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30.03.2026 12:23:38
OTS: Alphawave GmbH / Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung ...
Alphawave GmbH: Millionengewinn bestätigt Skalierung des Quant-Modells
(FOTO)
Düsseldorf (ots) - In der Welt der Hochtechnologie folgt auf die Phase der
Forschung die Phase der Skalierung. Die Düsseldorfer Alphawave GmbH hat diesen
Übergang nun eindrucksvoll vollzogen. Während das Jahr 2023 noch im Zeichen der
finalen Systementwicklung stand, zeigen die Zahlen für 2025 eine massive
Beschleunigung: Mit einem vorläufigen Jahresergebnis von rund 1,15 Millionen
Euro hat das Fintech die wirtschaftliche Tragfähigkeit seines Modells final
unter Beweis gestellt.
Wachstums-Turbo: Vom Research zum Millionenergebnis
Die betriebswirtschaftliche Dynamik verdeutlicht die Effizienz der eingesetzten
Technologie. Lagen die Erträge im Forschungsjahr 2023 noch bei symbolischen
1.070 Euro, stiegen sie mit dem operativen Roll-out im Jahr 2024 bereits auf
1,21 Millionen Euro (Jahresüberschuss: rund 0,30 Mio. Euro). Das Jahr 2025
markiert mit vorläufigen Erträgen von über 2,85 Millionen Euro und einem
Millionengewinn den endgültigen Eintritt in die profitable Wachstumsphase.
"Das Jahr 2024 war unser Wendepunkt zur Profitabilität. 2025 haben wir gezeigt,
dass unser Modell auch bei deutlich höheren Volumina stabil skaliert", erklärt
Jan-Patrick Krüger, CEO der Alphawave GmbH. Das kumulierte Handelsvolumen stieg
im selben Zeitraum von 843,2 Millionen Euro (2024) auf beeindruckende 2,32
Milliarden Euro (2025).
Wissenschaftliche Basis: 6,5-facher Speed-Vorsprung
Das Fundament dieser Ergebnisse ist die proprietäre Handelsinfrastruktur. Eine
"Scientific Opinion" von Dr. Hans-Wolfgang Loidl (Heriot-Watt University,
Edinburgh) attestiert dem System eine Rechenleistung von 14 Millionen Ticks pro
Sekunde. Damit operiert die Engine rund 6,5-mal schneller als marktführende
Vergleichsplattformen in der Forschung. Diese Geschwindigkeit ermöglicht eine
Validierungstiefe, die statistische Risiken minimiert und die Grundlage für die
verlässliche Ertragsgenerierung bildet.
Effizienz durch industrielle Prozesse
Der entscheidende Hebel für das Millionenergebnis ist die Entkopplung von
Kapital und Personalaufwand. Da die gesamte Wertschöpfungskette - von der
Signalgenerierung bis zum Risikomanagement - vollautomatisiert abläuft, steigen
die Kosten bei wachsendem Handelsvolumen nur unterproportional. Alphawave agiert
somit weniger als klassischer Finanzdienstleister, sondern als
hochspezialisierter Deep-Tech-Anbieter, der den algorithmischen Handel
industrialisiert hat.
Transparenz und Dialog: Der Experten-Podcast
Um den oft komplexen Markt des Quant-Tradings für Partner und Fachöffentlichkeit
zu entmystifizieren, setzt Alphawave konsequent auf Transparenz. CEO Jan-Patrick
Krüger gibt regelmäßig tiefe Einblicke in die Architektur und die Strategie
hinter den Millionen-Ergebnissen.
Hintergrund: Wie Alphawave Daten in Erträge übersetzt und warum
Wissenschaftlichkeit die Basis für nachhaltige Profitabilität ist, erläutert CEO
Jan-Patrick Krüger im aktuellen Expertengespräch zur Strategie bis 2026. Hier
die Podcast-Folge zur Strategie 2026 anhören
(https://www.youtube.com/watch?v=g6imvA82CT8)
Über die Alphawave GmbH: Die Alphawave GmbH (Düsseldorf) entwickelt
hochperformante Systeme für den systematischen Handel. Nach Abschluss einer
achtjährigen Forschungs- und Entwicklungsphase verbindet das Unternehmen heute
akademische Exzellenz mit operativer Ertragskraft im Millionenbereich.
Pressekontakt:
Alphawave GmbH
Jan-Patrick Krüger, CEO
E-Mail: mailto:press@alphawave.fund
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181941/6246205
OTS: Alphawave GmbH
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