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24.11.2026 11:31:38
OTS: baslerbeauty / baslerbeauty soll Teil der Müller Handelsgruppe werden (FOTO)
baslerbeauty soll Teil der Müller Handelsgruppe werden (FOTO)
Bietigheim-Bissingen/Ulm (ots) - Müller hat den Kaufvertrag für den Spezialisten
für professionelle Haarpflege und exklusive Nischenmarken unterzeichnet
Nach Vollzug bleibt baslerbeauty als Tochtergesellschaft von Müller am Standort
Bietigheim-Bissingen eigenständig
Die Müller Holding GmbH & Co. KG hat einen Vertrag über den Erwerb der
baslerbeauty GmbH & Co. KG unterzeichnet. Der geplante Zusammenschluss verbindet
zwei schwäbische Familienunternehmen mit gemeinsamen Wurzeln im Friseurhandwerk.
Sowohl Hermann Basler als auch Erwin Müller begannen ihren unternehmerischen Weg
als Friseure und bauten über Jahrzehnte international erfolgreiche Unternehmen
auf.
Das 1973 in Bietigheim-Bissingen gegründete Familienunternehmen baslerbeauty hat
sich vom Katalogversender für Haarkosmetik zu einem international tätigen
Spezialisten für Haarpflege und Beauty entwickelt. Im Onlineshop und in vier
Beauty Stores in und um Stuttgart finden Kunden neben etablierten Luxusmarken
auch ausgewählte Nischenmarken. In diesem Jahr wurde baslerbeauty zum sechsten
Mal in Folge als bester Onlineshop ausgezeichnet. Nach Vollzug soll das
bestehende Managementteam um Geschäftsführer Timo Allert weiterhin das operative
Geschäft und die strategische Weiterentwicklung von baslerbeauty in
Bietigheim-Bissingen verantworten.
"Ich bin stolz auf das, was unser Team aus baslerbeauty gemacht hat. Aus einem
Katalogversender für Haarkosmetik ist eine internationale Adresse für Menschen
geworden, die professionelle Haarpflege schätzen und besondere Beautymarken
entdecken möchten. Unsere Mission ist es, Menschen mit unserer Expertise und
unserer Begeisterung für neue Produkte zu inspirieren. Die Aussicht, diese
Mission mit unserem Team in Bietigheim-Bissingen weiterzuverfolgen und mit
Müller künftig noch mehr Menschen zu erreichen, begeistert mich", sagt Timo
Allert, Geschäftsführer von baslerbeauty.
"Wir freuen uns sehr, dass wir den Vertrag zum Erwerb von baslerbeauty
unterzeichnet haben. Für Müller ist das eine besondere Chance, unsere Position
im Luxussegment zu stärken und in den wachsenden Markt für professionelle
Haarpflege einzusteigen. Die Familie Allert und ihr Team haben baslerbeauty mit
ihrem Gespür für exklusive Nischenmarken und ihrer Erfahrung in der
professionellen Haarpflege eine unverwechselbare Handschrift gegeben. Gerade
darin sehen wir die Stärke von baslerbeauty und die Grundlage dafür, dass beide
Unternehmen gemeinsam wachsen können", erklärt Elke Menold, Sprecherin der
Geschäftsleitung von Müller.
"Ich habe großen Respekt vor dem, was die Familie Allert und das gesamte Team
von baslerbeauty in Bietigheim-Bissingen aufgebaut haben. Eine besondere Marke
früh zu entdecken, ihr eine Chance zu geben und die eigenen Kunden dafür zu
begeistern, erfordert Erfahrung und ein echtes Gespür für Menschen und Produkte.
Genau das zeichnet baslerbeauty aus. Wir freuen uns darauf, nach Vollzug
gemeinsam mit den Menschen, die diesen Erfolg möglich gemachthaben, das nächste
Kapitel von baslerbeauty zu gestalten", ergänzt Sascha Zahner, Geschäftsführer
der Müller Holding.
"Müller ist unser absoluter Wunschpartner. Für uns als Familie bedeutet es viel,
wem wir die Zukunft von baslerbeauty anvertrauen. Der Weg von Erwin Müller
verdient meinen tiefsten Respekt. Wie bei uns begann auch bei Müller alles in
einem Friseurgeschäft. Dass ausgerechnet diese gemeinsame Geschichte uns heute
zusammenführt, macht diesen Schritt für mich persönlich besonders", sagt Dr.
Michael Allert, Gesellschafter und Gründer der Mutterholding haircare.group.
Nach Vollzug ist vorgesehen, Eigenmarken von baslerbeauty schrittweise in Müller
Filialen einzuführen. Die weiteren Unternehmen der haircare.group, darunter
Topwell, Keller Company, BHK Services und Ihre Friseurlogistik, sind von der
Transaktion ausgenommen. Familie Allert führt diese Unternehmen weiter.
Die finanziellen Konditionen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Haver
& Mailänder Rechtsanwälte sowie Mattias Mußler von MOM Consult beraten bei der
Transaktion und deren geplanter Durchführung.
Der geplante Zusammenschluss ist beim Bundeskartellamt in Deutschland und bei
der Bundeswettbewerbsbehörde in Österreich anmeldepflichtig. Er kann erst nach
Erteilung der fusionskontrollrechtlichen Freigaben vollzogen werden.
Über baslerbeauty GmbH & Co. KG
baslerbeauty - 1973 vom Friseurmeister Hermann Basler in Bietigheim-Bissingen
gegründet - hat sich vom reinen Haarkosmetik-Versandhandel zu einer
international agierenden Haar- und Beautyplattform unter dem Dach der
familiengeführten haircare.group entwickelt. Im stationären Handel ist
baslerbeauty mit den vier Parfümerien UNIQUE und ca. 30 qualifizierten
MitarbeiterInnen in und um Stuttgart vertreten. Im Onlinestore
https://www.basler-beauty.de sind mehr als 35.000 Produkte aus dem Bereich Haar-
und Hautpflege, Make-up und Düfte erhältlich.
baslerbeauty GmbH & Co. KG Gansäcker 20, D-74321 Bietigheim-Bissingen
Über Müller Holding GmbH & Co. KG
Die Müller Holding GmbH & Co. KG ist europaweit in neun Ländern mit über 960
Filialen vertreten. Das Unternehmen beschäftigt aktuell rund 35.500 Mitarbeiter
und rund 850 Auszubildende. Müller führt rund 190.000 Artikel in den Bereichen
Drogerie, Parfümerie, Spielwaren, Schreibwaren, Haushalt & Ambiente,
Naturkosmetik, Bio-Nahrung, Genusswelten, Strümpfe, Handarbeit,
Multi-Media/Entertainment und Tiershop.
Pressekontakt:
PR+Presseagentur textschwester, Alex Iwan, alex@textschwester.de, P
0211.74959690M 0170.5365448
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183986/6396914
OTS: baslerbeauty
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