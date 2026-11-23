Fragiles Milliardengeschäft mit dem Black Friday

Köln (ots) -

- Erwarteter Umsatz mit 5,6 Milliarden Euro unter Vorjahresniveau, kein starker

Einbruch absehbar

- Preiswettbewerb drückt vor allem bei Elektronik und IT auf Margen

Der Black Friday und der anschließende Cyber Monday dürften dem Handel auch in

diesem Jahr hohe Umsätze bringen. Atradius rechnet 2026 mit einem Umsatz von

rund 5,6 Milliarden Euro, nach 5,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Die

Kaufbereitschaft der Verbraucherinnen und Verbraucher ist zwar vorhanden, der

Preis spielt dabei jedoch eine wichtige Rolle. Für den Handel geht der intensive

Wettbewerb um Kundschaft zulasten der Margen. "Hohe Umsätze rund um die

Aktionstage bedeuten noch nicht, dass das Geschäft nachhaltig profitabel ist",

sagt Nicole Bludau, Managerin Risk Services beim internationalen

Kreditversicherer Atradius. Gerade kleinere Händler mit begrenzten Reserven

können durch sinkende Margen und hohe Kosten finanziell unter Druck geraten.

Für Black Friday am 27. November 2026 und Cyber Monday am 30. November 2026

erwartet Atradius einen Umsatz leicht unter dem Vorjahresniveau. Ein starker

Einbruch zeichnet sich nicht ab. Im Elektronik- und IT-Handel verschärfen

Preisvergleiche, aggressive Werbung und kurze Produktzyklen den ohnehin hohen

Preisdruck. "Bei einzelnen Elektronikhändlern und Wiederverkäufern kann das

vierte Quartal bis zu 60 Prozent des Jahresumsatzes ausmachen. Die Umsätze an

den Aktionstagen lassen sich dabei kaum vom anschließenden Weihnachtsgeschäft

trennen", sagt Nicole Bludau. Rabattaktionen führen dazu, dass Kunden geplante

Käufe vorziehen. Dadurch entsteht aber nicht automatisch eine zusätzliche

Nachfrage.

Lagerbestände binden Liquidität

Für das Weihnachtsgeschäft müssen Händler ausreichend Ware vorhalten, ohne

überzubestellen. Zu hohe Bestände binden Liquidität und machen nach den

Feiertagen oft weitere Preisnachlässe nötig. Das betrifft vor allem saisonale

oder schnell alternde Produkte wie Elektronik, Spielwaren und Mode. Kurze

Produktzyklen erhöhen zudem das Risiko, auf älteren Geräten sitzen zu bleiben.

"Das Kreditrisiko steigt am stärksten dort, wo ein zu optimistischer Einkauf auf

schwache Verkäufe trifft und der Händler zugleich auf kurzfristige Finanzierung

setzt", erklärt Nicole Bludau. Für die Kreditwürdigkeit von Händlern zählen

deshalb Bruttomargen, das Alter der Bestände und verfügbare Kreditlinien.

Kleinere, flexible Bestellungen können helfen, hohe Lagerbestände zu vermeiden.

Gleichzeitig können größere Einkaufsvolumina günstigere Einkaufspreise

ermöglichen. Händler müssen daher zwischen Einkaufskonditionen und dem Risiko

überschüssiger Bestände abwägen.

Die größten Risiken bestehen bei Anschaffungen, die Verbraucherinnen und

Verbraucher aufschieben können: hochpreisige Möbel, große Haushaltsgeräte und

Premium-Elektronik. Auch Kleidung ohne klaren Preis- oder Markenvorteil könnte

unter Druck geraten.

Spätere Zahlung verschiebt die Belastung

Zahlungsangebote können die Kaufbereitschaft zusätzlich stützen. Wer einen

Einkauf später oder in Raten bezahlt, hat zunächst mehr finanziellen Spielraum.

Die finanzielle Belastung wird damit jedoch lediglich in die kommenden Monate

verschoben. "Solche Angebote können den Konsum kurzfristig unterstützen. Die

zusätzliche Liquidität der Verbraucherinnen und Verbraucher hält aber nur so

lange an, bis die Zahlungen fällig werden", mahnt Nicole Bludau. Offen bleibt

damit, wie viel Geld die Haushalte nach Begleichung ihrer Verpflichtungen für

weitere Käufe haben. Wer das Ausfallrisiko trägt, hängt von der

Vertragskonstellation ab: Je nach Vertrag liegt es beim Zahlungsanbieter oder

beim Händler.

Einkaufserlebnis verursacht zusätzliche Kosten

Viele Aktionen laufen mittlerweile online, wo Preisvergleiche und

Cashback-Angebote den Wettbewerb prägen und den stationären Handel unter Druck

setzen. Stationäre Händler können sich über Beratung, Service und ein stärkeres

Einkaufserlebnis differenzieren. Ob sich dafür zusätzliche Öffnungszeiten wie

verkaufsoffene Sonntage lohnen, hängt jedoch vom Verhältnis zwischen

zusätzlichen Erlösen und höheren Kosten ab. Nicole Bludau gibt zu bedenken:

"Zusätzliche Öffnungszeiten verlagern Käufe jedoch möglicherweise nur auf andere

Tage." Dazu kommen höhere Personalkosten, vor allem am Wochenende. Ein höherer

Gesamtumsatz ist dadurch nicht belegt. Onlinehändler sollten Werbe-, Liefer- und

Retourenkosten eng steuern.

Ob sich das Aktionsgeschäft auszahlt, zeigt sich am Ergebnis nach Rabatten und

Betriebskosten. Der Umsatz allein sagt dazu wenig.

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