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16.07.2026 09:45:38
OTS: All for One Group SE / All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung ...
All for One schließt Zusammenschlussvereinbarung mit VINCI Energies
zur Beschleunigung der internationalen Wachstumsstrategie (FOTO)
Wien / Filderstadt (ots) - Die All for One Group SE hat heute mit VINCI Energies
Deutschland Enterprise Solutions AcquiCo SE, einer Tochtergesellschaft der VINCI
S.A. (75 Mrd. EUR Umsatz in 2025; Präsenz in 120 Ländern), eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) zum geplanten
Übernahmeangebot und zur künftigen Zusammenarbeit geschlossen.
Die VINCI S.A. ist ein an der Euronext Paris sowie im CAC 40 notiertes führendes
internationales Unternehmen in den Bereichen Bau, Konzessionen, Energielösungen
sowie multi-technische Dienstleistungen. Die Transaktion soll die Entwicklung
von All for One zum weltweit führenden SAP-Partner für den Mittelstand
beschleunigen.
VINCI Energies fokussiert sich auf die vier Geschäftsfelder Industrie,
Infrastruktur, Building Solutions und IKT (Informations- und
Kommunikationstechnologie). Unter der Marke Axians bündelt VINCI Energies seine
Aktivitäten im Bereich digitaler Infrastruktur und erzielte 2025 mit 18.300
Mitarbeitenden einen Umsatz von 3,8 Mrd. EUR. Dazu zählen der Aufbau digitaler
Infrastruktur wie Telekommunikation, Glasfasernetze, Cloud, Rechenzentren und
Unternehmensnetzwerke mit 2,7 Mrd. EUR Umsatz sowie wachstumsstarke digitale
Infrastrukturdienstleistungen wie Unternehmensanwendungen, Datenanalyse,
digitaler Arbeitsplatz und Cybersicherheit mit 1,1 Mrd. EUR Umsatz.
Komplementäre Stärken
VINCI Energies sieht in der geplanten Übernahme die strategische Chance, All for
One gemeinsam mit Axians zu einer führenden digitalen Transformationsplattform
in Europa weiterzuentwickeln. Für All for One eröffnet die Transaktion
zusätzliche internationale Wachstumsperspektiven und Zugang zu einer breiten
europäischen Kundenbasis in Schlüsselbranchen wie Industrie, Energie,
Telekommunikation und öffentlicher Sektor.
Die Kombination beider Geschäftsmodelle schafft ein komplementäres
End-to-End-Portfolio: All for One bringt umfassende Expertise in Geschäfts-,
Cloud- und AI-Transformation ein und erweitert damit die bestehenden Aktivitäten
von Axians in SAP-Geschäftsanwendungen und Datenanalyse, insbesondere im Bereich
SAP-Services. Axians ergänzt diese durch Know-how in IKT-Infrastruktur, Cloud,
Netzwerken und Cybersicherheit. Dadurch können beide Unternehmen zusätzliche
Wachstums- und Wertschöpfungspotenziale in einem großen, strukturell wachsenden
Markt entlang der vollumfänglichen Transformation ihrer Kunden erschließen.
Vorstand und Aufsichtsrat von All for One begrüßen und unterstützten das Angebot
von VINCI Energies
Die von All for One und VINCI Energies unterzeichnete
Zusammenschlussvereinbarung legt wesentliche Bedingungen des Angebots fest.
Diese enthält unter anderem Vereinbarungen in Bezug auf die Unterstützung der
Wachstums- und Internationalisierungsstrategie der Gesellschaft und die Wahrung
der Eigenständigkeit von All for One innerhalb der VINCI-Gruppe (mit Ausschluss
eines Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrags bis zum 1. Januar 2029),
die zukünftige Ausgestaltung der Corporate Governance (mit Verbleib mindestens
eines unabhängigen Aufsichtsratsmitglieds, solange die VINCI-Gruppe nicht alle
All for One-Aktien hält), die Belange der Arbeitnehmer sowie den Fortbestand des
Standorts Filderstadt als Sitz und Hauptverwaltung der Gesellschaft. Die
Bieterin setzt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Management und
Mitarbeitenden von All for One, um gemeinsam das Potenzial der digitalen
Transformation für Kunden in Europa zu erschließen.
Vorstand und Aufsichtsrat der All for One begrüßen und unterstützen das Angebot
und beabsichtigen, vorbehaltlich der Prüfung der noch zu veröffentlichenden
Angebotsunterlage und im Einklang mit ihren aktienrechtlichen Pflichten, den
Aktionären der Gesellschaft in ihrer gemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß
§ 27 WpÜG die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie sind der Ansicht, dass die
Transaktion im besten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre,
Mitarbeitenden, Kunden, Partner und weiterer Interessengruppen liegt. Zudem
beabsichtigen die Mitglieder des Vorstands ihre privat gehaltenen All for
One-Aktien in das Übernahmeangebot einzuliefern.
Gemeinsam auf dem Weg zum führenden Partner für End-to-End-Transformationen
All for One CEO Michael Zitz: "Mit dem Übernahmeangebot beginnt für All for One
ein neues Kapitel. Wir danken dem Aufsichtsrat und den Hauptaktionären für die
langjährige, äußerst vertrauensvolle Zusammenarbeit und ihre wertvolle
Unterstützung auf unserem Weg zum erfolgreichen SAP Full Service-Provider. Unser
besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden, die die Entwicklung und den Erfolg
von All for One mit großem Engagement maßgeblich geprägt haben. All for One ist
hervorragend aufgestellt: Unsere Internationalisierungsstrategie schreitet
erfolgreich voran und unsere starke Kundenbasis eröffnet langfristige
Wachstumspotenziale für Beratungs-, Service- und AI-Geschäft entlang des
gesamten Kunden-Lebenszyklus. Aufbauend auf dieser starken Position bietet die
geplante Akquisition aus meiner Sicht erhebliche Chancen und klare Vorteile für
All for One und Axians. Gemeinsam haben wir die großartige Perspektive, zum
führenden Partner für End-to-End Transformationen in Europa zu werden! "
Über die All for One Group
Die All for One Group ist ein internationaler IT-, Consulting- und
Service-Provider mit starkem SAP-Fokus. Sie unterstützt über 4.500 Kunden -
überwiegend in Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz - End-to-End bei
der nachhaltigen IT-, Cloud-, AI- und Business-Transformation. Der Anspruch
dabei ist es, Technologie in konkreten Business-Nutzen zu übersetzen. Im
Mittelpunkt stehen SAP Cloud ERP als digitaler Kern sowie AI-Lösungen für
intelligente, unternehmensweite und branchenspezifische Prozesse.
Im Geschäftsjahr 2024/25 erzielte All for One einen Umsatz in Höhe von 504 Mio.
EUR. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Filderstadt bei Stuttgart notiert im
Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
CEO der All for One Group ist der Österreicher Michael Zitz. Zitz ist seit 2024
alleiniger Vorstandssprecher und CEO der All for One Group. Er war von April
2021 bis Oktober 2022 Vertriebsvorstand der All for One Group und von November
2022 bis September 2024 Vorstandssprecher und Co-CEO. Er gilt als ausgewiesener
Experte rund um Digitalisierung und Customer Centricity. Zitz ist zudem
Mitgründer der B4B Solutions GmbH, Graz/Österreich, die seit 2016 zur All for
One Group gehört.
http://www.all-for-one.com/ir
Pressekontakt:
Nicole Besemer
Senior Director Investor Relations & Treasury
Tel.: 0049 (0)711 78807-28
E-Mail: mailto:nicole.besemer@all-for-one.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150281/6315631
OTS: All for One Group SE
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