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09.04.2026 11:31:38
OTS: Amway ESAN / Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und ...
Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und
verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region (FOTO)
Puchheim (ots) - AMWAY VERZEICHNET 2025 ANHALTENDES WACHSTUM IN DER REGION ESAN
(EUROPA, SÜDAFRIKA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND): DER UMSATZ STIEG UM 3,5 PROZENT
AUF 439 MILLIONEN US-DOLLAR, WÄHREND DER WELTWEITE UMSATZ SICH AUF 7,3
MILLIARDEN US-DOLLAR BELIEF
Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen[1], hat seine
Finanzergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Mit einem weltweiten Umsatz
von 7,3 Milliarden US-Dollar wurde die Führungsposition des Unternehmens in der
Branche erneut bestätigt. Die ESAN-Region (Europa, Südafrika, Australien und
Neuseeland) verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz von 439 Millionen US-Dollar.
Dies entspricht einem Anstieg von 3,5 Prozent gegenüber den 424 Millionen
US-Dollar im Jahr 2024 und untermauert den seit mehreren Jahren anhaltenden
Wachstumstrend.
Dieses Wachstum ist das Ergebnis einer stringenten Ausrichtung auf
ganzheitliches Wohlbefinden, eines tiefen Verständnisses für die lokalen
Verbraucherbedürfnisse sowie der Stärke der Amway-Community in den verschiedenen
Märkten der Region. Deutschland behauptete sich als drittgrößter ESAN-Markt -
ein starkes Signal im Jahr des 50-jährigen Bestehens von Amway in Deutschland.
Anhaltendes Wachstum in den ESAN-Märkten
Die Ergebnisse der ESAN-Region für das Jahr 2025 sind das Ergebnis einer
mehrjährigen Strategie, die konsequent in einer Vielzahl geografisch
unterschiedlicher Märkte umgesetzt wurde. Das Wachstum war breit angelegt, wobei
mehrere Märkte im Vergleich zum Vorjahr besonders starke Ergebnisse
verzeichneten. Diese Leistung basiert auf gezielten Investitionen in
Produktinnovationen, der Förderung von Amway-Geschäftsinhabenden (ABOs) sowie
marktspezifischen Einführungsstrategien. Die ESAN-Region geht gestärkt in das
Jahr 2026 und ist gut positioniert, um ihren Wachstumskurs fortzusetzen.
"Die Ergebnisse für 2025 zeigen, dass unsere Strategie greift. In der gesamten
ESAN-Region geht unser Unternehmen auf die Bedürfnisse unserer Verbraucher:innen
im Bereich des Wohlbefindens ein und bietet unseren ABOs gleichzeitig eine
solide und zukunftsfähige unternehmerische Chance", so Jon L. Voskuil,
Geschäftsführer von Amway ESAN. "Wir werden uns auch weiterhin darauf
konzentrieren, Produktinnovationen und durchgehende Unterstützung
bereitzustellen, die es unseren Amway-Geschäftsinhabenden und ihren Kund:innen
ermöglichen, in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein."
Ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell und ein gestärktes Produktportfolio
Weltweit blieb der Gesamtumsatz mit 7,3 Milliarden US-Dollar leicht unter dem
Vorjahreswert zurück. Gleichzeitig erzielte Amway in strategisch entscheidenden
Bereichen bedeutende Fortschritte, die für seine langfristige Leistungsfähigkeit
entscheidend sind.
Das wissenschaftlich fundierte, differenzierte Produktangebot von Amway ist und
bleibt in einem zunehmend gesundheitsbewussten Konsumumfeld das Herzstück des
Geschäfts. Es machte 64 Prozent des weltweiten Umsatzes aus, wobei Nutrilite(TM)
weiterhin seine Position als weltweit meistverkaufte Marke für Vitamine und
Nahrungsergänzungsmittel behauptete[2]. Zudem erzielte das Unternehmen starke
Ergebnisse in der Beauty-Kategorie, die weltweit um 8 Prozent wuchs. Dies ist
zum Teil auf den Erfolg der neuen Artistry LongXevity(TM)-Kollektion
zurückzuführen. Die Einführung eines neuen
eSpring(TM)-Wasseraufbereitungssystems sorgte in mehreren Märkten für eine
erhebliche Nachfrage und trug zu einem Wachstum von 25 Prozent in der Kategorie
Wasseraufbereitung in den eingeführten Märkten bei.
Amway verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden mit Schwerpunkt
auf der "Healthspan" - dem Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, so lange wie
möglich gesund zu bleiben. Die Produkte und Lösungen konzentrieren sich auf
alles, was man zu sich nimmt, auf die Haut aufträgt und in seiner Umgebung hat,
einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflegeprodukte, Trinkwasser und
Atemluft.
Das Direktvertriebsmodell von Amway findet über das Produktportfolio hinaus
weiterhin großen Anklang bei Unternehmenden, die einen strukturierten,
risikoarmen Weg in die Selbstständigkeit suchen. Im Jahr 2025 entschieden sich
weltweit mehr als eine Million Menschen dafür, ein Geschäft mit Amway
aufzubauen. Sie wurden von der Kombination aus attraktiven
Verdienstmöglichkeiten, Unterstützung durch die Community und Zugang zu
marktführenden Produkten überzeugt.
"Amway bietet Lösungen für einige der drängendsten Bedürfnisse unserer Zeit",
sagte Michael Nelson, Präsident und Chief Executive Officer von Amway. "Wir
bieten eine risikoarme Möglichkeit zur Selbstständigkeit, Produkte, die
Gesundheit und Wohlbefinden fördern, und einen echten Anschluss an eine
Gemeinschaft, nach der sich so viele sehnen - alles getragen von unseren Werten,
die seit Jahrzehnten Bestand haben. Im Jahr 2025 haben wir uns darauf
konzentriert, unsere langjährigen Stärken zu nutzen und gleichzeitig neue
Wachstumschancen zu erschließen. Diese gezielten Bemühungen versetzen uns in die
Lage, in den kommenden Jahren eine starke, nachhaltige Leistung zu erzielen."
Ausblick: ESAN ist gut aufgestellt, um die positive Dynamik fortzusetzen
Mit einem Portfolio an ganzheitlichen Lösungen für das Wohlbefinden, die echte
Verbraucherbedürfnisse erfüllen, und einer motivierten Gemeinschaft ist Amway
ESAN gut aufgestellt, um im Jahr 2026 an seine Ergebnisse anzuknüpfen. Die
Region wird auch weiterhin Innovation, digitale Transformation und den Ausbau
ihres Netzwerks als wichtigste Triebkräfte für eine nachhaltige, langfristige
Leistung in den Vordergrund stellen.
Den Global Impact Report 2025 von Amway finden Sie hier
(https://www.amwayglobal.com/impact-report/).
Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-2EgpYZkdzgSvfhc4).
Über Amway
Amway ist ein Direktvertriebsunternehmen, das Menschen in mehr als 100 Ländern
und Regionen weltweit mit hochwertigen Produkten für Gesundheit, Schönheit und
Wohlbefinden zu einem besseren Leben verhilft. Zu den meistverkauften Marken von
Amway gehören Nutrilite(TM), Artistry(TM), eSpring(TM) und XS(TM). Sie werden
alle ausschließlich von Amway-Geschäftsinhabern vertrieben. Laut der "Direct
Selling News Global 100"-Liste 2025 [3] ist Amway das weltweit führende
Direktvertriebsunternehmen. Unternehmensnachrichten finden Sie unter:
https://news.amway.eu
[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/
[2] Source: GlobalData, http://www.gdretail.net/amway-claims
[3] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/
Pressekontakt:
Ansprechpartner für die Presse:
Amway ESAN
Annalisa Limodio
+39 375 63 00 309 / mailto:annalisa.limodio@amway.com
Off The Beaten Track Communications GmbH
Christina Seidl
+49 171 9140008 / mailto:amway@otbtcomms.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182322/6252098
OTS: Amway ESAN
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