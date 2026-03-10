|
10.03.2026 11:02:39
OTS: Allianz Trade / Neue Verantwortlichkeiten in der ...
Neue Verantwortlichkeiten in der Vertrauensschadenversicherung und bei
Bürgschaften: Allianz Trade ernennt neue Regionalleiter für die
DACH-Region (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Jörg Eisenhauer wird Verantwortlicher für den Geschäftsbereich
Vertrauensschadenversicherung
- Rick Lemke übernimmt die regionale Verantwortung für das Bürgschaftsgeschäfts
- Yvonne Heijmans wechselt in Geschäftsleitung des Allianz Trade Joint Ventures
Solunion
Allianz Trade hat zwei erfahrene Führungskräfte zu neuen Verantwortlichen für
die Geschäftsbereiche Vertrauensschadenversicherung und Bürgschaften in der
DACH-Region berufen. Ab dem 1. April 2026 übernimmt Jörg Eisenhauer (49) die
Position des Regional Head of Fidelity DACH von Marie-Christine Kragh (38), die
sich künftig vollumfänglich auf ihre Rolle als global verantwortliche Group Head
of Fidelity konzentriert. Gleichzeitig folgt Rick Lemke (38) als Regional Head
of Surety DACH auf Yvonne Heijmans (50), die als Mitglied der Geschäftsleitung
zum Allianz Trade-Joint Venture Solunion wechselt und dort für das
Surety-Wachstum verantwortlich sein wird.
Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz:
"Diese Führungswechsel unterstreichen das Engagement von Allianz Trade,
erfahrene und kompetente Führungskräfte zu fördern, um das Wachstum und die
Stabilität in der Region zu sichern und auszubauen. Wir wünschen Jörg Eisenhauer
und Rick Lemke viel Erfolg in ihren neuen Rollen und freuen uns auf die
Zusammenarbeit. Gleichzeitig danken wir Yvonne Heijmans und Marie-Christine
Kragh für ihren unermüdlichen Einsatz und ihre herausragenden Leistungen."
Jörg Eisenhauer ist bereits seit über 18 Jahren bei Allianz Trade in
verschiedenen Vertriebspositionen tätig. Zuletzt verantwortete er als Head of
Sales Territory den Vertrieb in den Regionen Süd-West und Süd. Jörg Eisenhauer
bringt umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Kreditversicherung,
Risikomanagement und Vertrauensschadenversicherung mit. Er folgt auf
Marie-Christine Kragh, die den Fidelity-Bereich in DACH erfolgreich auf- und
ausgebaut und zusätzlich zu ihrer regionalen Rolle die
Vertrauensschadenversicherung auch als globalen Geschäftsbereich entwickelt hat.
Rick Lemke ist seit 2014 bei Allianz Trade tätig und hat sich beim
Weltmarktführer mit hoher fachlicher Kompetenz vom Sales Manager zum
Bereichsleiter entwickelt. Seit 2023 ist der ausgewiesene Netzwerker und
Vertriebsexperte als Head of Specialized Brokers & Partner Management DACH für
das Geschäft mit Spezialmaklern und das Partner Management verantwortlich.
Allianz Trade wird demnächst darüber informieren, wer in dieser Position auf
Rick Lemke folgt.
Im Sinne einer stabilen und von Kontinuität geprägten Kundenbeziehung ist die
Nachfolge für Jörg Eisenhauer bereits geregelt: Ab dem 1. April 2026 wird
Claudia Carapacchio (50) die Leitung des Territory Süd übernehmen und Henry
Wagner (39) die des Vertriebsgebiets Süd-West. Beide sind langjährige Allianz
Trade Mitarbeitende und bringen umfangreiche Erfahrung und Kenntnisse des
Marktes und der von Allianz Trade angebotenen Lösungen mit.
Allianz Trade ist weltweiter Marktführer im Kreditversicherungsgeschäft und
anerkannter Spezialist für Bürgschaften und Garantien, Inkasso sowie Schutz
gegen Betrug oder politische Risiken. Allianz Trade verfügt über mehr als 100
Jahre Erfahrung und bietet seinen Kunden umfassende Finanzdienstleistungen an,
um sie im Liquiditäts- und Forderungsmanagement zu unterstützen.
Über das unternehmenseigene Monitoring-System verfolgt und analysiert die
Allianz Trade Gruppe täglich die Insolvenzentwicklung von mehr als 83 Millionen
kleiner, mittlerer und multinationaler Unternehmen. Insgesamt umfassen die
Expertenanalysen Märkte, auf die 92% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP)
entfallen.
Mit dieser Expertise macht die Allianz Trade Gruppe den Welthandel sicherer und
gibt den weltweit über 70.000 Kunden das notwendige Vertrauen in ihre Geschäfte
und deren Bezahlung. Als Tochtergesellschaft der Allianz und mit einem AA-Rating
von Standard & Poor's ist die Holding von Allianz Trade mit Sitz in Paris im
Schadensfall der finanzstarke Partner an der Seite seiner Kunden.
Das Unternehmen ist in über 40 Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 5.800
Mitarbeiter weltweit. 2024 erwirtschaftete die Allianz Trade Gruppe einen
konsolidierten Umsatz von EUR 3,8 Milliarden und versicherte weltweit
Geschäftstransaktionen im Wert von EUR 1.400 Milliarden.
Weitere Informationen auf http://www.allianz-trade.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52706/6232594
OTS: Allianz Trade
