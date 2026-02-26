OTS: Allianz Trade / Europas Alternativen: Neue Handelsabkommen federn ...

Europas Alternativen: Neue Handelsabkommen federn Zollunsicherheiten,

Exportverluste und steigende (kritische) Abhängigkeiten ab

Hamburg (ots) -

- Exportbedrohung: Neue US-Zölle könnten in der EU zu Exportverlusten von

jährlich 54 bis 85 Milliarden US-Dollar (Mrd. USD) führen

- Alternativen am Start: Neue EU-Handelsabkommen mit Mercosur-Staaten und Indien

können Großteil kompensieren

- Potenziale: Europäischer Binnenmarkt und vielversprechende neue

Handelspartnerschaften reduzieren Abhängigkeiten

- Kritische Abhängigkeiten: Europäisches Handelsdefizit mit China hat sich

verdoppelt, in Deutschland fast verfünffacht

Die jüngsten Zollentwicklungen sorgen für weiterhin hohe Unsicherheit: In der

Europäischen Union (EU) könnten die Zölle in Höhe von 10 % gemäß "Section 122"

des US-Handelsgesetzes von 1974 zu Exportverlusten von jährlich 54 bis 85

Milliarden US-Dollar (Mrd. USD) führen. Das schätzt der weltweit führende

Kreditversicherer Allianz Trade in seiner jüngsten Analyse.

"Alternativen müssen her - und es gibt durchaus vielversprechende Optionen",

sagt Ana Boata, Head of Economic Research bei Allianz Trade. "Europa braucht

beim Handel dringend mehrere Standbeine, um Schocks abzufedern und

Abhängigkeiten zu reduzieren. In den USA drohen zwar Exportverluste, aber die

Abkommen mit den Mercosur-Staaten und Indien könnten zusammen Exportgewinne[1]

in Höhe von rund 46 Mrd. USD einbringen und damit einen Großteil abfedern.

Europa sollte zudem den eigenen Binnenhandel stärken sowie weitere tragfähige

Handelspartnerschaften ausbauen. Eine Ausweitung des Freihandels nach

Südostasien (ASEAN-Staaten[2]) würde beispielsweise weitere fast 17 Mrd. USD

bringen. Eine weitreichende Integration in die zwölf CPTPP-Märkten[3] könnte

sogar Exportgewinne in Höhe von fast 65 Mrd. USD freisetzen."

Europäisches Handelsdefizit mit China hat sich verdoppelt, in Deutschland fast

verfünffacht

Insgesamt ist die Handelsbilanz der EU positiv und wächst. Allerdings kaschiert

dies dahinterliegende, teils kritische Abhängigkeiten. Diese haben sich seit der

Pandemie weiter verschärft und zwar insbesondere von China und den USA: Das

Handelsdefizit der zehn größten EU-Staaten gegenüber China hat sich innerhalb

von fünf Jahren verdoppelt von -156 Mrd. EUR auf fast -300 Mrd. EUR. Der

Handelsüberschuss gegenüber den USA hat sich - trotz der Zölle - um ein Drittel

(+34 %) erhöht von 95 Mrd. EUR auf 127 Mrd. EUR.

"Nirgendwo ist diese Verschiebung so auffällig wie bei China und in keinem

europäischen Land ist die Importabhängigkeit so intensiv wie in Deutschland",

sagt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der

Schweiz. "In Deutschland hat sich das Handelsdefizit gegenüber China in den

vergangenen Jahren fast verfünffacht und beträgt nun -67 Mrd. EUR. Auf der

Exportseite sind die USA trotz der Zölle ein unverzichtbarer Nachfrageanker für

deutsche Unternehmen."

Gegenüber den USA verzeichnete die deutsche Wirtschaft einen Handelsüberschuss

von 72 Mrd. EUR und liegt damit im EU-Vergleich weit vor Irland (50 Mrd. EUR)

und Italien (39 Mrd. EUR).

USA: Unersetzbarkeit von europäischen Produkten steigt trotz Zöllen

"Für Unternehmen ist es einerseits beruhigend, dass die Unersetzbarkeit der

europäischen Produkte für die USA trotz der Zölle offenbar zunimmt", sagt

Bogaerts. "Andererseits offenbart dies gleichzeitig die asymmetrische und

teilweise kritische Abhängigkeit von sowohl China als auch den USA sowie die

europäische Anfälligkeit für geopolitische Risiken, Protektionismus und

Lieferkettenunterbrechungen. Neue Märkte und Handelsabkommen bieten Unternehmen

in diesem Umfeld gute Chancen, ihr Geschäft und Lieferketten zu diversifizieren

- und damit die Unsicherheit etwas einzudämmen."

Europäische Souveränität ist Spagat zwischen großen Handelsmächten

Ein Grund des wachsenden Handelsdefizits mit China ist die zunehmende

Abhängigkeit Europas von chinesischen Industriegütern: Die Zahl der Produkte,

bei denen die 27 EU-Staaten eine kritische Abhängigkeit[4] von China aufweisen,

ist von 253 im Jahr 2016 (im Wert von 110 Mrd. USD) auf fast 400 im Jahr 2024

(im Wert von 184 Mrd. USD) gestiegen.

"Europa muss seine Handelspolitik als Instrument der wirtschaftlichen Sicherheit

und geopolitischen Einflussnahme aktuell neu definieren", sagt Boata. "Die

Souveränität und effiziente Versorgungssicherheit ist gleichzeitig ein

schwieriger Spagat zwischen zwei großen Handelsmächten. Um diesen zu meistern

braucht es mehr Europa und Binnenhandel, mehr Handelspartnerschaften und mehr

Konzentration auf renditestarke Investitionen, um kritische Abhängigkeiten zu

reduzieren. Allerdings mit Pragmatismus und nicht 'um jeden Preis'. Nicht in

allen Bereichen sind Alternativen sinnvoll und effizient umsetzbar."

Das Gute liegt ganz nah? Mittel- und Osteuropa bieten Potenziale

Eine Simulationen zur Substitution chinesischer Importe (520 Mrd. EUR) durch

eine Produktion in Mittel- und Osteuropa zeigt beispielsweise nur minimale

Inflationsauswirkungen. Selbst bei einer Umleitung von 25 % der Importe aus

China in mittel- und osteuropäische Länder (Polen, Tschechien, Ungarn, Rumänien

und Slowakei) würde nach den Berechnungen von Allianz Trade der

Verbraucherpreisindex der Eurozone in der Spitze wahrscheinlich nur um etwa 0,1

Prozentpunkte (pp) steigen. Gleichzeitig würden die Multiplikatoren des

innereuropäischen Handels das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um +0,1 bis +0,25

Prozentpunkte steigern. Mittel- und Osteuropa ist aufgrund höherer Arbeitskosten

zwar teurer als China. Diese Mehrkosten können jedoch teilweise durch kürzere

Transportwege, geringere Lagerhaltungskosten und reduzierte Koordinationskosten

ausgeglichen werden.

[1] Detaillierte Berechnung: https://bit.ly/4r0nNzw

[2] ASEAN: Association of Southeast Asian Nations hat die zehn Mitgliedsstaaten

Brunei, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippinen, Singapur,

Thailand und Vietnam.

[3] CPTPP: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership

steht für umfassendes und fortschrittliches Abkommen für die Transpazifische

Partnerschaft und ist eines der größten Freihandelsabkommens mit Schwerpunkt auf

den asiatisch-pazifischen Wirtschaftsraum. Die 12 Mitgliedsstaaten sind

Australien, Brunei, Chile, Großbritannien, Japan, Kanada, Malaysia, Mexiko,

Neuseeland, Peru, Singapur und Vietnam.

[4] Die EU27 weist eine kritische Abhängigkeit von China für das Produkt "X" auf

(China ist somit ein kritischer Lieferant des Produkts "X" für die EU27), wenn

alle folgenden Kriterien erfüllt sind: (i) Die EU27 ist Nettoimporteur des

Produkts "X", (ii) mehr als 50 % der Importe der EU27 des Produkts "X" stammen

aus China und (iii) Chinas weltweiter Exportmarktanteil für Produkt "X"

übersteigt 50 %.

