OTS: BAUER Aktiengesellschaft / BAUER AG stärkt Zukunftsfähigkeit mit ...

BAUER AG stärkt Zukunftsfähigkeit mit Investitionsagenda

Schrobenhausen (ots) -

- BAUER Gruppe schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab: EBITDA steigt auf

234,7 Mio. EUR (+4,78 % zum Vorjahr), Ergebnis nach Steuern auf 12,5 Mio. EUR

(+28,87 % zum Vorjahr); Eigenkapitalquote verbessert sich auf 32,6 Prozent

(+9,4 % zum Vorjahr).

- Investitionen von rund einer halben Milliarde EUR bis 2030 geplant: Mittel

fließen in Standorte, Infrastruktur, Kundennähe, technologische

Weiterentwicklung und Wachstum.

- Besonderer Schwerpunkt dabei sind 270 Millionen EUR Investitionen in BAUER

Maschinen.

- Damit klares Bekenntnis zum Standort Deutschland, der Region Schrobenhausen

und dem Standort Aresing.

- Mehrheitsaktionär Doblinger bekräftigt langfristiges Engagement:

Investitionsagenda unterstreicht klares Bekenntnis zur Weiterentwicklung der

BAUER Gruppe.

- Vorstand und Aufsichtsrat prüfen Rechtsformwechsel der Gesellschaft in eine

Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA): Ziel sind mittelstandstypischere

Strukturen, klarere Entscheidungswege und eine konsequente Umsetzung

strategischer Maßnahmen.

Die BAUER AG richtet sich auf die nächste Phase ihrer Unternehmensentwicklung

aus. Nach einer anspruchsvollen Zeit hat die Gruppe ihre wirtschaftliche und

finanzielle Grundlage deutlich gestärkt und das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich

abgeschlossen. Das EBITDA lag bei 234,7 Mio. EUR (+4,78 % zum Vorjahr), das

Ergebnis nach Steuern bei 12,5 Mio. EUR (+28,87 % zum Vorjahr). Zugleich

verbesserte sich die Eigenkapitalquote auf 32,6 Prozent (+9,4 % zum Vorjahr),

während die Netto-Finanzverschuldung auf 293 Mio. EUR (-28,0 % zum Vorjahr)

zurückgeführt wurde.

Von den insgesamt geplanten rund einer halben Milliarde EUR Investitionen werden

270 Millionen EUR bis 2030 in das Segment BAUER Maschinen fließen. Damit bekennt

sich BAUER klar zum Standort Deutschland, zur Region Schrobenhausen und zum

Standort Aresing. BAUER Maschinen befindet sich in der Neuausrichtung, die von

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt wird. Diese Investitionen sind

seit 10 Jahren fällig und werden die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens

stärken.

In Aresing in der Region Schrobenhausen sollen in den Jahren 2026 und 2027

erhebliche Mittel in moderne Infrastruktur, eine neue Logistik- und

Produktionshalle sowie ein Kunden- und Trainingscenter fließen. Weitere

Investitionen sind in internationale Kunden- und Servicecenter, beginnend in

Italien, England und den USA vorgesehen, um näher bei den Kunden zu sein.

Die Gruppe soll in all ihren drei Segmenten Maschinen, Spezialtiefbau und

Resources wachsen.

Die Investitionsagenda wird durch das langfristige Engagement der

Mehrheitsaktionäre Doblinger unterstützt. Die Familie hat ihr Bekenntnis zur

BAUER Gruppe und ihrer Weiterentwicklung bekräftigt.

Parallel prüfen Vorstand und Aufsichtsrat einen Wechsel der Rechtsform der BAUER

AG in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA). Ein solcher Schritt soll

eine mittelstandstypischere und effizientere Organisations- und Führungsstruktur

ermöglichen. Entscheidungsprozesse sollen vereinfacht und beschleunigt werden,

um strategische Maßnahmen und die geplante Wachstumsagenda konsequent

umzusetzen.

"BAUER ist heute wirtschaftlich und finanziell stabil aufgestellt. Auf dieser

Basis soll die Gruppe gezielt weiterentwickelt werden und wieder substanziell in

ihre Zukunft investieren", sagt Prof. Dr. Bömelburg, Aufsichtsratsvorsitzender

der BAUER AG. "Die Investitionsagenda ist ein klares Bekenntnis zu unserer

industriellen Stärke, zu unseren Standorten und zur langfristigen Entwicklung

des Unternehmens. Die geplanten Investitionen als auch die angestrebte neue

Rechtsform des Unternehmens, werden uns auch in Zeiten großer geopolitischer und

wirtschaftlicher Herausforderungen eine neue mittelständische Schlagkraft

verleihen," so Prof. Bömelburg weiter.

Für Mitarbeitende hätte ein möglicher Rechtsformwechsel keine Auswirkungen auf

bestehende Arbeitsverhältnisse, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen oder

Mitbestimmungsrechte. Für Aktionärinnen und Aktionäre bliebe die wirtschaftliche

Beteiligung am Grundkapital im Verhältnis 1:1 erhalten. Die Gesellschaft würde

als dieselbe juristische Person in neuer Rechtsform fortbestehen.

Sollten Vorstand und Aufsichtsrat nach Abschluss der Prüfung einen

Rechtsformwechsel befürworten, würde dieser der Hauptversammlung Ende Juli 2026

zur Entscheidung und Beschlussfassung vorgelegt.

Pressekontakt:

Ansprechpartner - Kekst CNC:

Bernhard Meising, Partner

mailto:Bernhard.Meising@kekstcnc.com, +49 171 831 6730

Ansprechpartner - Kekst CNC:

Barbara Schädler, Senior Advisor

mailto:Barbara.Schaedler.EXT@kekstcnc.com, +41 79 268 33 56

Ansprechpartner - BAUER AG:

Tanja Kopold, Leiterin Kommunikation & Marketing

mailto:tanja.kopold@bauer.de, +49 8252 97-0

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62059/6278829

OTS: BAUER Aktiengesellschaft