinen stärken wir unser Eigenkapital und erhalten die notwendige

Flexibilität für weiteres Wachstum.

AGRAVIS-Genussscheine

(https://www.agravis.de/de/unternehmen/investor-relations/genussscheine)

Pressekontakt:

Bernd Homann

AGRAVIS Raiffeisen AG

Kommunikation

Industrieweg 110

48155 Münster

Tel.: 02 51/6 82-20 50

Fax: 02 51/6 82-20 48

E-Mail: mailto:bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/104520/6369285

OTS: AGRAVIS Raiffeisen AG