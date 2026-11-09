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09.11.2026 14:24:38
OTS: Alvarez & Marsal / Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die ...
Expertenanalyse von Alvarez & Marsal / Die Kostenschere im E-Commerce:
Warum der Online-Handel trotz Wachstum ärmer wird
München (ots) -
- Wachstum frisst Marge: Die Kosten steigen jährlich um 6,1 %, der Markt wächst
aber nur um 3,9 %.
- Neukunden als Kostentreiber: Die Akquisekosten steigen laut A&M um rund 9 %
pro Jahr.
- Rote Zahlen trotz Wachstum: Ohne Gegenmaßnahmen droht laut A&M-Modellrechnung
bereits im vierten Jahr der Verlust.
Steigende Umsätze, sinkende Margen: Der deutsche Online-Handel gerät zunehmend
in eine strukturelle Rentabilitätskrise. Während der Gesamtmarkt jährlich um 3,9
Prozent wächst, steigen die Kosten mit 6,1 Prozent deutlich schneller. Eine
Analyse der Unternehmensberatung Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.prote
ction.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.germany-alvarezandmarsal.com%2Fde&data=
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&reserved=0) (A&M) zeigt, warum selbst wachstumsstarke Händler immer stärker
unter Druck geraten und trotz steigender Umsätze in die Verlustzone rutschen
können.
Wachstum frisst Marge und die Kosten laufen dem Umsatz davon
Der deutsche E-Commerce wächst, doch dieses Wachstum wird immer teurer erkauft.
Steigende Logistik- und Personalkosten, höhere IT-Ausgaben und insbesondere die
kostspielige Neukundengewinnung belasten die Profitabilität der Unternehmen.
Seit 2023 öffnet sich die Schere zwischen Kostenentwicklung und Marktwachstum
kontinuierlich: Einem jährlichen Kostenanstieg von 6,1 Prozent steht ein
Marktwachstum von lediglich 3,9 Prozent gegenüber. Die Kosten wachsen damit
jährlich um 2,2 Prozentpunkte schneller als der Markt.
Was zunächst nach einem beherrschbaren Kostenproblem aussieht, entwickelt sich
zunehmend zu einer strukturellen Herausforderung für die Geschäftsmodelle vieler
Online-Händler. Zusätzliche Umsätze reichen immer seltener aus, um die
steigenden Kosten aufzufangen.
Teure Neukunden, gestiegene Betriebskosten, wachsender Margendruck
Besonders kritisch ist die Entwicklung der Marketingkosten. Die Kosten für die
Neukundenakquise (Customer Acquisition Costs, CAC) steigen nach den zugrunde
gelegten Annahmen um rund neun Prozent jährlich. Es wird für Online-Händler
immer teurer, neue Kunden zu gewinnen und zusätzliche Umsätze zu generieren.
Gleichzeitig belasten höhere Aufwendungen für Logistik, Kundenservice, Personal
und IT die Kostenbasis.
Selbst Unternehmen mit steigenden Umsätzen laufen dadurch Gefahr, ihre
Profitabilität schrittweise einzubüßen. Besonders für Händler mit ohnehin
geringen operativen Margen kann diese Entwicklung existenzbedrohend werden.
Die Margenfalle: Nach vier Jahren drohen rote Zahlen
Wie dramatisch sich die Kostenschere auf die Ertragslage auswirken kann,
verdeutlicht eine Modellrechnung von A&M: Ein Online-Händler mit einer
anfänglichen EBIT-Marge von 2,5 Prozent rutscht ohne Gegenmaßnahmen bereits im
vierten Jahr in die Verlustzone. Nach fünf Jahren liegt die operative Marge bei
minus 1,1 Prozent. Ein anfangs profitables Geschäftsmodell wird trotz weiterem
Marktwachstum zum Verlustgeschäft.
Die Analyse macht deutlich, dass es sich nicht nur um kurzfristige
Kostensteigerungen handelt, sondern um eine strukturelle Verschiebung der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Online-Handel. Steigen die Kosten
dauerhaft schneller als die Erlöse, wird Wachstum selbst zum
Rentabilitätsrisiko.
Die Branche steht dadurch vor der entscheidenden Frage: Wie lange die
kompensiert Umsatzwachstum im Onlinehandel die steigenden Kosten und welche
Geschäftsmodelle geraten zuerst unter Druck?
Über Alvarez & Marsal
Alvarez & Marsal (https://deu01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2
F%2Fwww.alvarezandmarsal.com%2Fde%2Fglobal-locations%2Fgermany&data=05%7C02%7CMe
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zählt seit seiner Gründung im Jahr 1983 zu den weltweit führenden
Unternehmensberatungen. Das Unternehmen genießt insbesondere für seine Expertise
in den Bereichen Leadership, Strategie, Ergebnisverantwortung und Umsetzung
höchstes Renommee.
Das Leistungsspektrum von Alvarez & Marsal umfasst Unternehmensberatung,
Services zur Optimierung der Geschäftsentwicklung sowie Turnaround-Management -
stets mit praxisnahen, auf die individuellen Anforderungen jedes
Mandantenzugeschnittenen Lösungen. Gestützt auf ein globales Netzwerkerfahrener
Industrieexperten, hochkarätiger und erfahrenden Beraterinnen und Berater -
viele mit Board-Level Erfahrung -unterstützt Alvarez & Marsal Unternehmen,
Vorstände, Private-Equity-Gesellschaften, Anwaltskanzleien und staatliche
Institutionen dabei, Transformationsprozesse zu gestalten, Risiken zu reduzieren
und in jeder Wachstumsphase nachhaltigen Wert zu generieren.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.germanyalvarezandmarsal.com/de
(https://www.germany-alvarezandmarsal.com/de)
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mailto:aandm@hbi.de
Unternehmenskontakt:
Alvarez & Marsal
Jutta Bamberger
Director Go To Market Germany
mailto:jbamberger@alvarezandmarsal.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/118051/6387038
OTS: Alvarez & Marsal
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