OTS: Austrian Anadi Bank AG / Anadi Bank auf dem Weg zur reinen Digitalbank

Anadi Bank auf dem Weg zur reinen Digitalbank

Klagenfurt (ots) -

- Verkauf des traditionellen Bankgeschäfts über Bieterverfahren, um Potential

voll zu heben

- Anadi Bank wird "FinTech mit Vollbank-DNA"

- Großes Kaufinteresse erwartet; CEO Kubitschek: "Unser traditionelles

Bankgeschäft ist ertragsstark, stabil und wird von der Zinswende

substanziellprofitieren."

- Bankinternes FinTech wird zur hoch kapitalisierten und wachstumsstarken

Digitalbank ausgebaut: Fokus auf moderne Bankdienstleistungen, Banking-as-

a-Service und Tablet-basiertes Banking

Die Anadi Bank wandelt sich zur reinen Digitalbank - einem FinTech mit

umfassender Vollbankstruktur. Daher wird die Anadi Bank einen Verkaufsprozess in

Form eines strukturierten Bieterverfahrens für das traditionelle Bankgeschäft

mit den Bereichen Retail Banking, Corporate Banking und Public Finance starten.

Das Eigenkapital, die Banklizenz, rund 10.000 Kunden und eine Bilanzsumme von

rund EUR 500 Mio. verbleiben in der Digitalbank. "Unser traditionelles

Bankgeschäft hat sich seit dem erfolgreichen Turnaround stark entwickelt.

Gleichzeitig bietet sich unserem internen FinTech enormes Marktpotenzial. Unser

traditionelles Bankgeschäft werden wir daher in neue Hände übergeben, um uns

voll auf unsere digitale Geschäftsstrategie zu konzentrieren. Wir werden die

Anadi Bank als innovative und skalierbare Digitalbank im deutschsprachigen Raum

etablieren", sagt CEO Christian Kubitschek über den strategischen Schritt und

ergänzt: "Von der Vollbank mit FinTech-DNA werden wir nun zum FinTech mit

Vollbank-DNA". Im Rahmen des Verkaufsprozesses verbleiben mindestens 100 der

zurzeit 230 Arbeitsplätze (FTE) bei der Digitalbank. Mindestens 70 Arbeitsplätze

werden vom Käufer übernommen. Die Übernahme von weiteren Beschäftigten durch den

Käufer wird aufgrund der äußerst effizienten Kostenstruktur und Prozesse der

Anadi Bank begünstigt und im Zuge der Verhandlungen konkretisiert. Sollten

dennoch Arbeitsplätze abgebaut werden müssen, kündigt CEO Christian Kubitschek

Verhandlungen mit dem Betriebsrat über einen fairen und ausgewogenen Sozialplan

an.

Großer Appetit des Markts auf das ertragsstarke traditionelle Bankgeschäft

Zum Verkauf stehen rund 50.000 oftmals langjährige Kundenbeziehungen und eine

Bilanzsumme von rund EUR 2,2 Mrd. bei sehr geringen Risikokosten und attraktiven

Margen. Im traditionellen Geschäft hat die Anadi Bank zuletzt dynamisch

zugelegt: Mit einem prognostizierten Halbjahresergebnis 2022 von fast EUR 5 Mio.

wird das Jahresergebnis 2021 bereits mehr als vervierfacht. Die Hochrechnung für

das Gesamtjahr 2022 ergibt bei gleichbleibendem Zinsumfeld einen

Nachsteuergewinn von bis zu EUR 12 Mio. Auch die Kapitalquoten steigen weiter

(Gesamtkapitalquote April 2022: 16,0 % inklusive Viermonats- Ergebnis 2022; von

14,9 % per 31.12.2021). Außerdem laufen in den nächsten Jahren von der Bank in

der Vergangenheit begebene besicherte Anleihen aus - allein dieses Jahr würde

das Jahresergebnis ohne diese fällig werdenden Anleihen um rund EUR 8 Mio. höher

liegen. Das Management der Bank erwartet daher großes Interesse im

Bieterverfahren. "Die Kapitalkennzahlen sind stark und unser Portfolio ist

äußerst solide und resilient. Schon jetzt sehen wir stetig steigende Erträge.

Darüber hinaus sind wir hervorragend für die Zinswende positioniert. Wir stehen

vor einem Wettbewerb etablierter Bieter für unser traditionelles Bankgeschäft",

erklärt CEO Kubitschek.

Ablauf der Transaktion

Die Anadi Bank wird im Bieterverfahren von der CONFIDUM Financial Management

Consultants AG begleitet. Das Bieterverfahren wird nunmehr mit dem Versand eines

Teasers und verbindlicher Verfahrensregeln an eine ausgewählte Anzahl heimischer

Banken eröffnet. Interessierten Bietern wird danach ein Informationsmemorandum

zur Verfügung gestellt. Die Frist für indikative Angebote läuft bis Ende Juli

2022. Im Anschluss daran werden der Bieterkreis verkleinert und verbindliche

Angebote nach einer Due Diligence-Phase eingeholt. Das Signing der Transaktion

wird für das dritte Quartal 2022 angestrebt. Die Transaktion und Neuausrichtung

bedürfen noch der üblichen regulatorischen Genehmigungen, einschließlich der

Zustimmung der verantwortlichen Gremien und der Aufsichtsbehörde.

Digitalbank mit internationalem Rollout

Die Anadi Bank verfügt über eine hochwertige und skalierbare Plattform mit

robusten End-to- End-Prozessen, welche nun als Motor für ein beschleunigtes

digitales Wachstum dienen wird. Das bankinterne FinTech wird auf dieser

Plattform zur hoch kapitalisierten und wachstumsstarken Digitalbank ausgebaut,

welche moderne Bankdienstleistungen sowie Banking-as-a-Service-Modelle auch über

die österreichischen Landesgrenzen hinaus anbieten wird. Die Digitalbank wird

das gesamte digitale Kundenportfolio der Bank umfassen, ebenso wie die

innovative Kooperation MARIE mit Österreichs Trafiken. Diese Kooperation ist ein

Beispiel, wie über das sogenannte Tablet-basierte Banking skalier- und

multiplizierbares Wachstum einfach erreicht werden kann. Auch der digitale

Konsumentenkredit und die hochautomatisierten KMU-Finanzierungen für den

deutschen Mittelstand werden weiter ausgebaut. CEO Kubitschek: "Die Anadi Bank

wird ihre hohe Kreditkompetenz in der digitalen Welt nun im vollen Umfang

ausspielen".

Ein Impuls für den Wirtschaftsstandort Kärnten

Neben den Kund:innen wird auch der Wirtschaftsstandort Kärnten von der digitalen

Wachstumsstrategie profitieren. "Wir erweitern am Standort Klagenfurt unsere

Digitalbank mit großer Wachstumsdynamik, die in die DACH-Region ausstrahlt.

Diese Entwicklung wird sich auch positiv auf den Wirtschaftsstandort Kärnten

auswirken. Schon in den vergangenen beiden Jahren haben wir fast 100 digitale

Banking-Jobs in Kärnten geschaffen. Diese Dynamik wird über die Zeit zusätzliche

Arbeitsplätze im FinTech entstehen lassen. Ich bin überzeugt, dass wir aus

Österreich heraus eine für die DACH-Region einzigartige Erfolgsgeschichte als

FinTech mit Vollbank-DNA und Kreditkompetenz schreiben werden", fasst CEO

Christian Kubitschek zusammen.

Über Anadi Bank

Die Anadi Bank ist eine österreichische Hybridbank mit den Geschäftssegmenten

Retail Banking, Digital Banking, Corporate Banking und Public Finance. Mit ihrem

einzigartigen Leistungsversprechen fordert die Anadi Bank traditionelle

Bankmodelle heraus: Einerseits bietet sie persönliche Kundenbetreuung über einen

Multi-Channel-Ansatz mit 11 Filialen in Kärnten und Wien und einem Team von

Customer Care Agents. Andererseits setzt die Anadi Bank auf einfach nutzbare

digitale Services und entwickelt dazu ihr Portfolio zu einem Top Online-Banking

Angebot für den deutschsprachigen Raum: Zuletzt mit dem Launch eines digitalen

KMU-Kredits im Zuge der Expansion nach Deutschland sowie mit dem Start einer

einzigartigen Vertriebskooperation unter der Marke MARIE, durch die

Bankdienstleistungen in die österreichischen Trafik kommen. Die digitale DNA des

Instituts wird im bankinternen FinTech sichtbar, in dem bereits ca. 40 %

(exklusive Filialnetz) der insgesamt rund 250 Mitarbeiter:innen der Anadi Bank

tätig sind. Für die rund 58.000 Kund:innen sowie als Hausbank zahlreicher

Unternehmen in Handel, Industrie und Immobilien und einer Vielzahl von Gemeinden

und Institutionen der öffentlichen Hand setzt das Institut die Vorteile seiner

schlanken Struktur und hohen Entscheidungsgeschwindigkeit gezielt ein.

