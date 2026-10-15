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15.10.2026 08:08:38
OTS: Amazon.de / Amazon übertrifft Investitionsmeilenstein von 100 Milliarden ...
Amazon übertrifft Investitionsmeilenstein von 100 Milliarden Euro und
schafft mehr als 3.000 zusätzliche Arbeitsplätze in Deutschland (FOTO)
Berlin (ots) -
- Die Summe der Gesamtinvestitionen unterstreicht im Vorfeld des "Invest in
Germany Summit" Amazons langfristiges Engagement in Deutschland als
Arbeitgeber, Technologie- und Innovationspartner sowie als Partner kleiner und
mittelständischer Unternehmen.
- Amazon investiert in nachhaltigere Lieferungen und in ein drittes
Wasserrückführungsprojekt mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU), um
lokale Wasserressourcen zu schützen.
Amazon hat einen neuen Meilenstein erreicht: Seit 2010 hat das Unternehmen mehr
als 100 Milliarden Euro in Deutschland investiert - unter anderem in
Infrastruktur, Technologie und die Vergütung von Mitarbeitenden an mehr als 100
Standorten im ganzen Land. Allein 2025 investierte Amazon 15 Milliarden Euro in
Deutschland und damit eine Milliarde Euro mehr als im Vorjahr. Über 3.000
zusätzliche Arbeitsplätze schafft das Unternehmen durch bereits angekündigte
Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung seines Logistiknetzwerks.
Amazon stellte die Zahlen im Vorfeld des von der Bundesregierung ausgerichteten
"Invest in Germany Summit" vor, der am 19. und 20. Oktober in Berlin
stattfindet.
Rocco Bräuniger, Country Manager von Amazon Deutschland, sagt: "Deutschland ist
für Amazon eines der wichtigsten Länder - dank Millionen von Kundinnen und
Kunden, die sich jeden Tag auf uns verlassen, und Zehntausenden kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), die über Amazon verkaufen. Seit 2010 haben wir mehr
als 100 Milliarden Euro investiert, haben ein branchenführendes Logistiknetzwerk
für schnelle und verlässliche Lieferungen aufgebaut und vier hochmoderne
Forschungs- und Entwicklungszentren eröffnet. Zudem sind wir mit mehr als 100
Standorten in ganz Deutschland einer der wichtigsten Arbeitgeber geworden.
Darauf wollen wir aufbauen und freuen uns deshalb auf den 'Invest in Germany
Summit' der Bundesregierung, bei dem wir nächste Woche weitere Investitionen für
Deutschland ankündigen werden."
Martin Blessing, Persönlicher Beauftragter des Bundeskanzlers für Investitionen
in Deutschland, erläutert: "Am meisten überzeugt es, wenn Unternehmen wie
Amazon, die Deutschland seit vielen Jahren aus eigener Erfahrung kennen, hier
weiter investieren. Das zeigt, dass die Grundlagen stimmen: ein großer Markt in
der Mitte Europas, gut ausgebildete Fachkräfte und ein hohes Maß an Stabilität
und Rechtssicherheit. Daran wollen wir anknüpfen. Und wir wissen auch, was
Investoren von uns erwarten: dass Investitionen in Deutschland schneller und
einfacher möglich werden."
Mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze in der Logistik
Amazon hat in Deutschland mehr als 40.000 unbefristete Arbeitsplätze geschaffen.
Darunter sind 3.000 Mitarbeitende der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS).
Das Unternehmen baut sein Logistiknetzwerk weiter aus und schafft mehr als 3.000
neue Arbeitsplätze. In den vergangenen Monaten hat Amazon fünf neue
Verteilzentren in Ettenheim (Baden-Württemberg), Kassel (Hessen), Salzgitter
(Niedersachsen), Cottbus und Dahlewitz (beide Brandenburg) eröffnet. In
Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) wird bis Ende des Jahres ein Logistikzentrum den
Betrieb aufnehmen. In Könnern (Sachsen-Anhalt) befindet sich derzeit ein
weiteres Logistikzentrum im Bau. Amazon investiert an seinen Standorten
kontinuierlich in moderne Technologien wie Robotik, die zu ergonomischen
Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden beitragen sowie Kundinnen und Kunden
eine noch schnellere und verlässlichere Lieferung ermöglichen. Die umfassenden
Modernisierungen der bestehenden Logistikzentren in Bad Hersfeld (Hessen) sowie
in Dortmund und Werne (beide Nordrhein-Westfalen) werden 2027 abgeschlossen. Die
Modernisierungsarbeiten in Koblenz (Rheinland-Pfalz), Pforzheim
(Baden-Württemberg) und Rheinberg (Nordrhein-Westfalen) werden auch im Jahr 2028
fortgesetzt.
Amazon ermöglicht den Einstieg in Logistikberufe auch ohne vorherige
Qualifikationen. Vollzeitbeschäftigte erreichen nach zwei Jahren ein
durchschnittliches Bruttojahresgehalt von 41.600 Euro und können bis zu 4.500
Euro an Weiterbildungszuschüssen erhalten. Weitere Leistungen umfassen ein
kostenloses Deutschlandticket, betriebliche Altersvorsorge und
Familienzuschüsse.
Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland profitieren direkt vom
Ausbau und den Innovationen in Amazons Logistiknetzwerk, wenn sie den Service
"Versand durch Amazon" (Fulfillment by Amazon, FBA) nutzen. Dieser bietet ihnen
eine große Reichweite und Versandlösungen für schnelle und verlässliche
Lieferungen an Kundinnen und Kunden.
2025 erzielten deutsche KMU, die über Amazon verkaufen, mehr als 20 Milliarden
Euro Umsatz - davon 5,9 Milliarden Euro durch Exporte. Gleichzeitig stieg bei
diesen Verkaufspartnern die Zahl der über FBA abgewickelten Einheiten gegenüber
dem Vorjahr um knapp zehn Prozent.
Investitionen in Amazons Cloud-Infrastruktur in Deutschland
Mit Investitionen in Cloud Computing, KI-Technologien und
Rechenzentrumsinfrastruktur unterstützt Amazon Innovation und Wachstum in
Deutschland. Seit dem Start in der AWS Europa (Frankfurt) Region im Jahr 2014
hat Amazon bis 2023 9,6 Milliarden Euro in die Rechenzentren der Region
investiert. Seitdem ist die Nachfrage weiter gestiegen, und so auch das
Engagement: 2024 hat das Unternehmen angekündigt, weitere 8,8 Milliarden Euro
bis Ende 2026 zu investieren, um dieser gestiegenen Nachfrage gerecht zu werden.
Heute nutzen Zehntausende aktive Unternehmenskunden AWS, um von Deutschland aus
Innovationen voranzutreiben und wettbewerbsfähig zu bleiben - von Start-ups über
den Mittelstand bis hin zu großen Konzernen und global expandierenden
Unternehmen wie adidas, BMW, der Bundesliga, Siemens, Sixt und Zalando.
Organisationen aus dem öffentlichen Sektor und stark regulierte Branchen
benötigen zunehmend Möglichkeiten, um ihre Anforderungen an digitale
Souveränität zu erfüllen. Deshalb hat Amazon im Januar 2026 die AWS European
Sovereign Cloud in Brandenburg allgemein verfügbar gemacht. Für den Zeitraum von
2024 bis 2040 sind hierfür Investitionen in Höhe von 7,8 Milliarden Euro
geplant.
Die AWS European Sovereign Cloud ist eine unabhängige Cloud für Europa. Sie ist
physisch und logisch von anderen AWS Regionen getrennt, wird ausschließlich von
Mitarbeitenden mit Wohnsitz in der EU betrieben und kann selbst bei einer
Unterbrechung der Verbindung zum Rest der Welt unabhängig weiterbetrieben
werden.
Über den Bau und Betrieb von Rechenzentren hinaus schaffen diese Investitionen
hochqualifizierte Arbeitsplätze in Deutschland. Amazon beschäftigt
deutschlandweit Ingenieure, Solutions Architects und Cloud-Spezialisten. Im
Zusammenhang mit der AWS European Sovereign Cloud sind mehr als 100 Stellen
ausgeschrieben.
Michael Hanisch, Head of Technology bei AWS Deutschland, sagt: "Unsere
kontinuierlichen Investitionen in Deutschland spiegeln unser starkes Engagement
für die digitale Zukunft des Landes wider. Seit 2014 haben wir Milliarden
investiert, Tausende Arbeitsplätze unterstützt und damit einen wesentlichen
Beitrag zum Wirtschaftswachstum geleistet. Diese Investitionen treiben
Innovationen weit über Deutschland hinaus voran. Unsere lokalen
Entwicklungsteams sind für die Cloud-Services entscheidend, die unsere Kunden
weltweit nutzen. Vor allem werden wir deutsche Unternehmen auch künftig dabei
unterstützen, die Zukunft zu gestalten und im globalen Wettbewerb erfolgreich zu
sein."
Nachhaltigkeit ist fest bei Amazon verankert
Als Deutschlands führender privater Abnehmer von CO2-freier Energie hat Amazon
in ganz Deutschland Projekte mit einer Gesamtkapazität von mehr als 1,3 Gigawatt
ermöglicht, darunter Windparkprojekte in der Nord- und Ostsee. Sobald alle
Projekte in Betrieb sind, werden sie voraussichtlich so viel Strom erzeugen, wie
mehr als 1,8 Millionen deutsche Haushalte pro Jahr benötigen.
Amazon investiert außerdem, um die Zustellung von Online-Bestellungen in
Deutschland noch nachhaltiger zu gestalten. Allein hierzulande setzen Amazons
Lieferpartner inzwischen mehr als 4.500 Elektro-Lieferfahrzeuge ein. Amazon
investiert über 400 Millionen Euro in die weitere Elektrifizierung und
Dekarbonisierung seines Transportnetzwerks. Im September 2026 gab Amazon die
Übergabe von 27 batterieelektrischen Lkw von Mercedes-Benz Trucks bekannt. Bis
Ende 2026 sollen mehr als 50 dieser Fahrzeuge im Einsatz sein.
Nachhaltigkeit ist über alle Geschäftsbereiche hinweg fest in den
Geschäftsprozessen von Amazon verankert - auch in den Rechenzentren. AWS setzt
beim Aufbau der weltweit nachhaltigsten Cloud-Infrastruktur auf branchenführende
Energie- und Wassereffizienz, Kreislaufwirtschaft und KI-gestützte Innovationen.
So unterstützt AWS seine Kunden bei der Dekarbonisierung und treibt zugleich
Amazons Klimaversprechen Climate-Pledge voran, bis 2040 in allen
Geschäftsbereichen CO2-neutral zu arbeiten.
Rund 95 Prozent der Zeit nutzen Amazons Rechenzentren in Deutschland
Freiluftkühlung. Dabei wird Außenluft an den Servern vorbeigeführt, die Wärme
aufgenommen und die erwärmte Luft anschließend wieder nach außen geleitet - ganz
ohne Wasser. Verdunstungskühlung kommt nur an den heißesten Tagen zum Einsatz.
Alle in Deutschland geplanten Rechenzentren werden gesammeltes Regenwasser als
vorrangige Wasserquelle nutzen. Dadurch wird die Nachfrage nach kommunalen
Wasserressourcen minimiert und der potenzielle Niederschlagsabfluss reduziert.
Darüber hinaus testet Amazon kontinuierlich neue Kühltechnologien und investiert
in Innovationen, um den Wasser- und Energieverbrauch weiter zu senken. AWS hat
sich verpflichtet, bis 2030 wasserpositiv zu sein - also mehr Wasser an die
Gemeinden zurückzugeben, als im direkten Betrieb der Rechenzentren verbraucht
wird. Dieses Ziel ist bereits zu 75 Prozent erreicht, mit branchenführender
Wassereffizienz. Im Rahmen dieser Bemühungen unterstützt Amazon zwei
Wasserprojekte in der Region Frankfurt und hat kürzlich ein drittes Projekt zur
Wasserrückführung mit dem NABU angekündigt. Das Projekt startet im Herbst 2026
und soll den Wasserschutz und die Artenvielfalt in der Region Vogelsberg
stärken.
Amazon engagiert sich für die Gemeinschaft
Am Berliner Unternehmensstandort stellt Amazon mit dem KiezLab seit mehr als
einem Jahr rund 1.400 Quadratmeter Fläche kostenfrei für die Nachbarschaft zur
Verfügung. So ist ein Treffpunkt für gemeinnützige Organisationen und
Initiativen entstanden, der kostenlose Bildungsangebote, Workshops sowie Raum
für Projekte und Zusammenarbeit ermöglicht. Das KiezLab wird von der Junge
Tüftler gGmbH koordiniert. Innerhalb eines Jahres haben sich 125
Mitgliedsorganisationen angeschlossen.
Auch an den Rechenzentrumsstandorten engagiert sich Amazon mit dem Programm
"InCommunities" in vier Bereichen: MINT-Bildung, lokale Kompetenzentwicklung,
Nachhaltigkeit und soziales Engagement vor Ort. Zu den wichtigsten Initiativen
gehören Programmierworkshops mit TechHeroes, der erste deutsche "Think Big
Space" in Kelsterbach, und ein Girls' Tech Day. Zudem wurde auch ein
wegweisendes Projekt mit EnergyCloud gestartet, bei dem überschüssige
erneuerbare Energie genutzt wird, um Familien in der Region Frankfurt kostenlos
mit Wärme zu versorgen.
Darüber hinaus hat Amazon in Leipzig sein europäisches Katastrophenhilfezentrum
eingerichtet. Im Katastrophenfall kann das Unternehmen schnell reagieren und
Partnerorganisationen in ganz Europa innerhalb von 72 Stunden kostenlos mit
Hilfsgütern versorgen. Zuletzt leistete Amazon bei den schweren Waldbränden in
Frankreich im Juli und August 2026 Unterstützung.
Amazon spendet außerdem Millionen von Produkten an gemeinnützige Organisationen.
2025 hat Amazon das Programm "Amazon Sachspenden" öffentlich vorgestellt. Damit
können gemeinnützige Organisationen Produkte kostenlos bestellen - von Kleidung
über Schulmaterialien bis hin zu Haushaltsartikeln. Bis Ende 2026 wird das
Programm mehr als 200 Partner unterstützen, die sich jeden Tag dafür einsetzen,
Menschen in herausfordernden Lebenssituationen zu helfen.
Über Amazon
Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf
den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer
Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das
kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den
sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping,
personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct
Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa,
Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate-Pledge sind nur einige der
Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere
Informationen besuchen Sie Aboutamazon.de (https://www.aboutamazon.de/)
Pressekontakt:
Amazon Deutschland Services GmbH
Public Relations
Anni-Albers-Straße 21
80807 München
E-Mail: mailto:presseanfragen@amazon.de
amazon.de/presse
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8337/6371396
OTS: Amazon.de
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