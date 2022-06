OTS: Amazon Fashion Luxury Stores / Amazon Fashion kündigt die Expansion von ...

Amazon Fashion kündigt die Expansion von "Luxury Stores" in Europa an

Luxemburg (ots) - "Luxury Stores at Amazon" startet in Europa mit einer Auswahl

internationaler Modemarken wie Elie Saab, Christopher Kane und Dundas

Kund:innen in Europa können Luxury Stores durch eine inspirierende globale

Kampagne mit dem Titel "Luxury out of the Box" mit Kristen McMenamy und Precious

Lee entdecken

Amazon Fashion kündigt heute die Expansion von Luxury Stores in Europa an. Damit

können jetzt auch die Amazon-Kund:innen in Deutschland, Großbritannien,

Frankreich, Italien und Spanien von dem Amazon Fashion Shopping-Erlebnis

profitieren, das im September 2020 zunächst in den USA eingeführt worden war.

Unter Amazon.de/luxurystores (https://www.amazon.de/luxurystores) wird "Luxury

Stores at Amazon" Ready-to-Wear-Kollektionen von etablierten und aufstrebenden

Luxusmodemarken anbieten, darunter Christopher Kane, Dundas, Elie Saab, Mira

Mikati, Rianna+Nina, Boglioli, Jonathan Cohen und Altuzarra. Weitere Mode- und

Beauty-Marken werden zukünftig hinzukommen.

"Wir freuen uns, unseren europäischen Kund:innnen mit dem Launch von "Luxury

Stores at Amazon" eine noch größere Auswahl bieten zu können. Bei "Luxury Stores

at Amazon" erwartet sie ein inspirierendes Sortiment luxuriöser Styles für alle

Gelegenheiten, sowohl von etablierten Designern wie Elie Saab als auch

aufstrebenden Marken wie Mira Mikati", s o Ruth Diaz, VP Amazon Fashion Europe.

"Mode ist ein Bereich, in dem wir laufend Innovationen und neue Angebote

entwickeln, und wir suchen kontinuierlich nach Möglichkeiten, unseren ganz

unterschiedlichen, modebegeisterten Kund:innen mehr ihrer Lieblingsmarken und

-stile anbieten zu können. Das ist erst der Anfang, und wir freuen uns darauf,

die Marken weiterhin mit innovativen Tools und Ressourcen zu unterstützen, damit

sie ihre neuesten Kollektionen und einzigartigen Storys Saison für Saison mit

unseren Kund:innen in Europa teilen können."

"Luxury Stores at Amazon" vereint die Vertrauenswürdigkeit und den Komfort,

welche Kund:innen von Amazon kennen und lieben - so etwa den schnellen und

kostenfreien Versand -, mit einem gehobenen Einkaufserlebnis, das die

Möglichkeit bietet, Luxusmode zu entdecken. Die Kollektionen werden direkt von

den teilnehmenden Marken und Designern verkauft, und die Marken entscheiden

selbst über ihren Bestand, ihr Sortiment und ihre Preisgestaltung. Amazon gibt

ihnen die Tools und Technologien an die Hand, um außergewöhnliche Inhalte zu

erstellen und zu personalisieren und die Kund:innen mit ihrer einzigartigen

Markenstimme zu begeistern und zu inspirieren. Damit eröffnet Amazon den

Designern und Marken einen neuen Weg zu bestehenden und neuen Kunden für

Luxusprodukte. Die Kund:innen in Europa und den USA können Luxury Stores auf

vielfältigen Wegen erleben - über die Amazon Mobile App, auf ihrem PC und in den

Browsern ihrer Mobiltelefone und Tablets.

"Bei "Luxury Stores at Amazon" können die Marken ihre Kollektionen authentisch

präsentieren und damit unsere Kund:innen inspirieren, Luxus für sich selbst zu

definieren", so Xavier Flamand, Vice President of Amazon Seller Services.

"Amazon gibt den Marken und Designern innovative Ressourcen wie animierte

Grafiken und optimierte Autoplay-Bilder an die Hand, um ihre Storys noch besser

zu erzählen und eine modebewusste Kundschaft überzeugend anzusprechen."

"Luxury Stores at Amazon" startet in Europa mit einer "Out-of-the-Box"-Kampagne,

fotografiert von Angelo Pennetta und gestylt von Charlotte Collet, in der

Kristen McMenamy, Precious Lee, Leon Dame und Dara zu sehen sind. Amazon lädt

mit dieser Kampagne seine Kund:innen ein, sich auf einen unvergesslichen Sommer

vorzubereiten, in dem Individualität und Selbstentfaltung zelebriert und

Luxusmode neu definiert wird. Über das ganze Jahr hinweg können Kund:innen

"Luxury Stores at Amazon" auch auf Instagram @amazonluxurystores

(https://www.instagram.com/amazonluxurystores/) entdecken: Dort wird ein

globales Netzwerk an Stil-Botschaftern - Kreativen, Vordenkern und Tastemakern

wie Imaan Hammam (https://www.instagram.com/imaanhammam/), Shiona Turini

(https://www.instagram.com/shionat/), Tommy Dorfman

(https://www.instagram.com/tommy.dorfman/), Serge Ibaka

(https://www.instagram.com/sergeibaka/) und Camille Rowe

(https://www.instagram.com/fingermonkey/) - eigene, inspirierende Inhalte teilen

und Luxus in ihrem ganz persönlichen, einzigartigen Stil neu interpretieren.

In den USA war Luxury Stores bei Amazon mit dem ikonischen Modehaus Oscar de la

Renta an den Start gegangen. Mittlerweile bietet der US-Store eine umfangreiche,

vielfältige Palette globaler Mode- und Beauty-Marken und erkundet laufend neue,

spannende Wege, um die Kunden anzusprechen. 2021 präsentierte Luxury Stores eine

exklusive Zusammenarbeit zwischen Oscar de la Renta und Clé de Peau Beauté und

begeisterte damit Mode- und Beauty-Kunden gleichermaßen. Darauf folgte "Smile!

It's Summer" mit Paloma Elsesser, Georgia May Jagger und Luka Sabbat sowie Tyler

Mitchell als Fotograf und Regisseur - eine Feelgood-Kampagne, die den Auftritt

von "Luxury Stores at Amazon" weiter prägte.

"Es ist großartig, für "Luxury Stores at Amazon" mit etablierten und

aufstrebenden Marken zusammen-zuarbeiten", so Sally Singer, Head of Fashion

Direction. " Wir haben hier eine einzigartige Chance, die Modebranche mit

richtungsweisendem, inklusivem Storytelling und Technologien zu bereichern, und

Designern wie auch Kunden spannende Möglichkeiten zu eröffnen."

Über Amazon Fashion

Amazon Fashion ist die perfekte Anlaufstelle für Stil von Kopf bis Fuß. Hier

finden Kund:innen das Richtige für jeden Anlass, jeden Stil und jedes Budget -

Kleidung, Schuhe, Accessoires, Schmuck, Uhren, Handtaschen und Reisegepäck von

einer großen Auswahl an Designer-, etablierten und aufstrebenden Marken. Amazon

Fashion erweitert laufend sein großes Angebot und bietet den Kund:innen immer

wieder neue Erlebnisse. Dazu zählen auch exklusive Prime-Vorteile wie Prime Erst

probieren, dann zahlen, (https://www.amazon.de/tbyb/huc?pf=1&&tag=googhydr08-21&

ref=pd_sl_4d0zwp5km9_b&adgrpid=127154778433&hvpone=&hvptwo=&hvadid=538262049323&

hvpos=&hvnetw=g&hvrand=5122500631869757605&hvqmt=b&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&h

vlocphy=9062728&hvtargid=kwd-1394433685662&hydadcr=26405_2568625&gclid=EAIaIQobC

hMIkL3Zt_aQ-AIVFYXVCh0LdADfEAAYASAAEgLZyPD_BwE) ein Programm, bei dem die

Kund:innen Kleidung vor dem Kauf anprobieren können, oder The Drop (https://www.

amazon.de/thedrop?pd_rd_w=2es9M&content-id=amzn1.sym.05b1507a-f357-4f3e-a61e-567

0ef80df2c%3Aamzn1.sym.05b1507a-f357-4f3e-a61e-5670ef80df2c&pf_rd_p=05b1507a-f357

-4f3e-a61e-5670ef80df2c&pf_rd_r=3TJVM46H1GCRV4KR461B&pd_rd_wg=bQpoQ&pd_rd_r=d913

4824-d2b3-4794-8f5c-1942124921c9&qid=1654247602), ein innovatives

Einkaufserlebnis, das Zugang zu limitierten Streetstyle-Kollektionen bietet, die

von Mode-Influencern auf der ganzen Welt entworfen wurden. Amazon Fashion strebt

danach, den Modekauf neu zu erfinden und setzt Technologien ein, um den

Kund:innen die Produkte und Marken anzubieten, die für sie relevant sind. Für

weitere Informationen besuchen Sie bitte amazon.de/fashion

(https://www.amazon.de/Fashion-Damen/b/?_encoding=UTF8&node=12419317031).

Über Amazon

Amazon wird von vier Grundprinzipien geleitet: Fokus auf den Kunden statt auf

den Wettbewerb, Leidenschaft fürs Erfinden, Verpflichtung zu operativer

Exzellenz und langfristiges Denken. Amazon strebt danach, weltweit das

kundenorientierteste Unternehmen und der beste Arbeitgeber zu sein sowie den

sichersten Arbeitsplatz zu bieten. Kundenrezensionen, 1-Click Shopping,

personalisierte Empfehlungen, Prime, Versand durch Amazon, AWS, Kindle Direct

Publishing, Kindle, Career Choice, Fire Tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa,

Just Walk Out-Technologie, Amazon Studios und Climate Pledge sind nur einige der

Produkte und Services, für die Amazon Pionierarbeit geleistet hat. Für weitere

Informationen besuchen Sie bitte Amazon.de/about (http://www.amazon.de/about)

und folgen Sie @AmazonNews.

