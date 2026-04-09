OTS: Amway ESAN / Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und ...

Amway veröffentlicht Finanzergebnisse für das Jahr 2025 und

verzeichnet anhaltendes Wachstum in der ESAN-Region (FOTO)

Puchheim (ots) - AMWAY VERZEICHNET 2025 ANHALTENDES WACHSTUM IN DER REGION ESAN

(EUROPA, SÜDAFRIKA, AUSTRALIEN UND NEUSEELAND): DER UMSATZ STIEG UM 3,5 PROZENT

AUF 439 MILLIONEN US-DOLLAR, WÄHREND DER WELTWEITE UMSATZ SICH AUF 7,3

MILLIARDEN US-DOLLAR BELIEF

Amway, das weltweit größte Direktvertriebsunternehmen[1], hat seine

Finanzergebnisse für das Jahr 2025 veröffentlicht. Mit einem weltweiten Umsatz

von 7,3 Milliarden US-Dollar wurde die Führungsposition des Unternehmens in der

Branche erneut bestätigt. Die ESAN-Region (Europa, Südafrika, Australien und

Neuseeland) verzeichnete im Jahr 2025 einen Umsatz von 439 Millionen US-Dollar.

Dies entspricht einem Anstieg von 3,5 Prozent gegenüber den 424 Millionen

US-Dollar im Jahr 2024 und untermauert den seit mehreren Jahren anhaltenden

Wachstumstrend.

Dieses Wachstum ist das Ergebnis einer stringenten Ausrichtung auf

ganzheitliches Wohlbefinden, eines tiefen Verständnisses für die lokalen

Verbraucherbedürfnisse sowie der Stärke der Amway-Community in den verschiedenen

Märkten der Region. Deutschland behauptete sich als drittgrößter ESAN-Markt -

ein starkes Signal im Jahr des 50-jährigen Bestehens von Amway in Deutschland.

Anhaltendes Wachstum in den ESAN-Märkten

Die Ergebnisse der ESAN-Region für das Jahr 2025 sind das Ergebnis einer

mehrjährigen Strategie, die konsequent in einer Vielzahl geografisch

unterschiedlicher Märkte umgesetzt wurde. Das Wachstum war breit angelegt, wobei

mehrere Märkte im Vergleich zum Vorjahr besonders starke Ergebnisse

verzeichneten. Diese Leistung basiert auf gezielten Investitionen in

Produktinnovationen, der Förderung von Amway-Geschäftsinhabenden (ABOs) sowie

marktspezifischen Einführungsstrategien. Die ESAN-Region geht gestärkt in das

Jahr 2026 und ist gut positioniert, um ihren Wachstumskurs fortzusetzen.

"Die Ergebnisse für 2025 zeigen, dass unsere Strategie greift. In der gesamten

ESAN-Region geht unser Unternehmen auf die Bedürfnisse unserer Verbraucher:innen

im Bereich des Wohlbefindens ein und bietet unseren ABOs gleichzeitig eine

solide und zukunftsfähige unternehmerische Chance", so Jon L. Voskuil,

Geschäftsführer von Amway ESAN. "Wir werden uns auch weiterhin darauf

konzentrieren, Produktinnovationen und durchgehende Unterstützung

bereitzustellen, die es unseren Amway-Geschäftsinhabenden und ihren Kund:innen

ermöglichen, in den kommenden Jahren erfolgreich zu sein."

Ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell und ein gestärktes Produktportfolio

Weltweit blieb der Gesamtumsatz mit 7,3 Milliarden US-Dollar leicht unter dem

Vorjahreswert zurück. Gleichzeitig erzielte Amway in strategisch entscheidenden

Bereichen bedeutende Fortschritte, die für seine langfristige Leistungsfähigkeit

entscheidend sind.

Das wissenschaftlich fundierte, differenzierte Produktangebot von Amway ist und

bleibt in einem zunehmend gesundheitsbewussten Konsumumfeld das Herzstück des

Geschäfts. Es machte 64 Prozent des weltweiten Umsatzes aus, wobei Nutrilite(TM)

weiterhin seine Position als weltweit meistverkaufte Marke für Vitamine und

Nahrungsergänzungsmittel behauptete[2]. Zudem erzielte das Unternehmen starke

Ergebnisse in der Beauty-Kategorie, die weltweit um 8 Prozent wuchs. Dies ist

zum Teil auf den Erfolg der neuen Artistry LongXevity(TM)-Kollektion

zurückzuführen. Die Einführung eines neuen

eSpring(TM)-Wasseraufbereitungssystems sorgte in mehreren Märkten für eine

erhebliche Nachfrage und trug zu einem Wachstum von 25 Prozent in der Kategorie

Wasseraufbereitung in den eingeführten Märkten bei.

Amway verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden mit Schwerpunkt

auf der "Healthspan" - dem Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, so lange wie

möglich gesund zu bleiben. Die Produkte und Lösungen konzentrieren sich auf

alles, was man zu sich nimmt, auf die Haut aufträgt und in seiner Umgebung hat,

einschließlich Nahrungsergänzungsmittel, Hautpflegeprodukte, Trinkwasser und

Atemluft.

Das Direktvertriebsmodell von Amway findet über das Produktportfolio hinaus

weiterhin großen Anklang bei Unternehmenden, die einen strukturierten,

risikoarmen Weg in die Selbstständigkeit suchen. Im Jahr 2025 entschieden sich

weltweit mehr als eine Million Menschen dafür, ein Geschäft mit Amway

aufzubauen. Sie wurden von der Kombination aus attraktiven

Verdienstmöglichkeiten, Unterstützung durch die Community und Zugang zu

marktführenden Produkten überzeugt.

"Amway bietet Lösungen für einige der drängendsten Bedürfnisse unserer Zeit",

sagte Michael Nelson, Präsident und Chief Executive Officer von Amway. "Wir

bieten eine risikoarme Möglichkeit zur Selbstständigkeit, Produkte, die

Gesundheit und Wohlbefinden fördern, und einen echten Anschluss an eine

Gemeinschaft, nach der sich so viele sehnen - alles getragen von unseren Werten,

die seit Jahrzehnten Bestand haben. Im Jahr 2025 haben wir uns darauf

konzentriert, unsere langjährigen Stärken zu nutzen und gleichzeitig neue

Wachstumschancen zu erschließen. Diese gezielten Bemühungen versetzen uns in die

Lage, in den kommenden Jahren eine starke, nachhaltige Leistung zu erzielen."

Ausblick: ESAN ist gut aufgestellt, um die positive Dynamik fortzusetzen

Mit einem Portfolio an ganzheitlichen Lösungen für das Wohlbefinden, die echte

Verbraucherbedürfnisse erfüllen, und einer motivierten Gemeinschaft ist Amway

ESAN gut aufgestellt, um im Jahr 2026 an seine Ergebnisse anzuknüpfen. Die

Region wird auch weiterhin Innovation, digitale Transformation und den Ausbau

ihres Netzwerks als wichtigste Triebkräfte für eine nachhaltige, langfristige

Leistung in den Vordergrund stellen.

Den Global Impact Report 2025 von Amway finden Sie hier

(https://www.amwayglobal.com/impact-report/).

Bildmaterial finden Sie hier (https://we.tl/t-2EgpYZkdzgSvfhc4).

Über Amway

Amway ist ein Direktvertriebsunternehmen, das Menschen in mehr als 100 Ländern

und Regionen weltweit mit hochwertigen Produkten für Gesundheit, Schönheit und

Wohlbefinden zu einem besseren Leben verhilft. Zu den meistverkauften Marken von

Amway gehören Nutrilite(TM), Artistry(TM), eSpring(TM) und XS(TM). Sie werden

alle ausschließlich von Amway-Geschäftsinhabern vertrieben. Laut der "Direct

Selling News Global 100"-Liste 2025 [3] ist Amway das weltweit führende

Direktvertriebsunternehmen. Unternehmensnachrichten finden Sie unter:

https://news.amway.eu

[1] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

[2] Source: GlobalData, http://www.gdretail.net/amway-claims

[3] https://www.directsellingnews.com/global-100-lists/

Pressekontakt:

Ansprechpartner für die Presse:

Amway ESAN

Annalisa Limodio

+39 375 63 00 309 / mailto:annalisa.limodio@amway.com

Off The Beaten Track Communications GmbH

Christina Seidl

+49 171 9140008 / mailto:amway@otbtcomms.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182322/6252098

OTS: Amway ESAN