OTS: Alvarez & Marsal / Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die ...

Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die Kostenschere im E-Commerce:

Warum der Online-Handel trotz Wachstum ärmer wird

München (ots) -

- Wachstum frisst Marge: Die Kosten steigen jährlich um 6,1 %, der Markt wächst

aber nur um 3,9 %.

- Neukunden als Kostentreiber: Die Akquisekosten steigen laut A&M um rund 9 %

pro Jahr.

- Rote Zahlen trotz Wachstum: Ohne Gegenmaßnahmen droht laut A&M-Modellrechnung

bereits im vierten Jahr der Verlust.

Steigende Umsätze, sinkende Margen: Der deutsche Online-Handel gerät zunehmend

in eine strukturelle Rentabilitätskrise. Während der Gesamtmarkt jährlich um 3,9

Prozent wächst, steigen die Kosten mit 6,1 Prozent deutlich schneller. Eine

Analyse der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.prote

ction.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.germany-alvarezandmarsal.com%2Fde&data=

05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab5

45f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639298266477018884%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey

JFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIj

oyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=y6kYPnLQk0l%2B2U9GHnMfciiFw0o%2FnpP72UuHrfB2aIo%3D

&reserved=0) (A&M) zeigt, warum selbst wachstumsstarke Händler immer stärker

unter Druck geraten und trotz steigender Umsätze in die Verlustzone rutschen

können.

Wachstum frisst Marge und die Kosten laufen dem Umsatz davon

Der deutsche E-Commerce wächst, doch dieses Wachstum wird immer teurer erkauft.

Steigende Logistik- und Personalkosten, höhere IT-Ausgaben und insbesondere die

kostspielige Neukundengewinnung belasten die Profitabilität der Unternehmen.

Seit 2023 öffnet sich die Schere zwischen Kostenentwicklung und Marktwachstum

kontinuierlich: Einem jährlichen Kostenanstieg von 6,1 Prozent steht ein

Marktwachstum von lediglich 3,9 Prozent gegenüber. Die Kosten wachsen damit

jährlich um 2,2 Prozentpunkte schneller als der Markt.

Was zunächst nach einem beherrschbaren Kostenproblem aussieht, entwickelt sich

zunehmend zu einer strukturellen Herausforderung für die Geschäftsmodelle vieler

Online-Händler. Zusätzliche Umsätze reichen immer seltener aus, um die

steigenden Kosten aufzufangen.

Teure Neukunden, gestiegene Betriebskosten, wachsender Margendruck

Besonders kritisch ist die Entwicklung der Marketingkosten. Die Kosten für die

Neukundenakquise (Customer Acquisition Costs, CAC) steigen nach den zugrunde

gelegten Annahmen um rund neun Prozent jährlich. Es wird für Online-Händler

immer teurer, neue Kunden zu gewinnen und zusätzliche Umsätze zu generieren.

Gleichzeitig belasten höhere Aufwendungen für Logistik, Kundenservice, Personal

und IT die Kostenbasis.

Selbst Unternehmen mit steigenden Umsätzen laufen dadurch Gefahr, ihre

Profitabilität schrittweise einzubüßen. Besonders für Händler mit ohnehin

geringen operativen Margen kann diese Entwicklung existenzbedrohend werden.

Die Margenfalle: Nach vier Jahren drohen rote Zahlen

Wie dramatisch sich die Kostenschere auf die Ertragslage auswirken kann,

verdeutlicht eine Modellrechnung von A&M: Ein Online-Händler mit einer

anfänglichen EBIT-Marge von 2,5 Prozent rutscht ohne Gegenmaßnahmen bereits im

vierten Jahr in die Verlustzone. Nach fünf Jahren liegt die operative Marge bei

minus 1,1 Prozent. Ein anfangs profitables Geschäftsmodell wird trotz weiterem

Marktwachstum zum Verlustgeschäft.

Die Analyse macht deutlich, dass es sich nicht nur um kurzfristige

Kostensteigerungen handelt, sondern um eine strukturelle Verschiebung der

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Online-Handel. Steigen die Kosten

dauerhaft schneller als die Erlöse, wird Wachstum selbst zum

Rentabilitätsrisiko.

Die Branche steht dadurch vor der entscheidenden Frage: Wie lange die

kompensiert Umsatzwachstum im Onlinehandel die steigenden Kosten und welche

Geschäftsmodelle geraten zuerst unter Druck?

Über Alvarez & Marsal

Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2

F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMe

ltem_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab545f94dc7b41b

39e231280768%7C0%7C0%7C639298266477061197%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcG

kiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7

C0%7C%7C%7C&sdata=vInBfX8KCT%2FWVaF2A%2FVBF0caYw4UCIfIcy98MgNUzOE%3D&reserved=0)

zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden

Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise

in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung

höchstes Renommee.

Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung,

Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management -

stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes

Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener

Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater -

viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen,

Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche

Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren

und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germanyalvarezandmarsal.com/de

(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/de)

Folgen Sie uns auf LinkedIn (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url

=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F162399&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam

%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%

7C0%7C0%7C639298266477138981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlY

iOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&s

data=CWBUDoaiuWNITKJXH6K5HDpicW4gHTMucvqGSGIHPaQ%3D&reserved=0), auf X (https:/

/deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falvarez

marsal&data=05%7C02%7CMeltem_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbd

d%7C5b450ab545f94dc7b41b39e231280768%7C0%7C0%7C639298266477174114%7CUnknown%7CTW

FpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTW

FpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=G2X2liDpoRjleOpGmGJzoe2akljIxjP1ZJnGa0

FtJjM%3D&reserved=0) und auf Facebook (https://deu01.safelinks.protection.outloo

k.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Falvarezandmarsal&data=05%7C02%7CMelt

em_Catalcam%40hbi.de%7Cafdfd069860148addad408df3e62dbdd%7C5b450ab545f94dc7b41b39

e231280768%7C0%7C0%7C639298266477202719%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGki

OnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0

%7C%7C%7C&sdata=bH1afpkXgvvg339Al95onANzD2%2F9BX5OXexVegmXzsc%3D&reserved=0).

Pressekontakt:

PR-Agentur:

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss M.D./Partner

mailto:aandm@hbi.de

Unternehmenskontakt:

Alvarez & Marsal

Jutta Bamberger

Director Go To Market Germany

mailto:jbamberger@alvarezandmarsal.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6387038

OTS: Alvarez & Marsal