OTS: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / BDO wächst weiter und ...

BDO wächst weiter und überschreitet erstmals die Umsatzmarke von 500

Millionen Euro

Hamburg (ots) - Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft setzt ihren

Wachstumskurs konsequent fort: Im Geschäftsjahr 2024/25 [1] erzielte BDO einen

Rekordumsatz von 508,3 Millionen Euro - ein Plus von 10,2 Prozent gegenüber dem

Vorjahr. Damit überschreitet das Unternehmen erstmals die Marke einer halben

Milliarde Euro und verzeichnet zum vierten Mal in Folge ein zweistelliges

Umsatzwachstum. Digitalisierung und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

sind die zentralen Treiber des Wachstums.

"Die Anforderungen steigen - aber unsere Strategie greift. Die starken Zahlen

sind das Ergebnis klarer Entscheidungen und intensiver Arbeit aller Kolleginnen

und Kollegen. Wir sind gut aufgestellt - intern, im globalen Netzwerk und

gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden", betonen die beiden

Vorstandsvorsitzenden Andrea Bruckner und Parwäz Rafiqpoor.

Alle Geschäftsfelder wachsen im Gleichschritt

Die drei Kerngeschäftsfelder trugen gleichmäßig zum Wachstum bei. Der Bereich

Audit & Assurance erzielte einen Umsatz von 223 Millionen Euro (+9,3 Prozent)

und macht mit 44 Prozent den größten Anteil am Gesamtumsatz aus. Tax & Legal

steigerte den Umsatz auf 202 Millionen Euro (+10,8 Prozent, Umsatzanteil 39,8

Prozent). Das stärkste Wachstum verzeichnete das Geschäftsfeld Advisory mit

+11,3 Prozent auf 82 Millionen Euro, was einem Umsatzanteil von 16,2 Prozent

entspricht.

Auch beim Personal legte BDO im vergangenen Berichtsjahr zu: Mit einem Plus von

3,1 Prozent beschäftigt das Unternehmen über 3.350 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter an 28 Standorten in Deutschland.

Künstliche Intelligenz als Qualitäts- und Effizienzmotor

Zentrale Investitionen in allen Geschäftsbereichen betreffen digitale Lösungen

und insbesondere den Einsatz von Künstlicher Intelligenz. BDO setzt KI nicht als

Selbstzweck ein, sondern dort, wo sie Qualität und Effizienz der Arbeit messbar

steigert - von der Wirtschaftsprüfung über die Steuerberatung bis hin zur

Advisory. National und im globalen Netzwerk investiert BDO stark in die eigene

Compliance-konforme technologische Infrastruktur. Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter aus Deutschland sind dabei auch an der internationalen

Weiterentwicklung von Prüfungs- und Steuer-Tools aktiv beteiligt.

In der Wirtschaftsprüfung ist die Nutzung moderner Technologien einschließlich

KI fester Bestandteil für erstklassige Audit- und Assurance-Dienstleistungen.

Einerseits nutzt BDO Tools und Plattformen, die den Prozess der

Wirtschaftsprüfung durch Datenanalysen mit Einsatz von KI optimieren und

verbessern. Andererseits unterstützt BDO Kundinnen und Kunden im Rahmen von IT-

und Governance-Prozessen und bei internen Kontrollen zum Einsatz von KI sowie

die Prüfung von KI-Systemen. Zentral für den erfolgreichen Einsatz neuer

Technologien ist zudem die frühzeitige und aktive Einbindung der

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur wenn alle von Beginn an beteiligt sind und

den Mehrwert erkennen, können die Effizienz- und Qualitätssteigerungen in der

täglichen Arbeit greifbar werden.

"Digitalisierung und der Einsatz von KI entlastet unsere Prüfungsteams durch

Automatisierung repetitiver Aufgaben und ermöglicht so eine stärkere

Konzentration auf prüfungsrelevante Sachverhalte. Zudem wird die

Prüfungsqualität vertieft. Wir setzen dabei KI transparent und

verantwortungsvoll im Sinne eines Assistenzsystems ein. Die letztendlichen

Entscheidungen und Prüfungsurteile verbleiben beim Menschen", betont Andrea

Bruckner, Vorstandsvorsitzende von BDO in Deutschland.

Tax Technology sorgt für schnelle und prüfbare Entscheidungen

Im Bereich Steuer- und Rechtsberatung ermöglicht die unternehmenseigene Tax &

Legal Technology-Plattform durch ein einheitliches Datenmodell eine vollständige

Integration steuerlicher, finanzieller und rechtlicher Daten - von der

Ressourcenplanung bis zum Reporting. So werden Prozesse automatisiert,

Compliance-Risiken reduziert und transparente Entscheidungsgrundlagen

geschaffen. Gerade mittelständische Unternehmen, die oft mit historisch

gewachsenen Systemlandschaften arbeiten, profitieren von diesem integrierten

Ansatz.

Bei diesen technologischen Entwicklungen im Bereich Tax Technology haben

Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland im globalen Netzwerk eine Führungsrolle

inne und treiben den Fortschritt bei BDO insgesamt entscheidend voran.

"Wir verbinden technologische Lösungen mit steuerlicher Fachkompetenz,

Compliance-Anforderungen und einem klaren Verständnis für bestehende

betriebswirtschaftliche Prozesse. So entstehen Lösungen, die nicht einfach nur

implementiert werden, sondern im Alltag tatsächlich funktionieren und Mehrwert

liefern", fasst Parwäz Rafiqpoor, Vorstandsvorsitzender von BDO in Deutschland,

das Leistungsangebot zusammen.

Advisory: Cyber-Resilienz als entscheidender Wettbewerbsfaktor für Unternehmen

Unternehmen haben insgesamt ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit

entwickelt, sich mit der eigenen Cyber-Sicherheit und -Resilienz zu befassen.

Themen wie Business Continuity, Incident Response und Krisenmanagement werden

zunehmend auf Vorstandsebene verankert und nicht mehr ausschließlich als

IT-Themen betrachtet. Zum Bedeutungsgewinn beigetragen haben auch regulatorische

Vorgaben wie NIS-2 und DORA.

Die fachübergreifende Expertise in der Digitalberatung und im Bereich Cyber

Security in Verbindung mit dem umfassenden Leistungsportfolio der BDO AG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie der Rechtsberatung über den

Kooperationspartner BDO Legal bieten hier ein klares Alleinstellungsmerkmal

gegenüber reinen IT-Beratungen.

Chance für internationales Wachstum durch globales BDO Netzwerk

Ein signifikanter Teil des Geschäfts von BDO hat Auslandsbezug. Mit knapp

115.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (davon etwa 20.000 in Alliance-Firmen)

in 169 Ländern bietet BDO international agierenden Unternehmen und dem

grenzüberschreitend tätigen Mittelstand integrierte, länderübergreifende

Lösungen. Ziel ist die weitere Harmonisierung des Leistungsangebots und die

Steigerung der Qualität innerhalb des Netzwerks.

[1] Die globale BDO Organisation und damit auch die deutsche BDO Gruppe

berichten weltweit einheitlich für den Zeitraum vom 01.10. bis 30.09. eines

jeden Jahres. Die in dieser Pressemitteilung gemachten Angaben betreffen jeweils

den Zeitraum vom 01.10. bis zum 30.09. des Folgejahres. Die Angaben sind

insoweit nicht vollständig vergleichbar mit den Angaben des nationalen

Konzernabschlusses der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum 30.06.

Pressekontakt:

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Sebastian von Sobbe

Head of Corporate Communications

Telefon: +49 40 30293-903

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OTS: BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft