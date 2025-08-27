OTS: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / ...

Personalberatungsbranche in Deutschland: Marktteilnehmer

prognostizieren leichten Umsatzrückgang auf 2,78 Milliarden Euro in

2025 (FOTO)

Bonn (ots) - Der Personalberatungsmarkt in Deutschland hat mit Umsatzrückgängen

zu kämpfen. 2024 erwirtschafteten die im Markt tätigen Unternehmen insgesamt

2,82 Milliarden Euro. Das sind 3,8 Prozent weniger als in 2023. Für 2025

prognostizieren die Marktteilnehmer einen weiteren, leichten Umsatzrückgang von

1,2 Prozent auf 2,78 Mrd. Euro.

Das sind Ergebnisse der neuen Studie "Facts & Figures zum

Personalberatungsmarkt", die der Bundesverband Deutscher Unternehmens-beratungen

BDU e.V. jährlich veröffentlicht. "Aufgrund der allgemeinen wirtschaftlich eher

schlechten Lage sowie geopolitischen Herausforderungen vergeben unsere Kunden

weniger Suchmandate als noch in den Vorjahren. Hinzu kommen die Verlagerung von

Recruiting-Aufgaben direkt in die Unternehmen und der verstärkte Einsatz von

künstlicher Intelligenz bei der Kandidatensuche", kommentierte BDU-Vizepräsident

Wolfram Tröger die Studienergebnisse.

Der aktuelle Geschäftsklimaindex, den der BDU vierteljährlich im

Personalberatungsmarkt erhebt, zeigt jedoch, dass es in 2025 bergauf geht. Im 2.

Quartal stieg der Index im Vergleich zum Vorquartal um 8,6 Punkte auf aktuell

85,8 Punkte. Am optimistischsten blicken - ähnlich wie in der Studie - die

Top-25- sowie größere Personalberatungen in die Zukunft. Kleine Unternehmen und

Boutiquen sind etwas pessimistischer.

Executive & Specialist-Search-Geschäft schwächelt

Das Kerngeschäft der Branche, der Bereich Executive & Specialist-Search

(Marktanteil ca. 80 Prozent), musste 2024 Verluste von 4,9 Prozent hinnehmen.

Für 2025 gehen die Befragten von einem leichten Rückgang von 2 Prozent aus. Am

stärksten gewachsen sind 2024 die Beratungsfelder "Executive Coaching" (+4,2

Prozent) und "Leadership Advisory" (+3,7 Prozent). 2025 werden nach Einschätzung

der Marktteilnehmer die Felder "Executive Coaching" (+3,4 Prozent) und

"Potenzialanalyse & Diagnostik" (+2,9 Prozent) die Nase vorn haben.

"Die Ergebnisse zeigen, dass der Bereich Executive Search zwar nach wie vor das

Brot- und Butter-Geschäft der Branche ist, Felder außerhalb der klassischen

Personensuche aber an Bedeutung gewinnen bzw. stabiler wachsen. Coaching- und

Assessment-Angebote werden stärker nachgefragt, da Unternehmen die

Transformation der Märkte meistern müssen. Das Arbeiten wird komplexer und damit

wandeln sich auch die Anforderungen an Managementkompetenzen", erklärte Arne

Adrian, Vorsitzender des Vorstands im Fachverband Personalberatung des BDU.

75.000 Positionen besetzt

2024 wurden mit Hilfe von Personalberatungen 75.000 Positionen mit Fach- und

Führungskräften besetzt. Darunter waren vergleichsweise mehr weibliche

Kandidaten sowie Kandidatinnen und Kandidaten, die über 50 Jahre alt sind, so

die Einschätzung der Befragten. Bezogen auf das Einkommen fand der größte Teil

der Platzierungen (31 Prozent) im Bereich 100.000 bis 150.000 Euro statt. Die

Top-25-Personalberatungen besetzten überdurchschnittlich häufig hochdotierte

Positionen.

Umsatzverluste insbesondere in der Bauindustrie

Wichtigste Auftraggeber der Personalberatungen waren Großbetriebe und Konzerne

(80 Prozent). Die größten betreuten Klientenbranchen sind die

Konsumgüterindustrie (14 Prozent), der Maschinenbau (11,7 Prozent) sowie Pharma

(9,3 Prozent). In allen betreuten Branchen - mit Ausnahme von Telekommunikation

& IT - gingen die Umsätze der Personalberatungen zurück. Den größten Verlust mit

-7,5 Prozent verzeichnete der Bereich Bauindustrie & Immobilien. Potentiale für

mehr Umsatz in 2025 sehen die Personalberatungen in der Private-Equity- und

Venture-Capital-Branche (+3,4 Prozent), Chemie (+2,0 Prozent) und im Bereich

Telekommunikation & IT (+0,9 Prozent).

Honorare bleiben stabil

Das durchschnittliche Honorar der Personalberatungen lag 2024 bei 27,5 Prozent

des Zieleinkommens. Im Vergleich zum Vorjahr (28 Prozent) blieb der Wert nahezu

stabil.

Trends und Kundenerwartungen 2025

2025 erwarten die Personalberatungen strukturelle Veränderungen in der Branche.

73 Prozent der Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Private-Equity-Übernahmen

und Zusammenschlüssen im deutschen Markt zunehmen. Drei von vier

Personalberatungen halten es außerdem für wahrscheinlich, dass sich künftig

plattformbasierte Executive-Search-Modelle etablieren. "Sie werden klassische

Search-Mandate wohl nicht verdrängen, vielmehr wird es künftig verstärkt

Hybrid-Modelle geben" so Wolfram Tröger. Jeder zweite Befragte erwartet zudem

negative Auswirkungen durch das regulatorische Umfeld, etwa in Form des AI-Acts.

"Damit wird Regulatorik ein Treiber der Professionalisierung des

Personalberatungsmarktes. Denn Unternehmen müssen ihre Prozesse rechtssicher

gestalten", erklärte Arne Adrian. Wichtiger werden auch Diversity- und

ESG-Vorgaben bei der Personalsuche. 59 Prozent der Befragten gehen davon aus,

dass Diversity-Vorgaben verstärkt in Suchaufträge integriert werden. "Nur

Personalberatungen, die technologische, ethische und gesetzliche Standards in

ihre Arbeit bzw. ihr Portfolio integrieren, bleiben künftig zukunftsfähig" sind

sich Wolfram Tröger und Arne Adrian sicher.

Struktur des Personalberatungsmarktes in Deutschland

2024 waren insgesamt waren 2.175 Unternehmen im Markt tätig, die 14.550

Mitarbeitende beschäftigten. Mehr als die Hälfte des Personals (51,8 Prozent)

war weiblich. Consultants waren mit ca. 60 Prozent die größte

Beschäftigtengruppe. Der Personalberatungsmarkt ist von mittelgroßen Unternehmen

geprägt: Mehr als 80 Prozent der Firmen erwirtschafteten 2024 einen Jahresumsatz

von unter 2,5 Millionen Euro.

Zur Systematik der Studie

Grundlage der Studie "Facts & Figures zum Personalberatungsmarkt 2025" ist eine

Befragung des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. im

Mai/Juni 2025, an der sich knapp 200 Personalberatungsgesellschaften, davon neun

aus den Top-25, beteiligt hatten. Die Befragung, bestehend aus einem

quantitativen und einem qualitativen Teil, wurde online durchgeführt. Befragt

wurden spezialisierte Personalberatungsunternehmen, die im Alleinauftrag und

vorwiegend auf Retainerbasis arbeiten. Der BDU führt die Marktstudie jährlich

durch.

Größenklassen (nach Jahresumsatz):

- Top-25

- Mittelgroße Personalberatungen: zwischen 1 Mio. EUR und ca. 7,5 Mio. EUR

- Kleine Personalberatungen: zwischen 250.000 EUR und 1 Mio. EUR

- Beratungsboutiquen: weniger als 250.000 EUR

