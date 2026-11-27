BearingPoint dreifach beim Best of Consulting Award 2026 ausgezeichnet

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Frankfurt (ots) - Prämierte Projekte der Management- und Technologieberatung

schaffen neue Wachstumschancen, stärken den Netzbetrieb und bringen Wohnungen

zurück auf den Markt.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint überzeugt beim Best of

Consulting Award 2026 der WirtschaftsWoche mit drei Projekten. Ein gemeinsam mit

einem führenden Telekommunikationsunternehmen umgesetztes B2B2x-Projekt wurde

mit dem Branchenpreis Telekommunikation, Medien & Technologie ausgezeichnet. Für

die Transformation des Netzbetriebs bei der N-ERGIE Netz GmbH erreichte das

Projekt "NEOS" eine Prämierung im Bereich Energie & Infrastruktur. Ein groß

angelegtes zweijähriges Programm bei der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

wurde zudem mit dem Branchenpreis Public Sector ausgezeichnet.

Die drei Projekte zeigen, wie BearingPoint gemeinsam mit seinen Kunden komplexe

Herausforderungen in messbare und nachhaltige Ergebnisse überführt. Die

Bandbreite reicht von neuen digitalen Geschäftsmodellen über die Modernisierung

kritischer Infrastruktur bis zur datenbasierten Bereitstellung von bezahlbarem

Wohnraum.

B2B2x-Plattform schafft neue Wachstumschancen im Telekommunikationsmarkt

BearingPoint entwickelte gemeinsam mit einem führenden

Telekommunikationsunternehmen ein digitales B2B2x-Ökosystem, das

Telekommunikationsleistungen und ergänzende Services zu modularen Angeboten

verbindet. Auf der API-basierten Plattform lassen sich auch komplexe Produkte

vollständig digital konfigurieren, bestellen, verwalten und abrechnen.

Self-Service-Portale vereinfachen die Abläufe für Kunden und Vertriebspartner

und eröffnen neue Vertriebswege und Geschäftsmodelle.

Die Plattform entkoppelt kundenspezifische Konfigurationen von der

standardisierten Produktion der Telekommunikationsleistungen. Dadurch lassen

sich integrierte Serviceangebote schneller und skalierbarer in den Markt

bringen. Innerhalb von zwei Jahren entstand ein modularer Baukasten mit mehr als

180 Funktionen. Bei einem Pilot-Reseller wurden über 300 Endkunden angebunden

und acht komplexe Produktbündel umgesetzt. Zugleich sank der manuelle

Bearbeitungsaufwand nach Angaben des Projektkunden um mehr als 95 Prozent.

NEOS bringt Digitalisierung in den operativen Netzbetrieb

Mit "NEOS" modernisiert die N-ERGIE Netz GmbH ihr Asset- und Netzmanagement.

Ausgangspunkt war die Ablösung eines über Jahrzehnte gewachsenen Systems, das

die fachlichen und technologischen Anforderungen eines modernen Netzbetriebs

nicht mehr erfüllte. Gleichzeitig musste die Transformation im laufenden

Betrieb, parallel zu einem SAP-Programm und unter steigenden Anforderungen durch

Energiewende, Netzausbau und Regulierung umgesetzt werden.

Im Zentrum steht die Einführung von Lovion als neue Asset- und

Netzmanagement-Plattform. BearingPoint begleitete das Programm als fachliche,

organisatorische und kulturelle Transformation. Mitarbeitende an mehr als 15

dezentralen Standorten wurden frühzeitig eingebunden. Gemeinsam mit

Fachbereichen, IT und Implementierungspartnern entstanden praxisnahe

End-to-End-Tests, die reale Arbeitssituationen abbildeten und frühes Feedback

aus dem Netzbetrieb ermöglichten. Ergänzend wurde die Testautomatisierung

pilotiert.

Lovion wurde in mehreren Teilprojekten stabil in den laufenden Netzbetrieb

eingeführt und weiterentwickelt. Durchgängige Tests machten fachliche

Auswirkungen frühzeitig sichtbar, identifizierten Fehler vor der Inbetriebnahme

und verbesserten die Qualität und Steuerbarkeit der Umsetzung. Die aktive

Beteiligung und Qualifizierung der Mitarbeitenden unterstützte zugleich die

Verankerung der neuen Prozesse im Arbeitsalltag.

Sofortprogramm senkt Leerstand im Wohnungsbestand des öffentlichen Sektors

In einem groß angelegten zweijährigen Programm unterstützt BearingPoint die

Sparte Wohnen der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, ein bedeutendes

Immobilienunternehmen des öffentlichen Sektors, dabei, leerstehende Wohnungen

schneller zu sanieren, zu vermarkten und wieder zu vermieten. Unterschiedliche

regionale Arbeitsweisen, nicht durchgängig geklärte Verantwortlichkeiten und

eine fragmentierte Datenlandschaft hatten die bundesweite Steuerung erschwert.

Informationen zu Leerständen, Sanierungsfortschritten und Vermietungsständen

lagen in verschiedenen Systemen und Listen vor.

Das gemeinsam entwickelte Sofortprogramm Vollvermietung verbindet Programm- und

Change-Management mit Prozessoptimierung, Digitalisierung und einer zentralen

Datengrundlage. Einheitliche Rollen, Prozesse und Schnittstellen schaffen

bundesweit vergleichbare Arbeitsweisen. Ein Low-Code-basiertes

Leerstands-Cockpit, entwickelt aus einer zentralen Programmübersicht, führt

Leerstands-, Sanierungs- und Vermietungsinformationen in einem konsistenten

Datenmodell zusammen. Führungskräfte, Zentrale und Regionalteams erhalten damit

eine gemeinsame Grundlage für Priorisierung und Entscheidungen.

Die standardisierten Abläufe verkürzen Durchlaufzeiten, reduzieren manuelle

Arbeitsschritte und entlasten die operative Organisation. Das Programm schafft

eine einheitliche Sicht über Regionen, Objektarten und Fälle der

Wohnungsfürsorge und hat den Übergang von reaktiver Fallbearbeitung zu einer

proaktiven, planbaren Steuerung ermöglicht. Die Leerstandsquote im marktaktiven

Wohnungsbestand sank mit dem Programm von Ende 2024 um mehrere Prozentpunkte zum

31. Dezember 2025. Dies entspricht mehr als 1.000 zusätzlich vermieteten

Wohnungen innerhalb eines Jahres.

"Die drei ausgezeichneten Projekte stehen für Transformation, die in der Praxis

Wirkung entfaltet", sagt Iris Grewe, Regionalleiterin Central East bei

BearingPoint. "Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir neue

Geschäftsmodelle, modernisieren kritische Infrastrukturen und verbessern

öffentliche Leistungen. Dabei verbinden wir Branchenverständnis mit

technologischer Kompetenz und einem klaren Blick für den Endkunden

beziehungsweise die Bevölkerung, die davon profitieren sollen. Messbare und

dauerhafte Verbesserungen sind für uns der entscheidende Maßstab erfolgreicher

Beratung."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: https://www.bearingpoint.com/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint%0D

Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com

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OTS: BearingPoint GmbH