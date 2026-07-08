OTS: BearingPoint GmbH / 25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich ...

25. eGovernment-Wettbewerb / Digital und künstlich intelligent: Heute

startet die Verwaltung von morgen (FOTO)

Berlin (ots) - Von Künstlicher Intelligenz bis zur digitalen Datensouveränität:

Die Finalisten des 25. eGovernment-Wettbewerbs von BearingPoint und Cisco zeigen

die Innovationskraft der Verwaltung. Die Bürgerinnen und Bürger können jetzt

online am Publikumsvoting teilnehmen.

Ob KI-Assistenten für Bürgeranfragen oder eine staatliche

Ein-Klick-Steuererklärungs-App: Bei der 25. Auflage des eGovernment-Wettbewerbs

von BearingPoint und Cisco macht die Bandbreite der eingereichten Lösungen

deutlich, dass die digitale Transformation der Verwaltung eine neue Qualität

erreicht hat. Technologisch, organisatorisch sowie gesellschaftlich.

Im Rahmen der Finalistentage am 6. und 7. Juli wurden in vier Kategorien die

jeweiligen Finalisten festgelegt. Wegweisende Projekte für die

Verwaltungsmodernisierung aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben dort

ihre Lösungen für eine moderne, digitale und resiliente Verwaltung vor einer

hochkarätigen Jury präsentiert.

Das Jubiläumsjahr des Wettbewerbs steht damit ganz im Zeichen einer Verwaltung,

die technologische Innovation, organisatorische Transformation und nachhaltige

Modernisierung immer konkreter in wirksame Projekte übersetzt. Der

eGovernment-Wettbewerb gilt seit 25 Jahren als Plattform für die Digitalisierung

und Modernisierung der öffentlichen Verwaltung und stellt auch 2026 jene

Vorhaben ins Rampenlicht, die Bürgernähe, Effizienz und Zukunftsfähigkeit

zusammenbringen.

"Die Finalisten des eGovernment-Wettbewerbs stehen für den Mut, die Ideen und

die Tatkraft, die wir brauchen, um einen Umbruch in der digitalen Verwaltung zu

erreichen. Ihre Projekte zeigen, dass der Staat Taktgeber für innovative

Entwicklungen sein kann. Die Finalisten leisten wertvolle Pionierarbeit, damit

die öffentliche Verwaltung die neuesten technologischen Entwicklungen aktiv

prüft, vorantreibt und für Bürgerinnen und Bürger nutzbar macht. Es ist

beeindruckend, was unsere Innovatoren in der Verwaltung leisten. Jetzt kommt es

darauf an, diese Ansätze schnell in die Fläche zu bringen und zum neuen Standard

zu machen", kommentiert Jon Abele, COO der Region Central East sowie

Geschäftsführer der BearingPoint GmbH.

Digitalisierung wird neu gedacht

Über alle Kategorien hinweg zeigt sich ein klares Bild: Die Verwaltung setzt

zunehmend auf integrierte, skalierbare und technologiegetriebene Lösungen.

Besonders prägend sind:

- der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in produktiven Anwendungen,

- die konsequente Umsetzung von End-to-End-Prozessen ohne Medienbrüche,

- sowie der Aufbau souveräner und sicherer digitaler Infrastrukturen.

Diese Entwicklungen unterstreichen, dass Digitalisierung in der Verwaltung nicht

mehr isoliert gedacht wird, sondern als ganzheitlicher Transformationsprozess

angelegt ist.

"Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, wie wir Verwaltung neu

denken und gestalten. Der eGovernment-Wettbewerb zeigt eindrucksvoll, dass die

Ideen, das Know-how und die Innovationskraft dafür längst vorhanden sind. Jetzt

gilt es, erfolgreiche Ansätze konsequent zu skalieren, Innovationen schneller in

die Breite zu bringen und digitale Lösungen nachhaltig in der Praxis zu

verankern. So kann die öffentliche Verwaltung ihre Rolle als leistungsfähige,

moderne und vertrauenswürdige Plattform für Bürgerinnen und Bürger, Wirtschaft

und Gesellschaft weiter ausbauen. Ich freue mich darauf zu sehen, wie die

diesjährigen Projekte die digitale Transformation der Verwaltung in den

kommenden Jahren weiter prägen werden", so Reinhard Geigenfeind, Globaler Leiter

Public & Health Services bei BearingPoint.

Zwei Tage, vier Kategorien, ein Ziel: Mehr Wandel und Wirkung in der Verwaltung

Die Finalistentage gaben einen kompakten Überblick über die aktuell

relevantesten Entwicklungen in der Verwaltungsmodernisierung. In mehreren

Sessions präsentierten die Finalisten ihre Lösungen, beantworteten Fragen der

Jury und diskutierten Perspektiven für die Übertragbarkeit ihrer Ansätze.

Die vier Kategorien des Wettbewerbs spiegeln die zentralen Handlungsfelder der

digitalen Verwaltung wider:

- Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur

Von sicheren KI-Plattformen für die öffentliche Hand bis hin zu datengetriebenen

Anwendungen: Projekte dieser Kategorie zeigen, wie neue Technologien produktiv

genutzt werden, etwa durch souveräne KI-Infrastrukturen oder datenbasierte

Entscheidungsunterstützung.

- Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu gedacht

Hier standen konsequent nutzerzentrierte Ansätze im Fokus: digitale

Steuererklärungen per App, integrierte Serviceportale oder vollständig

digitalisierte Antragsprozesse, die Medienbrüche eliminieren.

- Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung und Verwaltungstransformation

Die Projekte dieser Kategorie zeigen, dass digitale Transformation weit über

Technologie hinausgeht - etwa durch organisationsübergreifende Zusammenarbeit

oder neue Formen des Veränderungsmanagements, wie bei länderübergreifenden

digitalen Ökosystemen im Gesundheitsbereich.

- Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen

Von sicherer Softwarelieferkette bis zu dezentralen Plattformlösungen: Diese

Projekte verfolgen übergreifend das Ziel, die digitale Souveränität der

öffentlichen Verwaltung durch den konsequenten Einsatz von

Open-Source-Technologien, offenen Standards und europäischen Infrastrukturen zu

stärken und Abhängigkeiten von proprietären Anbietern sowie außereuropäischen

Hyperscalern abzubauen. Im Mittelpunkt stehen Informationssicherheit,

Datenschutz und Resilienz.

"Der öffentliche Sektor steht an einem Wendepunkt: Technologien wie Künstliche

Intelligenz und moderne Infrastrukturen eröffnen völlig neue Möglichkeiten,

Leistungen effizienter, sicherer und bürgernäher zu gestalten. Entscheidend ist

jetzt, diese Potenziale konsequent zu nutzen und in skalierbare Lösungen zu

überführen", sagt Martin Obholzer, Managing Director Öffentliche Hand bei Cisco

Deutschland.

Jetzt abstimmen und Zukunft mitgestalten

Verwaltung dient den Bürgerinnen und Bürgern. Parallel zu den Jurybewertungen

startet deshalb auch in diesem Jahr das Publikumsvoting, bei dem Bürgerinnen und

Bürger ihr favorisiertes Projekt wählen können. Das Projekt-Team mit den meisten

Stimmen gewinnt den erneut ausgelobten Publikumspreis. Alle Interessierten haben

die Möglichkeit, vom 8. Juli bis zum 20. August unter

https://www.egovernment-wettbewerb.de/public-voting für ihr präferiertes Projekt

abzustimmen.

Im September ist es soweit: Ministerialkongress mit Preisverleihung und

Publikumspreis-Entscheidung

Die unabhängige Jury, besetzt mit Fachleuten aus den Bereichen

Verwaltungsinformatik, Gesellschaftsentwicklung und Medien, entscheidet nun über

die konkreten Platzierungen in den vier Kategorien. Alle Platzierten werden auf

großer Bühne im Rahmen des Ministerialkongresses am 2. und 3. September 2026 in

der "Alten Münze" in Berlin ausgezeichnet. Den Auftakt macht die Verleihung des

Publikumspreises am 2. September ab 18:15 Uhr. Die Preisverleihung der

Kategorienpreise folgt am 3. September ab 13:00 Uhr.

Eine Anmeldung zum Ministerialkongress sowie zu der Preisverleihung am 3.

September ist über folgenden Link möglich:

http://www.ministerialkongress.de/de/online-anmeldung

Die Finalistenprojekte 2026 im Überblick

Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur

- Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI

- Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen: NRW.Genius

- Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg:

BW-Empfangsclient (BW-EC)

- Tourismus NRW e.V.: Tourismus Data Intelligence Initiative NRW

Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu

gedacht

- Bayerisches Landesamt für Steuern: Die Steuererklärung per App mit einem Klick

- Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL: dLIS - Digitales Lizenzantrags- und

Prüfungswesen der Schweizer Zivilluftfahrt

- Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD)

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Digitales Jobcenter (1.0)

Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung &

Verwaltungstransformation

- Bundesverwaltungsamt (BVA): Digitalisierungsprogramm moderne

Personalabrechnung des Bundes (DimP · Bund)

- MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an

Frauen

- Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation

- Sächsische Staatskanzlei: sax.improve - mit smarter Aufgabenkritik und

Vollzugsoptimierung die Transformation im Freistaat Sachsen voranbringen

Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen

- Der Regierende Bürgermeister von Berlin - Senatskanzlei: Open Source Strategie

für das Land Berlin

- ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software

- Kreditanstalt für Wiederaufbau:TruSpace - Dezentrales Open-Source-Tool für das

Dokumentenmanagement - für sichere und transparente Zusammenarbeit zwischen

mehreren Instituten

Über den eGovernment-Wettbewerb

Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem

Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und

Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich

und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative

Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger

machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben.

Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de/

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art

und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und

schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen

branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen

Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität

zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit

weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu

schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://news-blogs.cisco.com/emea/de/

Weitere Informationen:

Homepage: http://www.cisco.de/

Blog: http://gblogs.cisco.com/de/

Facebook: http://www.facebook.com/CiscoGermany

X: https://twitter.com/ #!/cisco_germany

Pressekontakt Cisco

Ilja Freund

Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz

mailto:ifreund@cisco.com

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

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