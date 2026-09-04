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04.09.2026 07:16:38
OTS: BearingPoint GmbH / 25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten ...
25 Jahre eGovernment-Wettbewerb: Das sind die besten Projekte für eine
zukunftsfähige, bürgerfreundliche Verwaltung (FOTO)
Berlin (ots) - BearingPoint und Cisco küren bei der Jubiläumsausgabe die
innovativsten Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung - der
Wettbewerb ist seit 25 Jahren Impulsgeber für Digitalisierung und
Staatsmodernisierung in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Seit einem Vierteljahrhundert macht der eGovernment-Wettbewerb
(https://www.egovernment-wettbewerb.de) sichtbar, wie innovative Ideen die
öffentliche Verwaltung verändern. Was vor 25 Jahren als Plattform für
zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte begann, hat sich zu einer der
wichtigsten Auszeichnungen für Verwaltungsmodernisierung im deutschsprachigen
Raum entwickelt. Zum Jubiläum ehrten BearingPoint und Cisco erneut herausragende
Projekte aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die mit innovativen
Ansätzen die Zukunft von Staat und Verwaltung gestalten. Der Wettbewerb würdigt
Lösungen, die Verwaltungen effizienter, nutzerorientierter und leistungsfähiger
machen und damit einen wichtigen Beitrag zur digitalen Transformation des
öffentlichen Sektors leisten.
Insgesamt wurden die besten Digitalisierungs- und Modernisierungsprojekte in
vier Wettbewerbskategorien (https://www.egovernment-wettbewerb.de/de/kategorien)
ausgezeichnet. Die prämierten Initiativen zeigen eindrucksvoll, wie Künstliche
Intelligenz, moderne Infrastrukturen, digitale Verwaltungsprozesse und
innovative Organisationsansätze dazu beitragen können, staatliche Leistungen
zukunftsfähig aufzustellen.
Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums blickten Jon Abele (BearingPoint),
Mitbegründer des eGovernment-Wettbewerbs, und Willi Kaczorowski (Cisco),
ebenfalls Mitinitiator des Wettbewerbs, gemeinsam auf die Entwicklung der
Verwaltungsdigitalisierung in den vergangenen zweieinhalb Jahrzehnten zurück.
Dabei wurde deutlich, wie aus ersten E-Government-Initiativen eine umfassende
digitale Transformation des öffentlichen Sektors entstanden ist. Zugleich
unterstrich das Gespräch die langjährige Partnerschaft von BearingPoint und
Cisco, die den Wettbewerb seit seiner Gründung gemeinsam begleiten.
Jon Abele, COO der Region Central East sowie Geschäftsführer bei BearingPoint,
sagte:
"Seit dem ersten eGovernment-Wettbewerb vor 25 Jahren durfte ich jedes Jahr
erleben, mit wie viel Engagement und Innovationsgeist Beschäftigte der
öffentlichen Verwaltung ihre Behörden voranbringen. Viele visionäre Ideen aus
den ersten Jahren sind heute selbstverständlicher Bestandteil moderner
Verwaltungsarbeit. Der Wettbewerb hat diese Entwicklung nicht nur begleitet,
sondern Good Practice sichtbar gemacht und damit die Entwicklung beschleunigt.
Auch die diesjährigen Finalisten zeigen wieder eindrucksvoll, dass die
Innovationsreise noch lange nicht zu Ende ist."
Uwe Peter, Geschäftsführer von Cisco Deutschland, ergänzte:
"KI ist Deutschlands zweite Chance - besonders auch in der Verwaltung. Als Cisco
sind wir stolz darauf, den eGovernment-Wettbewerb seit 25 Jahren zu begleiten
und ich freue mich aktuell besonders über die vielen aktuellen und großartigen
KI-Beiträge."
Auch Martin Obholzer, Director Public Sector bei Cisco Deutschland, hob die
besondere Leistung der Finalisten hervor:
"Die diesjährigen Finalisten zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in modernen
Netzwerken, Cloud-Technologien und Künstlicher Intelligenz steckt.
Digitalisierung schafft dann nachhaltigen Mehrwert, wenn Innovation, Sicherheit
und Vertrauen zusammengedacht werden. Die ausgezeichneten Projekte liefern
hierfür wegweisende Beispiele für den Digital-Standort Deutschland."
Ein besonderes Highlight der Jubiläumsveranstaltung war eine spektakuläre LED-
und Lichtshow, die für einen eindrucksvollen visuellen Rahmen sorgte und die
festliche Atmosphäre des 25-jährigen Jubiläums unterstrich.
Reinhard Geigenfeind, globaler Leiter Public & Health bei BearingPoint, betonte
die Bedeutung des Wettbewerbs für die Zukunft:
"Die Anforderungen an Staat und Verwaltung werden in den kommenden Jahren weiter
zunehmen. Bürgerinnen und Bürger erwarten digitale, sichere und
nutzerfreundliche Leistungen, während technologische Entwicklungen wie
Künstliche Intelligenz völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Die Frage dabei ist,
wie schnell und wirksam sich die Verwaltung digital transformieren kann. Umso
wichtiger sind Plattformen wie der eGovernment-Wettbewerb, die Innovationen
sichtbar machen, den Austausch fördern und Impulse für die nächste Generation
moderner Verwaltungsleistungen setzen."
Auf großer Bühne präsentierten die Gewinnerinnen und Gewinner ihre Projekte und
machten deutlich, wie innovative Ideen bereits heute zur Modernisierung von
Verwaltung und Staat beitragen.
Die Erstplatzierten im Überblick
Kategorie 1: Digitalisierungsschub durch KI und moderne Infrastruktur
Bundeskanzleramt Österreich und Bundesrechenzentrum GmbH: Public AI
Prof. Dr. Maria Wimmer aus der Jury: "Das Projekt des österreichischen
Bundeskanzleramts und der BRZ GmbH stellt für mich den bisher umfassendsten und
durchdachtesten Ansatz der bundesweiten KI-Umsetzung in der öffentlichen
Verwaltung eines Landes dar und hat großes Potenzial. Sowohl politisches
Commitment und Governance Strukturen als auch Digitale Souveränität sind
mitgedacht."
Kategorie 2: Kundenzentrierte Verwaltungsprozesse von Anfang bis Ende (E2E) neu
gedacht
Bundesministerium des Innern: Serviceportal Migration Deutschland (SMD)
Franz-Reinhard Habbel aus der Jury: "Das Serviceportal Migration Deutschland ist
ein Musterbeispiel integrierter Zusammenarbeit von Bund, Ländern und Kommunen.
Die Ende-zu-Ende Digitalisierung ist hier konsequent umgesetzt und bezieht den
gesamten Verwaltungsprozess von der Antragstellung über Registerabfragen und
Nachforderungen bis zur Entscheidung mit ein. Dieser ganzheitliche Ansatz
überzeugt insbesondere durch Führungs- und Kommunikationsstärke der
Projektleitung im BMI."
Kategorie 3: Nachhaltiger Wandel durch Staatsmodernisierung &
Verwaltungstransformation
MD-OS/PIKT und Frauenservice Wien MA57: Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an
Frauen
Polizei Berlin/ Bundeskriminalamt: INSITU - die smarte Einsatzortdokumentation
Prof. Dr. Dagmar Lück-Schneider aus der Jury: "In der Kategorie 3 haben sich
zwei Projekte gleichermaßen besonders herausgehoben. Das Projekt der Wiener
Kompetenzstelle gegen Cybergewalt an Frauen adressiert nicht nur ein
ausgesprochen relevantes und aktuelles Thema, es realisiert vor allem durch das
Zusammenbringen von technischer und Opferschutz-Expertise einen
serviceorientierten, bei für die Betroffenen bekannten Kontaktpunkten startenden
Unterstützungsprozess.
Die Umsetzung des Projektes INSITU der Polizei Berlin und des
Bundeskriminalamtes zeigt, wie ein nutzerzentriertes Tool zur digitalen
Beweisaufnahme Verwaltungsaufwände reduzieren und neue Möglichkeiten der
Prozessgestaltung und Zusammenarbeit im Interesse polizeilicher
Aufgabenbewältigung ermöglichen kann. Eine umfassende weitere Verbreitung wurde
mitgedacht."
Kategorie 4: Souveränität, Sicherheit und Stabilität digitaler Infrastrukturen
ITZBund: LISSA - Lieferkette ITZBund für sichere Software
Stephan Augsten aus der Jury: "Gerade in einer Zeit, in der wir die digitale
Souveränität stärken und die Open-Source-Nutzung vorantreiben müssen, kommt der
Sicherheit und Integrität von Software-Lieferketten eine ganz besondere
Bedeutung zu. Mit LISSA hat das ITZBund eine DevSecOps-Plattform geschaffen, die
Entwicklungs-, Prüf-, Build- und Betriebsumgebungen sauber voneinander trennt
und sich - von der Code-Übernahme bis hin zur SBOM-Inventarisierung - durch
offene Standards auszeichnet. Angesichts so viel Weitsicht kann ich nur sagen:
Chapeau!"
Publikumspreis
Beim diesjährigen Publikumsvoting wurden insgesamt knapp 4.000 Stimmen
abgegeben. Den ersten Platz sicherte sich das Bayerische Landesamt für Steuern
mit seinem Projekt "Die Steuererklärung per App mit einem Klick". Der Erfolg
unterstreicht, wie hoch das Interesse an digitalen Verwaltungsleistungen ist,
die den Alltag von Bürgerinnen und Bürgern spürbar vereinfachen. Auf den
weiteren Plätzen folgten das Bundesministerium des Innern sowie das Ministerium
für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg.
Über den eGovernment-Wettbewerb
Der eGovernment-Wettbewerb feiert 2026 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit einem
Vierteljahrhundert zeichnet er herausragende Digitalisierungs- und
Modernisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Deutschland, Österreich
und der Schweiz aus. Gemeinsam mit Cisco würdigt BearingPoint innovative
Lösungen, die Verwaltung effizienter, nutzerorientierter und zukunftsfähiger
machen und den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nachhaltig vorantreiben.
Mehr Informationen unter: https://www.egovernment-wettbewerb.de
Über Cisco
Cisco (NASDAQ: CSCO) ist der weltweit führende Technologieanbieter, der die Art
und Weise revolutioniert, wie sich Unternehmen im KI-Zeitalter vernetzen und
schützen. Seit mehr als 40 Jahren vernetzt Cisco die Welt sicher. Mit seinen
branchenführenden, KI-gestützten Lösungen und Services ermöglicht Cisco seinen
Kunden, Partnern und Communities, Innovationen zu entfalten, die Produktivität
zu steigern und die digitale Resilienz zu stärken. Cisco verfolgt damit
weiterhin das Ziel, eine stärker vernetzte und integrative Zukunft für alle zu
schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter:
https://news-blogs.cisco.com/emea/de/
Weitere Informationen:
Homepage: http://www.cisco.de
Blog: http://gblogs.cisco.com/de/
Facebook: http://www.facebook.com/CiscoGermany
X: https://twitter.com/#!/cisco_germany
Pressekontakt Cisco
Ilja Freund
Pressesprecher Cisco Deutschland und Schweiz
mailto:ifreund@cisco.com
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
Homepage: https://www.bearingpoint.com/de-de/branchen/media-and-entertainment/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint
Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/
Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
Tel: +49 89 540338029
E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6345401
OTS: BearingPoint GmbH
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