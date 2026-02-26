OTS: Asahi Kasei / Asahi Kasei stärkt globales Pharmageschäft mit Übernahme ...

|
CHELMSFORD, Mass. & TOKIO (ots) - Asahi Kasei wird alle Anteile des deutschen
Biopharmaunternehmens Aicuris Anti-infective Cures AG für etwa 780 Millionen
Euro erwerben. Mit dieser Transaktion, die voraussichtlich im ersten Quartal des
Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen sein wird, expandiert Asahi Kaseis
Spezialpharmaplattform weiter im Therapiebereich zur Behandlung schwerer
Infektionskrankheiten.
Mit dieser Übernahme verfolgt Asahi Kasei konsequent seine Strategie, eine
fokussierte, nachhaltige Spezialpharmaplattform für immungeschwächte und
medizinisch komplexe Patientengruppen aufzubauen. Schwere Infektionskrankheiten
sind ein Bereich, der strategisch an Asahi Kaseis etablierten Kernbereiche
Transplantation (Veloxis) und Nephrologie (Calliditas) angrenzt, und in dem
infektionsbedingte Komplikationen nach wie vor ein bedeutendes klinisches
Problem darstellen. Durch die Nutzung seiner etablierten kommerziellen
Infrastruktur in Transplantationszentren und bei Nephrologie-Anbietern sowie
seiner fortschrittlichen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten erwartet Asahi
Kasei, die Entwicklung und Vermarktung der Produkt-Pipeline von Aicuris zu
beschleunigen. Gleichzeitig werden die betriebliche Effizienz und die
langfristigen Erträge gesteigert.
"Diese Übernahme stärkt unsere Position in miteinander verbundenen
Therapiebereichen, darunter Autoimmunerkrankungen, Transplantationen,
Nierenerkrankungen und schwere Infektionskrankheiten. Sie erweitert unsere
Pipeline und untermauert unsere Strategie, ein weltweit führendes
Spezialpharmaunternehmen aufzubauen", erklärte Ken Shinomiya, Leiter des
Geschäftsbereichs Healthcare von Asahi Kasei. "Angesichts der strategischen
Ausrichtung und der Möglichkeit, in einem Bereich zu expandieren, in dem wir
bereits etabliert sind, haben wir entschieden gehandelt, um unsere langfristigen
Wachstumsziele voranzutreiben. Diese Transaktion steht im Einklang mit unseren
Investitionsplänen und unterstützt unser Ziel, bis zum Geschäftsjahr 2030 einen
Nettoumsatz von 300 Milliarden Yen im Bereich Pharmazeutika mit einer operativen
Marge von 15% oder mehr zu erzielen." Im Einklang mit dieser strategischen
Ausrichtung erweitert Aicuris Asahi Kaseis bestehendes Behandlungsportfolio im
Bereich Infektionskrankheiten um drei Produkte:
Pritelivir stellt einen bedeutenden kurzfristigen Wachstumstreiber dar und wird
derzeit für die Behandlung von HSV-Infektionen bei immungeschwächten Patienten
evaluiert. Diese Patienten werden häufig in Transplantationszentren und
spezialisierten Krankenhäusern behandelt, mit denen Asahi Kasei etablierte
Geschäftsbeziehungen unterhält. Diese Ausrichtung ermöglicht einen effizienten
Marktzugang und eine gezielte Akzeptanz innerhalb einer definierten
Patientengruppe AIC468 befindet sich in der Entwicklung zur Behandlung von
BK-Virus (BKV)-Infektionen bei Empfängern von Nierentransplantaten. Dies steht
in direktem Zusammenhang mit dem Transplantationsgeschäft und dem Netzwerk für
Nierenerkrankungen von Asahi Kasei. BKV ist nach wie vor eine bedeutende
Komplikation nach Transplantationen, für die es nur wenige zugelassene
Behandlungsmöglichkeiten gibt. Durch die Nutzung seiner etablierten klinischen,
regulatorischen und kommerziellen Kompetenzen ist Asahi Kasei in der Lage, die
Entwicklung und Vermarktung effizient voranzutreiben.
Das Portfolio verbessert auch das Finanzprofil von Asahi Kasei, indem es
sofortige Lizenzgebühren aus Prevymis® mit kurzfristigen Erträgen aus Pritelivir
kombiniert, für das die Genehmigung im Geschäftsjahr 2026 angestrebt wird.
Zusammen mit dem längerfristigen Potenzial von AIC468 bietet diese Akquisition
ein vielschichtiges Wachstumsprofil, das die Nachhaltigkeit der Einnahmen und
die Margenausweitung im Laufe der Zeit unterstützt. Diese Akquisition ist Teil
einer Reihe strategischer Investitionen und Portfolioveränderungen von Asahi
Kasei. Das Unternehmen hat den Pharmageschäftsbereich im Rahmen seines aktuellen
mittelfristigen Managementplans "Trailblaze Together" als wichtigen
Wachstumstreiber positioniert. Durch Strukturreformen und disziplinierte
Investitionen optimiert Asahi Kasei sein Portfolio und beschleunigt den Übergang
zu einer kapitaleffizienteren Unternehmensstruktur.
Über Asahi Kasei
Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf
der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit
Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung
seines Geschäftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden
Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit 50.000 Mitarbeitern weltweit
trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen
drei Geschäftsbereichen Healthcare, Homes und Material Lösungen für die
Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.asahi-kasei.com.
