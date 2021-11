OTS: Backbase / Backbase schließt Kooperation mit Microsoft, um die ...

Backbase schließt Kooperation mit Microsoft, um die Architektur des

Bankings kundenorientiert neu zu gestalten

Amsterdam, Niederlande (ots) - Backbase (https://backbase.de/), der führende

Anbieter der Engagement-Banking-Plattform, verkündet seine globale

Zusammenarbeit mit Microsoft (https://www.microsoft.com/en-us/industry/financial

-services/microsoft-cloud-for-financial-services), um Finanzinstituten mit dem

ersten vollständig integrierten Cloud-Stack für Finanzdienstleistungen den

Einstieg in das Engagement-Banking-Zeitalter zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit

sieht vor, dass die Engagement-Banking-Plattform von Backbase in der

Engagement-Ebene innerhalb der Microsoft Cloud for Financial Services eingesetzt

wird. Sie hilft Finanzinstituten dabei, Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und

die digitale Transformation zu beschleunigen.

Um das Bankwesen kundenzentriert auszurichten, müssen Finanzinstitute

gleichzeitig mehrere Ebenen von Legacy-Technologien und Abläufen modernisieren.

Das kombinierte Leistungsangebot der Engagement-Banking-Plattform von Backbase

in der Microsoft Cloud for Financial Services bietet ein komplettes,

industrialisiertes Paket an vorintegrierten Funktionen, die die zentralen

Anforderungen der Banken für die effektive Umsetzung ihrer digitalen

Transformation erfüllen:

- Customer Engagement Layer: Das System, das nahtlose Customer Journeys

ermöglicht, vom Kunden-Onboarding bis zur Verwaltung der täglichen Finanzen.

Auf dieser Ebene bringt die Backbase Engagement-Banking-Plattform das

kundenorientierte Element ein, bricht Silos auf und bietet einen zentralen

Orchestrierungshub, um jedes Kundenerlebnis über jeden digitalen Touchpoint

hinweg zu optimieren.

- Employee Productivity & Banking Processing Layer: Auf der Seite der

Mitarbeiterproduktivität bringt Microsoft seine weit verbreiteten

Geschäftsanwendungen wie Microsoft Dynamics 365, Power Platform und Microsoft

365, einschließlich Teams, ein, die nahtlose Interoperabilität mit der

Backbase Engagement-Banking-Plattform bieten. Auf der Seite der

Bankenabwicklung bietet der Backbase Marketplace sofort einsatzbereite

Schnittstellen zu führenden Kernbankensystemen und erstklassigen Fintechs.

- Cloud-Infrastrukturebene: Die Cloud-Infrastruktur ist für die Bereitstellung

aller fortschrittlichen Cloud-Computing-Funktionen verantwortlich, die den

gesamten Funktionsumfang skalierbar, sicher und konform ausführen. Microsoft

führt dieses Element mit seiner Cloud-Computing-Plattform Microsoft Azure an,

wobei die Engagement-Banking-Plattform von Backbase die zugrunde liegenden

Azure-Funktionen vollständig nutzt.

Diese Zusammenarbeit ist ein Beweis für Microsofts langfristiges Engagement für

Branchen und Investitionen in die Förderung der digitalen Transformation für

Kunden und Partner, zu ihren Bedingungen und speziell für ihre Bedürfnisse.

"Die meisten unserer Kunden sagen uns, dass sie ihre digitale Transformation

beschleunigen müssen. Jeder wetteifert um Geschwindigkeit", sagt Jouk Pleiter,

CEO von Backbase. "Aber das ist leichter gesagt als getan. Die digitale

Transformation ist eine Herausforderung, da die Institutionen gleichzeitig eine

Vielzahl komplexer Geschäftssysteme und Infrastruktur modernisieren müssen.

Gemeinsam mit Microsoft können wir in kürzerer Zeit viel mehr Wert schaffen und

Organisationen in die Lage versetzen, schnell Lösungen einzuführen, die speziell

für ihre Branche entwickelt wurden. Sie können jetzt modulare Lösungen mit

integrierten Industriestandards verwenden, die die aktuellen Investitionen Ihres

Unternehmens ergänzen und erweiterbar sind, wenn sich die Geschäftsanforderungen

weiterentwickeln und wachsen. Gemeinsam brechen wir Datensilos auf und

unterstützen Unternehmen dabei, einen datenorientierten Ansatz mit einem

gemeinsamen Datenmodell zu verfolgen, das Informationen vereinheitlicht und

gleichzeitig die Einhaltung von Branchenstandards gewährleistet."

"Mit der vereinten Leistung von Microsoft Cloud for Financial Services und den

Engagement-Banking-Funktionen von Backbase können Banken und

Kreditgenossenschaften jetzt schneller ihre Technologie modernisieren und zu

einem cloudbasierten Betriebsmodell wechseln, das wirklich kundenorientiert

ist", fügt Bill Borden, Corporate Vice President of Worldwide Financial Services

bei Microsoft, hinzu. "Es geht darum, Finanzinstitute in die Lage zu versetzen,

weniger in Altlasten und mehr in Innovationen und die Schaffung von Mehrwert für

ihre Kunden zu investieren."

Die Backbase Engagement-Banking-Plattform auf Microsoft Cloud for Financial

Services ist jetzt allgemein verfügbar. Mehr erfahren Sie hier (https://appsourc

e.microsoft.com/en-us/product/dynamics-365/backbaseglobal.backbase_engagement_ba

nking_dynamics?tab=Overview).

Über Backbase

Backbase hat es sich zur Aufgabe gemacht, Banken dabei zu helfen, ihre

Architektur auf den Kunden auszurichten und den Paradigmenwechsel zu einem

Plattformmodell zu vollziehen.

Die Zeiten, in denen Banken durch traditionelle Legacy-Technologien und

-Infrastrukturen eingeschränkt wurden, sind vorbei. Backbase unterstützt

Finanzinstitute - von großen Banken bis hin zu Kreditgenossenschaften und allen

anderen - dabei, wieder kundenorientiert zu werden.

Wir sind die Entwickler der Backbase Engagement-Banking-Plattform, die alle

Geschäftsbereiche unterstützt. Unsere einzige, umfassende Plattform deckt alle

Bereiche ab, von Digital Sales bis hin zum alltäglichen Bankgeschäft, und sorgt

für nahtlose und reibungslose Erlebnisse für Ihre Kunden und Mitarbeiter.

Branchenanalysten wie Forrester, Ovum und Celent bescheinigen Backbase

kontinuierlich eine Spitzenposition, und mehr als 150 große Finanzinstitute auf

der ganzen Welt nutzen die Backbase Engagement-Banking-Plattform - darunter

HSBC, RBC, Raiffeisen Bank, Deutsche Pfandbriefbank, Berenberg, PostFinance,

Barclays, BNP Paribas, Citibank, Société Générale, Citizens Bank, BKS Bank,

Sberbank, Valiant, Advanzia, Discovery Bank, Credit Suisse, Bank de Luxembourg,

Lloyds sowie Metrobank.

