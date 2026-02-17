OTS: Back Market / Back Market erzielt 2025 weltweit einen Bruttowarenumsatz ...

Back Market erzielt 2025 weltweit einen Bruttowarenumsatz von 3,5

Paris, Frankreich (ots) - Back Market hat seine Ergebnisse für 2025 bekannt

gegeben und das Jahr mit einem weltweiten Bruttowarenwert von mehr als 3,5

Milliarden US-Dollar abgeschlossen, was einem Wachstum von 32 % gegenüber dem

Vorjahr entspricht. Das Unternehmen verzeichnete außerdem den erfolgreichsten

Black Friday seiner Geschichte mit einem Wachstum von 41 % gegenüber dem

Vorjahr.

"Diese Zahlen sind wichtig, weil sie zeigen, dass refurbished Produkte keine

Randerscheinung oder experimentelle Kategorie mehr sind", sagt Thibaud Hug de

Larauze, Mitgründer und CEO von Back Market. "Es funktioniert als

Geschäftsmodell in großem Maßstab und über verschiedene Märkte hinweg. Das ist

es, was das Team von Back Market in den vergangenen zehn Jahren aufgebaut hat."

Das Wachstum im Jahr 2025 wurde durch mehrmalige Käufe, eine Erweiterung der

Produktpalette und ein steigendes Verbrauchervertrauen in generalüberholte

Geräte über Smartphones hinaus, darunter Laptops, Tablets, Spielekonsolen und

Audioprodukte, angetrieben. In allen Märkten entscheiden sich Verbraucher:innen

zunehmend bewusst für bewährte Geräte der letzten Generationen, anstatt auf die

neuesten Hardware-Versionen zurückzugreifen.

Europa beweist: Refurbished ist kein Nischenthema mehr

Europa ist die Region, in der Back Market am stärksten etabliert ist, in der

generalüberholte Elektronikgeräte für Verbraucher:innen bereits eine

normalisierte Wahl darstellen und in der die Wechselzyklen von Geräten

standardmäßig länger sind. Das Unternehmen sieht Europa als lebenden Beweis

dafür, wie sich die Kategorie entwickelt, wenn Vertrauen, Infrastruktur und

Verbrauchererwartungen vollständig etabliert sind.

Besonders deutlich zeigt sich diese Dynamik auch in Deutschland: Hier steigerte

Back Market das gehandelte Warenvolumen (GMV) und den Umsatz im Jahresvergleich

um 58 %. Seit 2016 haben sich bereits über zwei Millionen Menschen in

Deutschland für Refurbished entschieden. In Deutschland verzeichnete Back Market

2025 einen Anstieg der Neukund:innen um 68 % gegenüber 2024. Der Trend ist

generationsübergreifend: 28 % der Erstkäufer:innen sind unter 35 Jahre alt, 38 %

zwischen 35 und 55 Jahre, 34 % über 55 Jahre. Besonders gefragt waren 2025

Smartphones, Küchengeräte und Unterhaltungselektronik. Zugleich legten

Eismaschinen und Videoprojektoren deutlich an Beliebtheit zu.

In Frankreich, dem ersten Markt von Back Market, der vor mehr als einem

Jahrzehnt gestartet wurde, erzielte das Unternehmen eine EBITDA-Marge von 35 %

und hat inzwischen auch auf globaler Ebene die EBITDA-Gewinnschwelle erreicht.

Nachholbedarf bei Refurbished-Wandel in den USA

Die Vereinigten Staaten hingegen befinden sich noch in einem früheren Stadium,

entwickeln sich jedoch gemessen am GMV zu einem der größten Märkte von Back

Market. Im Jahr 2025 wuchsen die wichtigsten US-Testmärkte um mehr als 40

Prozentpunkte schneller als der Gesamtdurchschnitt des Unternehmens, was auf

eine mögliche Beschleunigungsphase hindeutet.

Back Market sieht einen Teil dieser Veränderung eher als strukturell denn als

zyklisch an. Da künstliche Intelligenz und cloudbasierte Systeme in großem

Maßstab zum Einsatz kommen, werden Innovationen zunehmend durch Software,

Plattformen und Netzwerke statt durch Hardware-Upgrades vorangetrieben. Geräte

fungieren zunehmend als dauerhafte Zugangspunkte zu Informationen, die an

anderer Stelle im System bereitgestellt werden, wodurch die Notwendigkeit

häufiger Ersatzanschaffungen sinkt.

"Es geht nicht darum, dass elektronische Geräte grundsätzlich weniger wichtig

werden", sagt Joy Howard, Chief Marketing Officer bei Back Market. "Sie sind

auf eine andere Weise relevant. Wenn Intelligenz, Sicherheit und

Leistungsfähigkeit aus der Cloud kommen, werden eine längere Nutzungsdauer von

Geräten und sinnvollere Upgrade-Zyklen zu einem Merkmal guten Systemdesigns und

nicht zu einem Kompromiss."

Dieser Wandel zeigt sich allmählich auch im Verbraucherverhalten in den USA.

Back Market berichtet, dass ältere, bewährte Modelle auf dem Marktplatz durchweg

besser abschneiden als neuere Modelle, und dass Nicht-Smartphone-Kategorien

mittlerweile rund 40 % des Bruttowarenwerts (GMV) in den USA ausmachen. Fast 50

% der Verbraucher:innen der Generation Z geben an, dass ihr nächstes Smartphone

ein generalüberholtes Gerät sein wird, was auf eine generationsbedingte

Neudefinition von Wert und Leistung hindeutet.

Mit Blick auf das Jahr 2026 plant Back Market, die Zusammenarbeit mit

Branchenführern, Partnern und politischen Entscheidungsträgern durch globale und

lokale Treffen und Partnerschaften zu vertiefen, darunter Diskussionen auf dem

Mobile World Congress, die sich darauf konzentrieren, wie KI,

Cloud-Infrastruktur und Langlebigkeit die Geräteökonomie neu gestalten.

"International ist refurbished längst etabliert", so Hug de Larauze.

"Entscheidend wird nun sein, wie schnell die USA nachziehen."

