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04.06.2026 10:32:38
OTS: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft / Wirtschaftsflaute ...
Wirtschaftsflaute schlägt nun auch auf Messen durch - Einzelne
Kennzahlen 2026 drehen ins Minus
Berlin (ots) -
- Schlussrechnung 2025 noch durchweg positiv
- Starkes Wachstum beim internationalen Publikum
- AUMA-Vorsitzender Harting: Echte Wirtschaftspolitik muss bis Jahresende
spürbar werden
Die Wirtschaftsflaute in Deutschland schlägt nun auch auf die deutsche
Messewirtschaft durch: Nach Jahren des Gegen-Trends zur negativen
wirtschaftlichen Entwicklung vieler Branchen hierzulande schwächt sich nun auch
das Wachstum erster Kennzahlen der Messewirtschaft ab.
Die Prognose des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA für das messestarke
erste Quartal 2026 zeigt, dass die Zahlen der Aussteller (-2,3 Prozent) und der
vermieteten Standfläche (-4,6 Prozent) verglichen mit ihren Vorveranstaltungen
ins Negative rutschen. Zugleich wachsen die Besucherzahlen weiter (+0,9
Prozent). Gut 200 der insgesamt 319 Messen in diesem Jahr haben bis Monatsende
stattgefunden, 120 Messen stehen im zweiten Halbjahr in Deutschlands
Messekalender.
Die wirtschaftliche Lage auf dem Messeplatz Deutschland wird Top-Thema des
jährlichen Spitzentreffens der deutschen Messewirtschaft am kommenden Dienstag
(9. Juni). Mehr als 330 Persönlichkeiten der Branche werden in Berlin
zusammenkommen. Ehrengast wird die Parlamentarische Staatssekretärin im
Bundeslandwirtschaftsministerium, Martina Englhardt-Kopf.
Die Schlussrechnung der Messen 2025 ist noch durchgehend positiv: Auf den 304
Messen des Vorjahres wurden rund 192.000 ausstellende Unternehmen gezählt, was
einem leichten Plus von 0,7 Prozent gegenüber den Vorveranstaltungen entspricht.
Über 6,9 Millionen Quadratmeter Standfläche wurden gemietet, ein leichtes Plus
von 0,4 Prozent. Mehr als 12,7 Millionen Besucherinnen und Besucher sorgten für
ein Plus von 1,9 Prozent. Besonders deutlich fällt dieser Zuwachs auf den Messen
mit großer internationaler Beteiligung im Fachbesucher-Segment (B2B) aus. Mehr
als 99.000 Aussteller aus dem Ausland präsentierten sich auf Messen in
Deutschland (+1,5 Prozent), fast 2,8 Millionen internationale Besucherinnen und
Besucher (+2,9 Prozent) wurden gezählt. Damit macht Deutschland erneut seine
Stellung als weltweit führender Messeplatz klar: 2025 kamen 66 Prozent aller
Aussteller und über 33 Prozent aller Besucher aus dem Ausland.
- Philip Harting, Vorsitzender des Verbands der deutschen Messewirtschaft AUMA:
"Es ist eine bemerkenswerte Resilienz in turbulenten Zeiten: Das Messeland
Deutschland bleibt Weltspitze beim internationalen Publikum. Doch die
Wirtschaftsflaute in Deutschland sorgt für immer mehr Vorsicht und
Zurückhaltung. Eine echte Wirtschaftspolitik für die heimischen Unternehmen
muss bis zum Jahresende spürbar werden. Der schleichende Abbau von
Außenwirtschaftsförderung, hohe Standortkosten und überbordende
Berichtspflichten sind verzichtbare, hausgemachte Probleme. Angesichts der
Eskalation von Krisen und Konflikten weltweit schlagen diese zusätzlich auf
Zukunftsinvestitionen wie Messeteilnahmen durch. Kontinuierlich steigende
Besucherzahlen zeigen jedoch, dass der Treff- und Knotenpunkt Messe dringend
notwendig ist, um im Gespräch zu bleiben."
Top-Aussteller-Nation 2025 ist China mit mehr als 18 Prozent Anteil, gefolgt von
Italien (rund 11 Prozent) und den Niederlanden (5 Prozent), Spanien (4,5
Prozent), den USA und der Türkei (jeweils 4,4 Prozent). China rangiert mit 4,5
Prozent auch bei den ausländischen Besucher-Nationen unter den Top 5 -
allerdings hinter den Niederlanden (7,3 Prozent), Österreich (7,1 Prozent),
Italien (6,8 Prozent) und der Schweiz (6,4 Prozent).
Trotz aller Verunsicherungen investieren die Messeplätze in Deutschland bis 2030
rund eine Milliarde Euro in die Modernisierung ihrer Infrastruktur, sogar
Neubauten sind geplant. Das geht aus einer aktuellen Erhebung des AUMA hervor.
Auch 12 Neuveranstaltungen von Messen hat es 2025 gegeben, diese vor allem im
Investitionsgüterbereich. Für das laufende Jahr sind weitere elf Messepremieren
geplant.
Der AUMA ist der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
e.V., der Dachverband der deutschen Messewirtschaft. International wie national
vertritt er die Interessen aller großen und mittleren Messegesellschaften
Deutschlands, internationaler Veranstalter in Deutschland sowie der Verbände,
welche Aussteller, Service-Unternehmen, kleine Messeveranstalter, Besucherinnen
und Besucher vertreten.
Gleich 70 Messeplätze zwischen Nordsee und Bodensee machen das Messeland
weltweit einmalig. Mit 3,25 Millionen Quadratmetern Hallenfläche stellt
Deutschland allein ein Fünftel der europäischen und mehr als sieben Prozent der
weltweiten Ausstellungsfläche. Zwei Drittel aller Leitmessen der Weltwirtschaft
finden hierzulande statt.
Pressekontakt:
Medienkontakt ist Steffen Schulze, Leiter Kommunikation und Marketing,
Mail: mailto:s.schulze@auma.de,
mobil: 0175-2204600
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166321/6288126
OTS: AUMA e.V. - Verband der deutschen Messewirtschaft
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