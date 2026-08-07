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07.08.2026 12:07:38
OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA / ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen ...
ASKLEPIOS leitet aktienrechtlichen Squeeze-out der
Minderheitsaktionäre der RHÖN-KLINIKUM AG ein
Hamburg (ots) -
- Vollständige Integration der RHÖN-KLINIKUM AG in den ASKLEPIOS Konzern geplant
- Weiterentwicklung der Gruppenstruktur zur Stärkung der langfristigen
Zukunftsfähigkeit
Die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA ("ASKLEPIOS") hat heute gegenüber dem
Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG ein Verlangen auf Durchführung eines
aktienrechtlichen Squeeze-out gemäß §§ 327a ff. AktG gestellt. Hierzu soll eine
Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über die Übertragung der von den
Minderheitsaktionären gehaltenen Aktien auf Asklepios gegen Gewährung einer
angemessenen Barabfindung beschließen.
ASKLEPIOS ist seit 2020 Mehrheitsaktionär der RHÖN-KLINIKUM AG. In den
vergangenen Jahren haben beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit kontinuierlich
ausgebaut, mit dem gemeinsamen Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG als einen der
führenden Gesundheitsversorger in Deutschland weiterzuentwickeln. Mit dem
beabsichtigten Squeeze-out verfolgt ASKLEPIOS das Ziel, die RHÖN-KLINIKUM AG
vollständig in den Konzern zu integrieren und die Konzernstruktur weiter zu
vereinfachen. Die Maßnahme soll die Grundlage für eine noch engere
Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe schaffen und Entscheidungs-, Steuerungs- und
Governance-Prozesse weiter harmonisieren. Dies soll die strategische
Weiterentwicklung der Krankenhausstandorte und die Zukunftsfähigkeit der Gruppe
insgesamt stärken. Der Vollzug des Squeeze-out reduziert zudem die laufenden
Kosten sowie administrativen Pflichten und Anforderungen der Börsennotierung für
die RHÖN-KLINIKUM AG und schafft den Rahmen, sich vollständig auf das operative
Geschäft zu konzentrieren.
Die strategische Ausrichtung und operative Führung der RHÖN-KLINIKUM AG ändert
sich durch diesen Schritt nicht. Für Patientinnen und Patienten, Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen sowie die Standorte der RHÖN-KLINIKUM AG ergeben sich aus dem
aktienrechtlichen Vorgang keine unmittelbaren Auswirkungen.
Der Squeeze-out wird erst mit Eintragung der Beschlussfassung der
Hauptversammlung der RHÖN-KLINIKUM AG über den Squeeze-out in das
Handelsregister der RHÖN-KLINIKUM AG wirksam. Über die weiteren Schritte und den
zeitlichen Ablauf des Verfahrens wird die RHÖN-KLINIKUM AG entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben informieren.
Über ASKLEPIOS
Seit seiner Gründung 1985 hat sich ASKLEPIOS in Deutschland zum führenden
privaten Klinikbetreiber in Familienbesitz entwickelt. Heute vereint der Konzern
rund 160 Gesundheitseinrichtungen, in denen über 73.000 Mitarbeiter:innen
jährlich fast 3,9 Millionen Patient:innen versorgen. Bedeutende Meilensteine auf
dem Weg zum integrierten Gesundheitskonzern waren die Übernahme des
Landesbetriebs Krankenhäuser der Freien und Hansestadt Hamburg 2004 sowie die
mehrheitlichen Anteilsübernahmen der MEDICLIN AG 2011 und der RHÖN-KLINIKUM AG
2020. ASKLEPIOS steht für konsequent menschenzentrierte Medizin. Qualität,
Innovation und soziale Verantwortung bilden die zentralen Leitprinzipien, die
das unternehmerische Handeln des Konzerns nachhaltig prägen.
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OTS: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA
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