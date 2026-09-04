OTS: BearingPoint GmbH / 25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten ...

25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten Projekte für eine

zukunftsfähige, bürgerfreundliche Verwaltung (FOTO)

Berlin (ots) - BearingPoint und Cisco küren bei der Jubiläumsausgabe die

innovativsten Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung - der

Wettbewerb ist seit 25 Jahren Impulsgeber für Digitalisierung und

Staatsmodernisierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Seit einem Vierteljahrhundert macht der eGovernment-Wettbewerb

(https://www.egovernment-wettbewerb.de) sichtbar, wie innovative Ideen die

öffentliche Verwaltung verändern. Was vor 25 Jahren als Plattform für

zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte begann, hat sich zu einer der

wichtigsten Auszeichnungen für Verwaltungsmodernisierung im deutschsprachigen

Raum entwickelt. Zum Jubiläum ehrten BearingPoint und Cisco erneut herausragende

Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit innovativen

Ansätzen die Zukunft von Staat und Verwaltung gestalten. Der Wettbewerb würdigt

Lösungen, die Verwaltungen effizienter, nutzerorientierter und leistungsfähiger

machen und damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation des

öffentlichen Sektors leisten.

Insgesamt wurden die besten Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte in

vier Wettbewerbskategorien (https://www.egovernment-wettbewerb.de/de/kategorien)

ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche

Intelligenz, moderne Infrastrukturen, digitale Verwaltungsprozesse und

innovative Organisationsansätze dazu beitragen können, staatliche Leistungen

zukunftsfähig aufzustellen.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickten Jon Abele (BearingPoint),

Mitbegründer des eGovernment-Wettbewerbs, und Willi Kaczorowski (Cisco),

ebenfalls Mitinitiator des Wettbewerbs, gemeinsam auf die Entwicklung der

Verwaltungsdigitalisierung in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zurück.

Dabei wurde deutlich, wie aus ersten E-Government-Initiativen eine umfassende

digitale Transformation des öffentlichen Sektors entstanden ist. Zugleich

unterstrich das Gespräch die langjährige Partnerschaft von BearingPoint und

Cisco, die den Wettbewerb seit seiner Gründung gemeinsam begleiten.

Jon Abele, COO der Region Central East sowie Geschäftsführer bei BearingPoint,

sagte:

"Seit dem ersten eGovernment-Wettbewerb vor 25 Jahren durfte ich jedes Jahr

erleben, mit wie viel Engagement und Innovationsgeist Beschäftigte der

öffentlichen Verwaltung ihre Behörden voranbringen. Viele visionäre Ideen aus

den ersten Jahren sind heute selbstverständlicher Bestandteil moderner

Verwaltungsarbeit. Der Wettbewerb hat diese Entwicklung nicht nur begleitet,

sondern Good Practice sichtbar gemacht und damit die Entwicklung beschleunigt.

Auch die diesjährigen Finalisten zeigen wieder eindrucksvoll, dass die

Innovationsreise noch lange nicht zu Ende ist."

Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland, ergänzte:

"KI ist Deutschlands zweite Chance - besonders auch in der Verwaltung. Als Cisco

sind wir stolz darauf, den eGovernment-Wettbewerb seit 25 Jahren zu begleiten

und ich freue mich aktuell besonders über die vielen aktuellen und großartigen

KI-Beiträge."

Auch Martin Obholzer, Director Public Sector bei Cisco Deutschland, hob die

besondere Leistung der Finalisten hervor:

"Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in modernen

Netzwerken, Cloud-Technologien und Künstlicher Intelligenz steckt.

Digitalisierung schafft dann nachhaltigen Mehrwert, wenn Innovation, Sicherheit

und Vertrauen zusammengedacht werden. Die ausgezeichneten Projekte liefern

hierfür wegweisende Beispiele für den Digital-Standort Deutschland."

Ein besonderes Highlight der Jubiläumsveranstaltung war eine spektakuläre LED-

und Lichtshow, die für einen eindrucksvollen visuellen Rahmen sorgte und die

festliche Atmosphäre des 25-jährigen Jubiläums unterstrich.

Reinhard Geigenfeind, globaler Leiter Public & Health bei BearingPoint, betonte

die Bedeutung des Wettbewerbs für die Zukunft:

"Die Anforderungen an Staat und Verwaltung werden in den kommenden Jahren weiter

zunehmen. Bürgerinnen und Bürger erwarten digitale, sichere und

nutzerfreundliche Leistungen, während technologische Entwicklungen wie

Künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Die Frage dabei ist,

wie schnell und wirksam sich die Verwaltung digital transformieren kann. Umso

wichtiger sind Plattformen wie der eGovernment-Wettbewerb, die Innovationen

sichtbar machen, den Austausch fördern und Impulse für die nächste Generation

moderner Verwaltungsleistungen setzen."

Auf großer Bühne präsentierten die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Projekte und

machten deutlich, wie innovative Ideen bereits heute zur Modernisierung von

Verwaltung und Staat beitragen.

Die Erstplatzierten im Überblick

Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur

Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI

Prof. Dr. Maria Wimmer aus der Jury: "Das Projekt des österreichischen

Bundeskanzleramts und der BRZ GmbH stellt für mich den bisher umfassendsten und

durchdachtesten Ansatz der bundesweiten KI-Umsetzung in der öffentlichen

Verwaltung eines Landes dar und hat großes Potenzial. Sowohl politisches

Commitment und Governance Strukturen als auch Digitale Souveränität sind

mitgedacht."

Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu

gedacht

Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD)

Franz-Reinhard Habbel aus der Jury: "Das Serviceportal Migration Deutschland ist

ein Musterbeispiel integrierter Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen.

Die Ende-zu-Ende Digitalisierung ist hier konsequent umgesetzt und bezieht den

gesamten Verwaltungsprozess von der Antragstellung über Registerabfragen und

Nachforderungen bis zur Entscheidung mit ein. Dieser ganzheitliche Ansatz

überzeugt insbesondere durch Führungs- und Kommunikationsstärke der

Projektleitung im BMI."

Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung &

Verwaltungstransformation

MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an

Frauen

Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation

Prof. Dr. Dagmar Lück-Schneider aus der Jury: "In der Kategorie 3 haben sich

zwei Projekte gleichermaßen besonders herausgehoben. Das Projekt der Wiener

Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen adressiert nicht nur ein

ausgesprochen relevantes und aktuelles Thema, es realisiert vor allem durch das

Zusammenbringen von technischer und Opferschutz-Expertise einen

serviceorientierten, bei für die Betroffenen bekannten Kontaktpunkten startenden

Unterstützungsprozess.

Die Umsetzung des Projektes INSITU der Polizei Berlin und des

Bundeskriminalamtes zeigt, wie ein nutzerzentriertes Tool zur digitalen

Beweisaufnahme Verwaltungsaufwände reduzieren und neue Möglichkeiten der

Prozessgestaltung und Zusammenarbeit im Interesse polizeilicher

Aufgabenbewältigung ermöglichen kann. Eine umfassende weitere Verbreitung wurde

mitgedacht."

Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen

ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software

Stephan Augsten aus der Jury: "Gerade in einer Zeit, in der wir die digitale

Souveränität stärken und die Open-Source-Nutzung vorantreiben müssen, kommt der

Sicherheit und Integrität von Software-Lieferketten eine ganz besondere

Bedeutung zu. Mit LISSA hat das ITZBund eine DevSecOps-Plattform geschaffen, die

Entwicklungs-, Prüf-, Build- und Betriebsumgebungen sauber voneinander trennt

und sich - von der Code-Übernahme bis hin zur SBOM-Inventarisierung - durch

offene Standards auszeichnet. Angesichts so viel Weitsicht kann ich nur sagen:

Chapeau!"

Publikumspreis

Beim diesjährigen Publikumsvoting wurden insgesamt knapp 4.000 Stimmen

abgegeben. Den ersten Platz sicherte sich das Bayerische Landesamt für Steuern

mit seinem Projekt "Die Steuererklärung per App mit einem Klick". Der Erfolg

unterstreicht, wie hoch das Interesse an digitalen Verwaltungsleistungen ist,

die den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern spürbar vereinfachen. Auf den

weiteren Plätzen folgten das Bundesministerium des Innern sowie das Ministerium

für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg.

Über den eGovernment-Wettbewerb

Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem

Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und

Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich

und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative

Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger

machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben.

Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de

Über Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art

und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und

schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen

branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen

Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität

zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit

weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu

schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://news-blogs.cisco.com/emea/de/

Weitere Informationen:

Homepage: http://www.cisco.de

Blog: http://gblogs.cisco.com/de/

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Pressekontakt Cisco

Ilja Freund

Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz

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Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

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hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

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