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16.06.2026 15:44:39
OTS: BAUER Aktiengesellschaft / Aufsichtsrat und Vorstand der BAUER AG legen ...
Aufsichtsrat und Vorstand der BAUER AG legen Geschäftsbericht vor und
schlagen der Hauptversammlung den Rechtsformwechsel vor
Schrobenhausen (ots) - Die BAUER AG hat heute ihren Geschäftsbericht für das
Jahr 2025 vorgelegt und dabei eine Gesamtkonzernleistung von rund 1.725 Mio. EUR
ausgewiesen.
Im Segment Spezialtiefbau konnten in vielen Ländern und bei Großprojekten gute
Leistungen erzielt werden, weshalb im Geschäftsjahr 2025 eine
Teilkonzernleistung von 753,3 Mio. EUR (Vorjahr: 1.191,4 Mio. EUR) generiert
wurde. Der nach Plan erfolgte Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der
weitgehenden Fertigstellung eines Großprojekts in 2024. Die Ergebnisverbesserung
ist im Wesentlichen auf die Konzentration ausgewählter internationaler Standorte
zurückzuführen und lag mit 78,2 Mio. EUR über dem Vorjahr in Höhe von 37,3 Mio.
EUR. Auch das Ergebnis nach Steuern verbesserte sich auf 28,9 Mio. EUR (Vorjahr:
5,1 Mio. EUR).
Im Segment Maschinen lag die Teilkonzernleistung bei 728,6 Mio. EUR (Vorjahr:
789,4 Mio. EUR). Der Rückgang ist konjunkturell mit niedrigen Auftragseingängen
im ersten Quartal 2025 bedingt, die sich im weiteren Verlauf des Jahres
verbesserten. Das EBIT lag mit 9,4 Mio. EUR aufgrund des rückläufigen operativen
Geschäfts unter dem Vorjahr von 38,8 Mio. EUR. Ebenso das Ergebnis nach Steuern,
das von 11,3 Mio. EUR auf -23,6 Mio. EUR zurückging.
Resources verzeichnete eine positive Entwicklung und erzielte eine
Teilkonzernleistung von 292,8 Mio. EUR (Vorjahr: 270,8 Mio. EUR). Das EBIT lag
mit 24,1 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr von 12,4 Mio. EUR, ebenso das
Ergebnis nach Steuern, das im Geschäftsjahr 2025 bei 18,6 Mio. EUR (Vorjahr 8,0
Mio. EUR) lag.
Aufsichtsrat und Vorstand der BAUER AG haben nach eingehender Prüfung heute den
Beschluss gefasst, der Hauptversammlung am 29. Juli 2026 die Entscheidung über
den Rechtsformwechsel zu einer Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) zur
Beschlussfassung vorzulegen. Damit richtet sich das Unternehmen auf die nächste
Phase seiner Entwicklung aus und stellt sicher, dass es durch
mittelstandstypischere Strukturen, klarere Entscheidungswege und eine
konsequentere Umsetzung strategischer Maßnahmen in den kommenden Jahren
profitables Wachstum erzielen wird. Die Investitionsagenda wird durch das
langfristige Engagement der Mehrheitsaktionäre Doblinger unterstützt. Die
Familie hat ihr Bekenntnis zur BAUER Gruppe und ihrer Weiterentwicklung
bekräftigt.
Auch personell stellt sich BAUER neu auf: Der Aufsichtsrat hat heute Dr. Martin
Beck, bisher Generalbevollmächtigter der BAUER AG, mit sofortiger Wirkung zum
Vorstand der BAUER AG bestellt. Martin Beck vereint, was für die zukünftige
Entwicklung von BAUER von besonderer Bedeutung ist: Führungsverantwortung,
Finanzexpertise und einen ausgeprägten Mittelstandshintergrund. Vor dem
Hintergrund des Rechtsformwechsels verlässt Dr. Martin Thormann, bisheriger
Vorstand der BAUER AG, auf eigenen Wunsch zum heutigen Tage das Unternehmen.
Zur Vorbereitung des Rechtsformwechsels wurde am 30.05.2026 die BAUER Management
GmbH gegründet, die nach entsprechendem Beschluss der Hauptversammlung und nach
Eintragung des Rechtsformwechsels ins Handelsregister die Geschäfte der BAUER
KGaA und der BAUER Gruppe führen wird. Als Geschäftsführer dieser Komplementär
GmbH wurden Dr. Martin Beck und Dirk Pförtner ernannt.
"Wir freuen uns, dass wir nun die nächsten Schritte für eine erfolgreiche
Zukunft unseres Unternehmens gehen können. Diese Neuausrichtung wird BAUERs
führende globale Position und gleichzeitig die Standorte in Deutschland und
anderen Ländern stärken," erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende der BAUER AG,
Prof. Dr. Peter Bömelburg. "Martin Beck und Dirk Pförtner werden das Unternehmen
nun in seine nächste Phase führen. Ich freue mich auf unsere enge
Zusammenarbeit."
Unser herzlicher Dank gilt Martin Thormann für die vertrauensvolle und stets
gute Zusammenarbeit. Für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg wünschen
wir ihm alles Gute und viel Erfolg," so Prof. Dr. Bömelburg weiter.
Ansprechpartner - Kekst CNC:
Bernhard Meising, Partner, mailto:Bernhard.Meising@kekstcnc.com, +49 171 831
6730
Ansprechpartner - Kekst CNC:
Barbara Schädler, Senior Advisor, mailto:Barbara.Schaedler.EXT@kekstcnc.com,
+41 79 268 33 56
Ansprechpartner - BAUER AG
Tanja Kopold, Leiterin Kommunikation & Marketing, mailto:tanja.kopold@bauer.de,
+49 8252 97-0
Pressekontakt:
BAUER Aktiengesellschaft
BAUER-Straße 1
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97-0
mailto:public.relations@bauer.de
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OTS: BAUER Aktiengesellschaft
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