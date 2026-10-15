OTS: Amazon.de / Amazon übertrifft Investitionsmeilenstein von 100 Milliarden ...

Amazon übertrifft Investitionsmeilenstein von 100 Milliarden Euro und

schafft mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -

- Die Summe der Gesamtinvestitionen unterstreicht im Vorfeld des "Invest in

Germany Summit" Amazons langfristiges Engagement in Deutschland als

Arbeitgeber, Technologie- und Innovationspartner sowie als Partner kleiner und

mittelständischer Unternehmen.

- Amazon investiert in nachhaltigere Lieferungen und in ein drittes

Wasserrückführungsprojekt mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), um

lokale Wasserressourcen zu schützen.

Amazon hat einen neuen Meilenstein erreicht: Seit 2010 hat das Unternehmen mehr

als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert - unter anderem in

Infrastruktur, Technologie und die Vergütung von Mitarbeitenden an mehr als 100

Standorten im ganzen Land. Allein 2025 investierte Amazon 15 Milliarden Euro in

Deutschland und damit eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Über 3.000

zusätzliche Arbeitsplätze schafft das Unternehmen durch bereits angekündigte

Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung seines Logistiknetzwerks.

Amazon stellte die Zahlen im Vorfeld des von der Bundesregierung ausgerichteten

"Invest in Germany Summit" vor, der am 19. und 20. Oktober in Berlin

stattfindet.

Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland, sagt: "Deutschland ist

für Amazon eines der wichtigsten Länder - dank Millionen von Kundinnen und

Kunden, die sich jeden Tag auf uns verlassen, und Zehntausenden kleinen und

mittleren Unternehmen (KMU), die über Amazon verkaufen. Seit 2010 haben wir mehr

als 100 Milliarden Euro investiert, haben ein branchenführendes Logistiknetzwerk

für schnelle und verlässliche Lieferungen aufgebaut und vier hochmoderne

Forschungs- und Entwicklungszentren eröffnet. Zudem sind wir mit mehr als 100

Standorten in ganz Deutschland einer der wichtigsten Arbeitgeber geworden.

Darauf wollen wir aufbauen und freuen uns deshalb auf den 'Invest in Germany

Summit' der Bundesregierung, bei dem wir nächste Woche weitere Investitionen für

Deutschland ankündigen werden."

Martin Blessing , Persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers für Investitionen

in Deutschland, erläutert: "Am meisten überzeugt es, wenn Unternehmen wie

Amazon, die Deutschland seit vielen Jahren aus eigener Erfahrung kennen, hier

weiter investieren. Das zeigt, dass die Grundlagen stimmen: ein großer Markt in

der Mitte Europas, gut ausgebildete Fachkräfte und ein hohes Maß an Stabilität

und Rechtssicherheit. Daran wollen wir anknüpfen. Und wir wissen auch, was

Investoren von uns erwarten: dass Investitionen in Deutschland schneller und

einfacher möglich werden."

Mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze in der Logistik

Amazon hat in Deutschland mehr als 40.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen.

Darunter sind 3.000 Mitarbeitende der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS).

Das Unternehmen baut sein Logistiknetzwerk weiter aus und schafft mehr als 3.000

neue Arbeitsplätze. In den vergangenen Monaten hat Amazon fünf neue

Verteilzentren in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen), Salzgitter

(Niedersachsen), Cottbus und Dahlewitz (beide Brandenburg) eröffnet. In

Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) wird bis Ende des Jahres ein Logistikzentrum den

Betrieb aufnehmen. In Könnern (Sachsen-Anhalt) befindet sich derzeit ein

weiteres Logistikzentrum im Bau. Amazon investiert an seinen Standorten

kontinuierlich in moderne Technologien wie Robotik, die zu ergonomischen

Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden beitragen sowie Kundinnen und Kunden

eine noch schnellere und verlässlichere Lieferung ermöglichen. Die umfassenden

Modernisierungen der bestehenden Logistikzentren in Bad Hersfeld (Hessen) sowie

in Dortmund und Werne (beide Nordrhein-Westfalen) werden 2027 abgeschlossen. Die

Modernisierungsarbeiten in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Pforzheim

(Baden-Württemberg) und Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) werden auch im Jahr 2028

fortgesetzt.

Amazon ermöglicht den Einstieg in Logistikberufe auch ohne vorherige

Qualifikationen. Vollzeitbeschäftigte erreichen nach zwei Jahren ein

durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 41.600 Euro und können bis zu 4.500

Euro an Weiterbildungszuschüssen erhalten. Weitere Leistungen umfassen ein

kostenloses Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und

Familienzuschüsse.

Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland profitieren direkt vom

Ausbau und den Innovationen in Amazons Logistiknetzwerk, wenn sie den Service

"Versand durch Amazon" (Fulfillment by Amazon, FBA) nutzen. Dieser bietet ihnen

eine große Reichweite und Versandlösungen für schnelle und verlässliche

Lieferungen an Kundinnen und Kunden.

2025 erzielten deutsche KMU, die über Amazon verkaufen, mehr als 20 Milliarden

Euro Umsatz - davon 5,9 Milliarden Euro durch Exporte. Gleichzeitig stieg bei

diesen Verkaufspartnern die Zahl der über FBA abgewickelten Einheiten gegenüber

dem Vorjahr um knapp zehn Prozent.

Investitionen in Amazons Cloud-Infrastruktur in Deutschland

Mit Investitionen in Cloud Computing, KI-Technologien und

Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt Amazon Innovation und Wachstum in

Deutschland. Seit dem Start in der AWS Europa (Frankfurt) Region im Jahr 2014

hat Amazon bis 2023 9,6 Milliarden Euro in die Rechenzentren der Region

investiert. Seitdem ist die Nachfrage weiter gestiegen, und so auch das

Engagement: 2024 hat das Unternehmen angekündigt, weitere 8,8 Milliarden Euro

bis Ende 2026 zu investieren, um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.

Heute nutzen Zehntausende aktive Unternehmenskunden AWS, um von Deutschland aus

Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben - von Start-ups über

den Mittelstand bis hin zu großen Konzernen und global expandierenden

Unternehmen wie adidas, BMW, der Bundesliga, Siemens, Sixt und Zalando.

Organisationen aus dem öffentlichen Sektor und stark regulierte Branchen

benötigen zunehmend Möglichkeiten, um ihre Anforderungen an digitale

Souveränität zu erfüllen. Deshalb hat Amazon im Januar 2026 die AWS European

Sovereign Cloud in Brandenburg allgemein verfügbar gemacht. Für den Zeitraum von

2024 bis 2040 sind hierfür Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro

geplant.

Die AWS European Sovereign Cloud ist eine unabhängige Cloud für Europa. Sie ist

physisch und logisch von anderen AWS Regionen getrennt, wird ausschließlich von

Mitarbeitenden mit Wohnsitz in der EU betrieben und kann selbst bei einer

Unterbrechung der Verbindung zum Rest der Welt unabhängig weiterbetrieben

werden.

Über den Bau und Betrieb von Rechenzentren hinaus schaffen diese Investitionen

hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland. Amazon beschäftigt

deutschlandweit Ingenieure, Solutions Architects und Cloud-Spezialisten. Im

Zusammenhang mit der AWS European Sovereign Cloud sind mehr als 100 Stellen

ausgeschrieben.

Michael Hanisch, Head of Technology bei AWS Deutschland, sagt: "Unsere

kontinuierlichen Investitionen in Deutschland spiegeln unser starkes Engagement

für die digitale Zukunft des Landes wider. Seit 2014 haben wir Milliarden

investiert, Tausende Arbeitsplätze unterstützt und damit einen wesentlichen

Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet. Diese Investitionen treiben

Innovationen weit über Deutschland hinaus voran. Unsere lokalen

Entwicklungsteams sind für die Cloud-Services entscheidend, die unsere Kunden

weltweit nutzen. Vor allem werden wir deutsche Unternehmen auch künftig dabei

unterstützen, die Zukunft zu gestalten und im globalen Wettbewerb erfolgreich zu

sein."

Nachhaltigkeit ist fest bei Amazon verankert

Als Deutschlands führender privater Abnehmer von CO2-freier Energie hat Amazon

in ganz Deutschland Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt

ermöglicht, darunter Windparkprojekte in der Nord- und Ostsee. Sobald alle

Projekte in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich so viel Strom erzeugen, wie

mehr als 1,8 Millionen deutsche Haushalte pro Jahr benötigen.

Amazon investiert außerdem, um die Zustellung von Online-Bestellungen in

Deutschland noch nachhaltiger zu gestalten. Allein hierzulande setzen Amazons

Lieferpartner inzwischen mehr als 4.500 Elektro-Lieferfahrzeuge ein. Amazon

investiert über 400 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung und

Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks. Im September 2026 gab Amazon die

Übergabe von 27 batterieelektrischen Lkw von Mercedes-Benz Trucks bekannt. Bis

Ende 2026 sollen mehr als 50 dieser Fahrzeuge im Einsatz sein.

Nachhaltigkeit ist über alle Geschäftsbereiche hinweg fest in den

Geschäftsprozessen von Amazon verankert - auch in den Rechenzentren. AWS setzt

beim Aufbau der weltweit nachhaltigsten Cloud-Infrastruktur auf branchenführende

Energie- und Wassereffizienz, Kreislaufwirtschaft und KI-gestützte Innovationen.

So unterstützt AWS seine Kunden bei der Dekarbonisierung und treibt zugleich

Amazons Klimaversprechen Climate-Pledge voran, bis 2040 in allen

Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten.

Rund 95 Prozent der Zeit nutzen Amazons Rechenzentren in Deutschland

Freiluftkühlung. Dabei wird Außenluft an den Servern vorbeigeführt, die Wärme

aufgenommen und die erwärmte Luft anschließend wieder nach außen geleitet - ganz

ohne Wasser . Verdunstungskühlung kommt nur an den heißesten Tagen zum Einsatz.

Alle in Deutschland geplanten Rechenzentren werden gesammeltes Regenwasser als

vorrangige Wasserquelle nutzen. Dadurch wird die Nachfrage nach kommunalen

Wasserressourcen minimiert und der potenzielle Niederschlagsabfluss reduziert.

Darüber hinaus testet Amazon kontinuierlich neue Kühltechnologien und investiert

in Innovationen, um den Wasser- und Energieverbrauch weiter zu senken. AWS hat

sich verpflichtet, bis 2030 wasserpositiv zu sein - also mehr Wasser an die

Gemeinden zurückzugeben, als im direkten Betrieb der Rechenzentren verbraucht

wird. Dieses Ziel ist bereits zu 75 Prozent erreicht, mit branchenführender

Wassereffizienz. Im Rahmen dieser Bemühungen unterstützt Amazon zwei

Wasserprojekte in der Region Frankfurt und hat kürzlich ein drittes Projekt zur

Wasserrückführung mit dem NABU angekündigt. Das Projekt startet im Herbst 2026

und soll den Wasserschutz und die Artenvielfalt in der Region Vogelsberg

stärken.

Amazon engagiert sich für die Gemeinschaft

Am Berliner Unternehmensstandort stellt Amazon mit dem KiezLab seit mehr als

einem Jahr rund 1.400 Quadratmeter Fläche kostenfrei für die Nachbarschaft zur

Verfügung. So ist ein Treffpunkt für gemeinnützige Organisationen und

Initiativen entstanden, der kostenlose Bildungsangebote, Workshops sowie Raum

für Projekte und Zusammenarbeit ermöglicht. Das KiezLab wird von der Junge

Tüftler gGmbH koordiniert. Innerhalb eines Jahres haben sich 125

Mitgliedsorganisationen angeschlossen.

Auch an den Rechenzentrumsstandorten engagiert sich Amazon mit dem Programm

"InCommunities" in vier Bereichen: MINT-Bildung, lokale Kompetenzentwicklung,

Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor Ort. Zu den wichtigsten Initiativen

gehören Programmierworkshops mit TechHeroes, der erste deutsche "Think Big

Space" in Kelsterbach, und ein Girls' Tech Day. Zudem wurde auch ein

wegweisendes Projekt mit EnergyCloud gestartet, bei dem überschüssige

erneuerbare Energie genutzt wird, um Familien in der Region Frankfurt kostenlos

mit Wärme zu versorgen.

Darüber hinaus hat Amazon in Leipzig sein europäisches Katastrophenhilfezentrum

eingerichtet. Im Katastrophenfall kann das Unternehmen schnell reagieren und

Partnerorganisationen in ganz Europa innerhalb von 72 Stunden kostenlos mit

Hilfsgütern versorgen. Zuletzt leistete Amazon bei den schweren Waldbränden in

Frankreich im Juli und August 2026 Unterstützung.

Amazon spendet außerdem Millionen von Produkten an gemeinnützige Organisationen.

2025 hat Amazon das Programm "Amazon Sachspenden" öffentlich vorgestellt. Damit

können gemeinnützige Organisationen Produkte kostenlos bestellen - von Kleidung

über Schulmaterialien bis hin zu Haushaltsartikeln. Bis Ende 2026 wird das

Programm mehr als 200 Partner unterstützen, die sich jeden Tag dafür einsetzen,

Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu helfen.

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf

den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer

Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das

kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den

sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping,

personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct

Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa,

Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate-Pledge sind nur einige der

Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere

Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/)

Pressekontakt:

Amazon Deutschland Services GmbH

Public Relations

Anni-Albers-Straße 21

80807 München

E-Mail: mailto:presseanfragen@amazon.de

amazon.de/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8337/6371396

OTS: Amazon.de