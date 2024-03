OTS: AlixPartners / Deutsche Führungskräfte können trotz angespannter ...

Deutsche Führungskräfte können trotz angespannter Wirtschaftslage auch

Optimismus - AlixPartners Disruption Index 2024

München (ots) -

- 60% der befragten Führungskräfte aus Deutschland, global nur 44%, schreiben

sich eine aktive Rolle beim Umgang mit Disruptionen zu

- Zwei Drittel sehen in künstlicher Intelligenz eine Chance für ihr

Geschäftsmodell

- Andreas Rüter: "Disruptionszyklen haben Konjunkturzyklen als wichtigste

Triebkraft der globalen Wirtschaft und der Unternehmen abgelöst."

- Besondere Herausforderung Mensch & Maschine: Künstliche Intelligenz als

Teil-Antwort auf den Fachkräftemangel

Nach dem schwierigen Wirtschaftsjahr 2023 können sich deutsche Führungskräfte im

internationalen Vergleich leichter auf sich massiv verändernde Marktbedingungen

einstellen. Zu diesem Ergebnis kommt die internationale Befragung "Disruption

Index" der Unternehmensberatung AlixPartners unter rund 3.100 Führungskräften

aus elf Ländern, darunter rund 200 aus Deutschland.

Der Druck auf die Geschäftsmodelle zahlreicher Unternehmen ist durch die

Pandemie, instabile Lieferketten, Inflation und durch geopolitische Konflikte

stark gestiegen. Trotzdem sehen es nur noch 51% der in Deutschland befragten

Entscheider als Herausforderung, disruptive Entwicklungen zu priorisieren - im

Vergleich zu 60% der global Befragten.

Auffallend ist zudem, dass sich deutsche Führungskräfte häufiger als Vordenker

ihrer Branchen sehen: Rund 60% schreiben sich eine aktive Rolle beim Umgang mit

Disruptionen zu, ein Spitzenwert im Ländervergleich. Global sehen sich hier nur

44% der befragten Entscheider als Treiber, in Frankreich (24%), Kanada (33%) und

den USA (36%) liegen diese Werte am tiefsten.

Weltweit zeigen sich die befragten Führungskräfte besorgt über die

geopolitischen Veränderungen. In Deutschland herrscht jedoch eine

optimistischere Grundhaltung als in anderen Ländern. In Bezug auf die

Unterbrechungen von Lieferketten glaubt beispielsweise rund die Hälfte (49%) der

hierzulande Befragten, dass die Unterbrechungen 2024 nachlassen werden.

Besonders skeptisch sind hingegen die befragten Entscheider aus Frankreich (32%)

und Italien (31%).

Andreas Rüter, Partner & Managing Director und Deutschlandchef von AlixPartners,

sagt: "Disruptionszyklen haben Konjunkturzyklen als wichtigste Triebkraft der

globalen Wirtschaft und der Unternehmen abgelöst. Geopolitik, Klimawandel,

Technologie und Arbeitskräftemangel sind wesentliche und langfristigere Treiber

unserer zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung und sollten auf der

Prioritätenliste der Unternehmenslenker ganz oben stehen. Die optimistischere

Grundhaltung der deutschen Führungskräfte stimmt uns positiv, dass der ŽGerman

Mut` die ŽGerman Angst` überwinden könnte."

Besondere Herausforderung Mensch & Maschine: Künstliche Intelligenz als

Teil-Antwort auf den Fachkräftemangel

Die Suche nach Fachkräften gestaltet sich weiterhin schwierig, nur knapp die

Hälfte (47%) der deutschen Entscheider erwartet eine Entspannung bei der

Einstellung hochqualifizierter Fachkräfte. Der Einsatz künstlicher Intelligenz

kann hingegen ein Weg aus dem Fachkräftemangel sein. 66% der befragten deutschen

Entscheider sehen in künstlicher Intelligenz eine Chance für das eigene

Geschäft. Nur 11% nehmen künstliche Intelligenz als Bedrohung wahr. Die größte

Sorge von Entscheidern beim Einsatz von KI ist die fehlende menschliche

Komponente und mangelnde Empathie (38% der Befragten).

In der Umsetzung sind deutsche Unternehmen hingegen noch nicht so weit: Nur 28%

der Befragten gaben an, dass generative künstliche Intelligenz im gesamten

Unternehmen im Einsatz sei. Bei 48% der Befragten sei generative KI zumindest in

einzelnen Teams im Einsatz. Rund ein Drittel (37%) der Befragten erwartet zudem,

dass sich das eigene Geschäftsmodell in den nächsten zwölf Monaten grundlegend

verändern wird.

"Zuschauen und abwarten funktioniert nicht. Es setzen sich die Unternehmen

durch, die schnell handeln und sich auf die Faktoren konzentrieren, die sie

unmittelbar kontrollieren. Restrukturierung wird Daueraufgabe. Wer Disruption

als Chance versteht und seine Strategie konsequent umsetzt, wird damit auch

erfolgreich sein", sagt Andreas Rüter.

Unter den global befragten Entscheidern gaben 8% an, dass ihre Unternehmen

sowohl die umsatzstärksten in der jeweiligen Industrie sind als auch ihre

Profitabilität innerhalb des letzten Jahres um über 10% gesteigert haben. Diese

Unternehmen treiben Disruptionen aktiv voran (74%) und scheuen sich nicht vor

einem radikalen Umbau ihrer Geschäftsmodelle (63%) oder signifikanten

M&A-Möglichkeiten - hier erwarten 73% der führenden Unternehmen M&A-Aktivität,

im Vergleich zu 52% der insgesamt Befragten.

Über den AlixPartners Disruption Index 2024

Der AlixPartners Disruption Index (https://insights.alixpartners.com/post/102isj

u/five-realities-facing-online-retail-and-five-ways-to-pursue-greater-profitabil

i) wird einmal jährlich erstellt und gibt Einblicke in die Disruptionstrends

unterschiedlicher Branchen weltweit. Befragt wurden rund 3.100 Führungskräfte

aus elf Ländern (USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien,

Schweiz, China, Japan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten).

Aus Deutschland haben rund 200 Entscheider teilgenommen. 50 Prozent der

befragten Führungskräfte arbeiten auf C-Level und wiederum 50 Prozent für

Unternehmen mit einem Umsatz von über 1 Mrd. USD. Der Bericht basiert auf der

Feldarbeit multimodaler Online- und Telefoninterviews, die zwischen dem 1.

August 2023 und dem 28. September 2023 durchgeführt wurden.

Über AlixPartners

Expertise, Umsetzungsstärke, Verantwortung - AlixPartners steht für messbare

Ergebnisse "when it really matters". Als global agierende Unternehmensberatung

helfen wir unseren Klienten dabei, schnell und entschlossen auf ihre wichtigsten

Herausforderungen zu reagieren. Unsere erfahrenen BeraterInnen sind

spezialisiert darauf, Unternehmenswerte zu schaffen, zu schützen und

wiederherzustellen. Vom "manager magazin" und der Wissenschaftlichen

Gesellschaft für Management & Beratung (WGMB) wurde AlixPartners 2023 als

umsetzungsstärkstes Beratungsunternehmen ausgezeichnet. Seit über 40 Jahren

unterstützen rund 3.500 MitarbeiterInnen in 25 Büros weltweit die Klienten von

AlixPartners.

http://www.alixpartners.de

Pressekontakt:

Corecoms Consulting

mailto:alixpartners@corecoms.de

http://www.corecoms.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58857/5724615

OTS: AlixPartners