OTS: Allianz Trade / Allianz Trade Inkasso-Ranking: In diesen Ländern ist es ...

Allianz Trade Inkasso-Ranking: In diesen Ländern ist es besonders

schwierig, Schulden einzutreiben - Deutschland erstmals Klassenprimus

- 4. Ausgabe des Allianz Trade Inkasso-Rankings: Globale Inkasso-Komplexität

liegt weiterhin auf einem hohen Niveau bei 47,2/100 Punkten (2022: 49/100)

- Etwa 1,1 Billionen US-Dollar (USD) und damit fast die Hälfte der

internationalen Handelsforderungen ist mit einem sehr hohen oder

schwerwiegenden Inkasso-Risiko behaftet

- Inkasso-Musterschüler: Deutschland wird Klischees gerecht und sichert sich

Spitzenposition (2022: Platz 2) vor den Niederlanden und Portugal

- Schlusslichter: In Saudi-Arabien, Mexiko und den Vereinigten Arabischen

Emiraten (VAE) ist es für Exporteure besonders schwierig, offene Forderungen

einzutreiben

- Potenzial meets Risiko: Selektivität und Augenmaß in Handelszentren der

nächsten Generation

In einer immer stärker fragmentierten Welt, wird es für Exporteure immer

schwieriger, unbezahlte Rechnungen einzutreiben. Die globale Komplexität des

Inkassos liegt mit durchschnittlich 47,2 von 100 Punkten weiterhin auf einem

"hohen" Niveau und damit nur geringfügig unter dem Wert der dritten Ausgabe des

Rankings im Jahr 2022 (49/100). Zu diesem Schluss kommt die vierte Ausgabe des

Inkasso-Rankings[1] des weltweit führenden Kreditversicherers Allianz Trade. In

dieser Studie wird in einem Ranking die "Inkasso-Komplexität" in 52

Volkswirtschaften bewertet, die insgesamt 90 % des globalen

Bruttoinlandsprodukts (BIP) und Handels ausmachen.

Inkasso-Musterschüler: In Deutschland kommen Unternehmen am besten an ihr Geld

"Deutschland ist aktuell der Inkasso-Musterschüler, gefolgt von den Niederlanden

und Portugal", sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. "In der letzten Ausgabe des Rankings lag Deutschland

noch hinter Schweden auf Rang zwei, hat sich nun aber den Spitzenplatz

gesichert. Deutsche Unternehmen gelten als besonders zuverlässig - das wird nun

auch im Ranking attestiert. Dabei spielt auch das gute Zahlungsverhalten der

hiesigen Unternehmen eine Rolle, aber auch zeitnahe und effiziente

Entscheidungen der Gerichte. Das effizienteste Mittel zum Eintreiben von

Forderungen sind allerdings professionelle vorgerichtliche Verhandlungen. Auch

bestehende Eigentumsvorbehaltsrechte können die Position der Gläubiger in

Insolvenzverfahren erheblich verbessern."

Exportnation Deutschland: Im Ausland kann es haarig werden beim Eintreiben von

Schulden

Am anderen Ende der Skala ist es in Saudi-Arabien, Mexiko und den Vereinigten

Arabischen Emiraten (VAE) für Exporteure besonders schwierig, offene Forderungen

einzutreiben. Bei den wichtigsten deutschen Handelspartnern ist die

Inkasso-Komplexität in China (Platz 48; schwerwiegend: 66 Punkte), der Slowakei

(Platz 45; sehr hoch: 59 P.) und Indien (Platz 44; sehr hoch: 57 P.) am

höchsten.

"Das Eintreiben internationaler Schulden wird häufig unterschätzt", sagt

Bogaerts. "Dabei spielt das gerade in einer exportorientierten Wirtschaft wie

Deutschland eine große, aber sehr unliebsame Rolle. Bei säumigen Zahlern ist es

im Ausland oft nicht mit ein paar Mahnläufen getan. Das Verfahren kann

vielerorts sehr aufwändig sein. In einigen Ländern kann es Monate oder Jahre

dauern, bis die Unternehmen ihr Geld bekommen - wenn überhaupt. Vor allem im

Mittleren Osten, Asien und Afrika kann es kompliziert werden."

Im Risiko: 1,1 Billionen US-Dollar an offenen Handelsforderungen in sehr

komplexen Ländern

Und genau dort sind nach Schätzungen von Allianz Trade viele Forderungen: Etwa

1,1 Billionen US-Dollar (USD) und damit fast die Hälfte der internationalen

Handelsforderungen ist mit einem sehr hohen oder schwerwiegenden Inkasso-Risiko

behaftet.

"Wir schätzen, dass fast die Hälfte (48 %) der internationalen

Handelsforderungen in Ländern mit einer 'sehr hohen' (22 %) oder

'schwerwiegenden' (26 %) Komplexität liegen", sagt Fabrice Desnos,

Vorstandsmitglied von Allianz Trade, zuständig für Credit Intelligence,

Rückversicherung und Bürgschaften. "Im Vergleich zu 2022 ist dies ein

geringfügiger Anstieg (+1 Prozentpunkt), jedoch aufgrund des wachsenden globalen

Handels ein deutlicher Anstieg des absoluten Wertes auf 1,1 Billionen US-Dollar.

Insolvenzverfahren machen nach wie vor den Großteil der Komplexität beim Inkasso

in allen Regionen aus. Insbesondere die lokalen Zahlungsgewohnheiten sind der

Hauptgrund für die Komplexität des Inkassos im Nahen Osten."

Globale Komplexität nimmt leicht ab, aber Inkassoverfahren bleiben große

Herausforderung

Insgesamt ist das Inkasso für Unternehmen, insbesondere für Exporteure, sehr

komplex angesichts der weltweit weiterhin hohen Zahl von Unternehmensinsolvenzen

und der zunehmenden globalen Fragmentierung aufgrund sich verändernder

Handelsmuster, volatiler protektionistischer Tendenzen, geopolitischer

Spannungen und wachsender digitaler Risiken.

Das Ranking des Indexes hat vier Stufen der Komplexität: "gering" (Wert unter

40), "hoch" (zwischen 40 und 50), "sehr hoch" (50 bis 60) und "schwerwiegend"

(über 60). Der weltweite Durchschnitt liegt geringfügig unter dem Wert der

Ausgabe im Jahr 2022 (49/100). Gleichzeitig zeigt sich im Vergleich vor allem

eine geringere Risikostreuung: Ein geringerer Anteil der Länder fällt nun unter

die Kategorien "schwerwiegend" (15 % gegenüber 16 % im Jahr 2022) und "sehr

hoch" (21 % gegenüber 29 %). Dafür haben inzwischen mehr Länder ein "hohes"

Risiko (29 % gegenüber 24 %) sowie ein "geringes" (35 % gegenüber 31 %).

Schlusslichter: Schwierigste Schuldeneintreibung in Saudi-Arabien, Mexiko und

den VAE

Gerichtliche Komplexitäten treten in Westeuropa weniger häufig auf als im Nahen

Osten, in Afrika und Lateinamerika. Diese strukturellen Faktoren erklären, warum

das internationale Inkasso weltweit nach wie vor ein schwieriger Prozess ist,

besonders bei den Schlusslichtern im Ranking Saudi-Arabien, Mexiko und den VAE.

"Internationale Schuldeneintreibung ist in Saudi-Arabien fast dreimal so komplex

wie in Deutschland. Letzteres ist jedoch hinsichtlich des internationalen

Inkassos nicht ganz unkompliziert", sagt Pascal Personne, Leiter der Schadens-

und Inkassoabteilung bei der Allianz Trade Gruppe. "In diesem Zusammenhang hat

sich die Kluft zwischen fortgeschrittenen Volkswirtschaften und Schwellenländern

im Laufe der Zeit, insbesondere in Asien, allmählich verringert, aber sie bleibt

bestehen. Die meisten Industrieländer haben ein 'geringes' Maß an

Inkasso-Komplexität. Im Durchschnitt sind der Nahe Osten und Afrika die beiden

komplexesten Regionen."

Selektivität notwendig für Geschäfte in "Next Generation Trade Hubs"

Inmitten der strukturellen Veränderungen des globalen Handelssystems entstehen

neue Handelszentren, die zu Verbindungsgliedern in neuen Handelsrouten werden,

sowie neue Produktionszentren. Trotz ihrer Attraktivität bleibt die Eintreibung

von Forderungen in diese Märkten jedoch eine Herausforderung für Exporteure, was

die bestehenden Länderrisiken noch verstärkt.

"In einer Welt, die von Geopolitik, Protektionismus und den Auswirkungen des

Klimawandels gespalten ist, beschreitet der globale Handel neue Wege", sagt

Maxime Lemerle, Leiter der Insolvenzanalyse bei Allianz Trade. "Aufstrebende

'Handelszentren der nächsten Generation', darunter die Vereinigten Arabischen

Emirate, Vietnam und Malaysia, weisen mit einer durchschnittlichen Punktzahl von

62 eine 'schwerwiegende' Komplexität beim Inkasso auf. Obwohl diese Märkte im

aktuellen Kontext zunehmend an Bedeutung gewinnen, erfordert dies Selektivität

und ein engmaschiges Kreditmanagement, wenn man erwägt, dort mehr Geschäfte zu

tätigen."

[1] Der Allianz Trade Inkasso-Index ein Maß für den Komplexitätsgrad

internationaler Inkassoverfahren in jedem einzelnen Land auf einer Skala von 0

(am wenigsten komplex) bis 100 (am komplexesten). Der Score basiert auf der

Einschätzung von Inkassoexperten von Allianz Trade weltweit (340) und über 40

objektiven Indikatoren.

