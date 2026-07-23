23.07.2026 10:58:38

OTS: Arbex / Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und ...

Arbex startet als neuer globaler Marktführer für Tissue- und

Hygieneprodukte

Koblenz (ots) - Arbex hat in diesem Monat offiziell den Geschäftsbetrieb

aufgenommen und startet als neues weltweit führendes Unternehmen im Bereich

Tissue- und Hygieneprodukte. Das Joint Venture im Wert von 3,4 Milliarden

US-Dollar zwischen Suzano, dem weltweit größten Zellstofflieferanten, und

Kimberly-Clark wird künftig Verbraucher- und Professional-Produkte in mehr als

70 Märkten auf fünf Kontinenten herstellen, vermarkten und vertreiben.

Arbex übernimmt die Vermögenswerte des bisherigen

Kimberly-Clark-Geschäftsbereichs International Family Care & Professional (IFP).

Dazu gehören 22 Produktionsstandorte in 14 Ländern sowie ein Portfolio von mehr

als 40 regionalen Marken, darunter Andrex® und Scottex®. Darüber hinaus verfügt

das Unternehmen über langfristige Lizenzen für globale Marken wie Kleenex®,

Scott®, Cottonelle®, WypAll®, Viva®, ReNew®, ICON® und Kimberly-Clark

Professional.

"Für Handelspartner, Geschäftskunden und Verbraucher in Deutschland steht der

Start von Arbex für Kontinuität beim Markenportfolio und im Kundenservice -

verbunden mit neuen Wachstumschancen und einem klaren Bekenntnis zu Qualität,

Nachhaltigkeit und Innovation", sagt Petra Ahlendorf, Country Manager DACH. "Das

Werk in Koblenz ist ein zentraler Bestandteil unserer europäischen Produktions-

und Versorgungsstruktur." Dort werden unter anderem Kleenex®, Scott®, WypAll®,

Page® und Scottex® produziert. Im DACH-Raum beschäftigt Arbex rund 300

Mitarbeitende.

Europa ist für Arbex ein strategisch wichtiger Markt. Das Unternehmen

beschäftigt hier mehr als 3.000 Mitarbeitende, ist in 34 Märkten aktiv und

betreibt fünf Produktionsstandorte sowie zehn Distributionszentren.

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie. Das Werk

Koblenz soll bis 2029 vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden und

dadurch seine CO2-Emissionen jährlich um rund 50.000 Tonnen reduzieren. Zudem

plant Arbex, bis Ende 2026 europaweit mehr als 50 Millionen Packungen

Toilettenpapier mit Hinweisen auf Krebssymptome zu versehen.

Zum Führungsteam gehören CEO Ehab Abou-Oaf, COO Luís Renato Bueno und CFO Oscar

Mousinho. Vorsitzender des Verwaltungsrats ist Walter Schalka.

Pressekontakt:

Zangen Bansmann PR, Susanne Zangen

mailto:presse@zangen-bansmann.de, 0163 545 25 38

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183081/6319976

OTS: Arbex

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX fester -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen