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21.05.2026 10:01:39
OTS: apetito AG / apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft / ...
apetito wächst 2025 weiter und investiert in die Zukunft /
Firmengruppe steigert Umsatz auf 1,4 Milliarden Euro und baut
Marktposition aus / Menü-Charts zeigen aktuelle Ernährungstrends in
Deutschland (FOTO)
Rheine/Westfalen (ots) - Die apetito Firmengruppe blickt auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2025 zurück. In einem wirtschaftlich anspruchsvollen Umfeld konnte
das Familienunternehmen aus Rheine seine Marktposition festigen und den
Gruppenumsatz auf 1,4 Mrd. Euro steigern. Dies entspricht einem Wachstum von 4,6
Prozent gegenüber dem Vorjahr (1,342 Mrd. Euro). Sowohl die apetito AG als auch
apetito catering haben spürbar zum Gesamterfolg beigetragen und ihre
Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt.
"Die Stärke unserer Firmengruppe liegt in der Verbindung zweier leistungsstarker
Konzernbereiche. 2025 hat gezeigt, dass die Kombination aus konsequenter
Kundenorientierung und unserer gemeinsamen Vision, Lebensqualität für alle
Menschen zu schaffen, uns als apetito langfristig erfolgreich macht", erklärt
Dr. Jan Peer Laabs, Vorstandsvorsitzender der apetito AG.
Die Firmengruppe verpflegt täglich rund 1,5 Millionen Menschen und arbeitet mit
12.796 Mitarbeitenden entlang dreier zentraler Geschäftssäulen: Das
Systemgeschäft sowie das Retailgeschäft gehören zur apetito AG, die
international in neun Ländern aktiv ist. Der Fokus von apetito catering liegt
auf modernen Catering- und Servicedienstleistungen in Deutschland.
apetito AG wächst international in allen Kerngeschäften
Die apetito AG blickt auf ein starkes Jahr 2025 in den Geschäftsfeldern
Gemeinschafts- und Individualverpflegung sowie dem Retailgeschäft (COSTA)
zurück. Mit Standorten in Deutschland, Großbritannien, Dänemark, den
Niederlanden, Spanien, Österreich, Frankreich, Kanada und den USA ist der
Konzern breit aufgestellt und liefert täglich Verpflegungslösungen für
unterschiedliche Zielgruppen - von Kitas und Schulen über Kliniken und
Senioreneinrichtungen bis hin zu Endkundinnen und -kunden zuhause.
Mit einem Umsatz von 976 Mio. Euro erzielte der Konzern ein Wachstum von 2,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr (950 Mio. Euro). Die positive Entwicklung basiert
maßgeblich auf den Kerngeschäften in Deutschland, Großbritannien und Kanada.
Dynamisch entwickelten sich zudem die Märkte in Spanien und den USA.
Die Investitionstätigkeit blieb auf hohem Niveau. Insgesamt flossen 54 Mio. Euro
in Sachanlagen, moderne Produktions- und Systemtechnik, die digitale
Infrastruktur sowie den Ausbau internationaler Standorte - mit einem klaren
Schwerpunkt auf Deutschland, Großbritannien und Kanada. In Kanada konnte dabei
eine Werkserweiterung erfolgreich abgeschlossen und in Betrieb genommen werden.
Nachhaltigkeit und Innovation prägen die Entwicklung
Der Konzern richtet seine Sortimente, Produktionsprozesse und Services weiter
konsequent an Klimaschutz und Ressourcenschonung aus. Wesentliche Hebel sind
dabei die stärkere Ausrichtung auf pflanzenbasierte Sortimente, die Transparenz
über den Product Carbon Footprint für das Systemgeschäft sowie die Reduzierung
von Lebensmittelverschwendung.
Die apetito Initiative "Den Tisch gemeinsam bunter denken" unterstützt diesen
Ansatz, indem sie Vielfalt, Gesundheitsorientierung und die Berücksichtigung
klimarelevanter Aspekte verbindet und Einrichtungen beim Wandel hin zu
nachhaltigeren Speiseplänen begleitet.
Mit Kitchen West entsteht in Großbritannien einer der modernsten
Produktionsstandorte des Konzerns. Die Anlage vereint hohe Energieeffizienz,
moderne Prozessstrukturen und innovative Technologie und leistet damit einen
substanziellen Beitrag zur Senkung von Emissionen in der Wertschöpfungskette.
apetito catering wächst im deutschen Markt
apetito catering zählt weiterhin zu den drei führenden Cateringunternehmen in
Deutschland und betreute 2025 über 800 Kunden bundesweit. Trotz steigender
Kosten und Fachkräftemangel entwickelte sich das Geschäft positiv. Der Umsatz
lag bei 345 Mio. Euro - ein Zuwachs von 9,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Alle drei Geschäftsbereiche Betriebsverpflegung, Care und Education
verzeichneten Neukundengewinne und Umsatzsteigerungen. Der
Dienstleistungsspezialist punktet mit digital gestützten Prozessen, hoher
Beratungskompetenz und individuell entwickelten Versorgungskonzepten.
"Unsere Kunden brauchen heute mehr als einen Caterer - sie brauchen einen
Partner, der versteht, was ihre Einrichtungen bewegt. 2025 haben wir gezeigt,
dass wir genau diese Rolle verlässlich ausfüllen. Mit passgenauen Konzepten,
engagierten Teams vor Ort und klaren Ideen für die Zukunft unterstützen wir
unsere Kunden dabei, ihre Gäste jeden Tag gut zu versorgen", erklärt Andreas
Oellerich, Geschäftsführer apetito catering.
Menü-Charts 2025: Das essen die Deutschen am liebsten
Die aktuellen Menücharts von apetito zeigen deutlich: Essen orientiert sich an
den unterschiedlichen Lebensphasen und verbindet Verlässlichkeit mit wachsender
Vielfalt. Während Kinder besonders offen für vegetarische Gerichte sind, setzen
Berufstätige auf bewährte Klassiker, ergänzt um internationale und fleischlose
Varianten. Im Senioren Bereich dominieren weiterhin Eintöpfe und klassische
Hausmannskost.
In Kitas und Schulen ist vegetarische Vielfalt angesagt. Acht der zehn
beliebtesten Gerichte kommen ohne Fleisch aus. An der Spitze rangiert erneut die
vegetarische Linsensuppe als Lieblingsgericht der Kids.
Beim Essen am Arbeitsplatz bleibt Spaghetti Bolognese unangefochten auf Platz
eins. Wie wandelbar dieser Kantinenklassiker ist, zeigt ein Blick ins Sortiment:
Bei apetito gibt es inzwischen 25 verschiedene Bolognese Varianten - von
klassisch über vegetarisch und bio bis hin zu internationalen Interpretationen.
Die Currywurst mit Pommes frites ist im Vergleich zum Vorjahr wieder zurück
unter den Top drei.
Alle Menü-Charts im Überblick, weitere Fotos und Infos finden Sie unter
http://www.apetito.de/presse/jahresupdate
Pressekontakt:
Sarah von Behren
apetito Unternehmenskommunikation und PR
Tel.: 05971 7999912
E-Mail: mailto:presse@apetito.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/121009/6279123
OTS: apetito AG
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