OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint mit starkem Plus bei Umsatz und ...

BearingPoint mit starkem Plus bei Umsatz und Neugeschäft (FOTO)

Frankfurt (ots) -

- Rekordzahlen für 2022

- Erhebliches Wachstum beim Auftragseingang deutet auf ein erfolgreiches Jahr

2023 hin

- Deutschland mit 385 Millionen Euro Umsatz und einem Wachstum von 21 Prozent

größter BearingPoint-Markt

- Starke Investitionen in Innovationen, Nachhaltigkeit und Personal

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat das Jahr 2022 weltweit

mit einem Rekord-Wachstum abgeschlossen: Der bereinigte Umsatz für das

Geschäftsjahr 2022 stieg im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent auf 862

Millionen Euro. BearingPoint hat über 1.400 Projekte für Kunden in mehr als 40

Ländern durchgeführt. Diese starke Entwicklung flankiert das Unternehmen mit

einem Zuwachs seines Teams um 23 Prozent.

Kiumars Hamidian, Managing Partner von BearingPoint: "2022 war ein

herausragendes Jahr für BearingPoint. Im Laufe des Jahres konnten wir eine

steigende Nachfrage nach unseren Geschäftsdienstleistungen und insbesondere

digitalen Transformationsprogrammen beobachten. In diesem Zusammenhang haben wir

in allen Marktsegmenten erfolgreich wichtige Projekte gewonnen und konnten die

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kunden weiter stärken. Im Jahr 2023

wollen wir an die Erfolge von 2022 anknüpfen, unsere strategischen Ambitionen

weiter vorantreiben und eine Milliarde Umsatz anpeilen."

Strategische Akquisitionen und Joint Ventures stärken das BearingPoint-Portfolio

Im Jahr 2022 schloss BearingPoint vier strategische Akquisitionen ab, die das

BearingPoint-Portfolio insbesondere in den Bereichen Nachhaltigkeit,

Finanzdienstleistungen, digitale Unternehmenstransformation sowie das

Produktportfolio erweiterten. Darüber hinaus gründete BearingPoint gemeinsam mit

IFS sein erstes Joint Venture - Arcwide (https://www.bearingpoint.com/de-de/uebe

r-uns/pressemitteilungen-und-medienberichte/pressemitteilungen/bearingpoint-and-

ifs-joint-venture-confirmed-arcwide-to-launch-in-april-2022/).

Auch der Geschäftsbereich Produkte von BearingPoint mit seinen mehr als 300

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichnete ein starkes Wachstum von 25

Prozent. Das Portfolio an Dienstleistungen und Lösungen stieg auf nunmehr über

20 Produkte, die sowohl national als auch international prämiert wurden.

Im Jahr 2023 wird sich BearingPoint auf die Umsetzung seiner Strategie

konzentrieren. Bis 2026 sind Investitionen in Höhe von rund 300 Millionen Euro

geplant, vor allem für strategische M&A-Aktivitäten und Investitionen in die

Entwicklung des Beratungs- und Produktportfolios.

Deutschland größter BearingPoint-Markt

Deutschland war mit 385 Millionen Euro Umsatz (plus 21 Prozent) und 1.664

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (plus 17 Prozent) auch 2022 der größte Markt

für BearingPoint. Die Management- und Technologieberatung hat Projekte bei 32

der 40 Dax-Unternehmen sowie in 12 Bundesministerien umgesetzt. Ein besonderer

Beratungsfokus lag auf den Themen Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum (NEW).

BearingPoint erhielt erneut zahlreiche Auszeichnungen, darunter den SAP®

Pinnacle Award in der Kategorie Nachhaltigkeit sowie bereits zum siebten Mal in

Folge den "Best of Consulting"-Award der WirtschaftsWoche und des Bundesverbands

Deutscher Unternehmensberater (BDU). Besondere Investitionen hat BearingPoint

2022 im Bereich People und Purpose getätigt. Zahlreiche CSR- und

Pro-Bono-Projekte bringen den Purpose "Together, we are more than business" mit

einem Mehr für Menschen, mehr Innovationen und mehr für unseren Planeten zum

Leben. Zudem gewinnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die ergänzend zur

Vertrauensarbeitszeit eingeführten Personaldienstleistungen Work from Anywhere

und Vertrauensurlaub mehr Freiheit und Flexibilität in der Gestaltung ihrer

Arbeits- und Erholungszeiten. Darüber hinaus wurden Weiterbildungen und

Trainingsprogramme wie die Be.School als auch die Kooperationen mit den

Universitäten Yale und Oxford ausgebaut.

Iris Grewe, BearingPoint Regionalleiterin Deutschland, Schweiz, Österreich: "Wir

blicken auf ein sehr starkes Jahr 2022 zurück, dessen Grundlage viel Neugeschäft

darstellt, flankiert von einem tollen Team und einem effizienten

Geschäftsbetrieb. Neben unseren Kundenengagements konnten wir uns daher in 2022

intern vor allem auf die Themen 'People' und 'Purpose' konzentrieren. Mit der

erfolgreichen Umsetzung vieler spannender Projekte bei führenden Unternehmen und

Ministerien haben wir einen echten Wertbeitrag für unsere Kunden und den

Standort Deutschland erzielt. Besonders stolz bin ich auf das großartige

Engagement unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kundenprojekten sowie

im Rahmen der zahlreichen CSR-Aktivitäten im Einsatz für Gesellschaft und

Umwelt."

Positiver Geschäftsausblick für den deutschen Markt und weitere Investitionen

Der Auftragseingang deutet darauf hin, dass Deutschland auch 2023 den größten

Umsatzanteil bei BearingPoint beisteuern wird. So hat der deutsche

Geschäftsbereich bereits in 2022 einen zweistelligen Anstieg bei den

Auftragseingängen auf 471 Millionen Euro verzeichnet. Dieser Trend setzt sich

bislang im laufenden Geschäftsjahr fort, sodass BearingPoint für 2023 wieder von

einem zweistelligen Umsatzwachstum in Deutschland ausgeht und zudem 400

Neueinstellungen plant. Darüber hinaus will BearingPoint in Deutschland durch

gezielte Zukäufe und erhöhte Investitionen in die Produktentwicklung und

Innovationen seine drei Geschäftsbereiche Consulting, Products und Capital

weiter stärken und die Widerstandsfähigkeit des Geschäfts weiter erhöhen. Der

Beratungs-Fokus wird auch im Jahr 2023 weiterhin darauf liegen, Kunden bei der

Realisierung ihrer Agenda im Spannungsfeld von Nachhaltigkeit, Effizienz und

Wachstum (NEW) zu unterstützen.

Iris Grewe: "Wir sind mit gut gefüllten Auftragsbüchern ins Jahr 2023 gestartet.

Unsere Geschäftsaufstellung über verschiedene Industrien hinweg ist robust und

unser Fokus auf die Bereiche Nachhaltigkeit, Effizienz und Wachstum

zukunftsgerichtet. Da wir als BearingPoint unsere eigene Effizienz-Agenda

bereits erfolgreich implementiert haben, sind wir in 2023 voll auf nachhaltiges

Wachstum eingestellt."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite. Das Unternehmen agiert in drei

Geschäftsbereichen: Consulting, Products und Capital. Consulting umfasst die

klassische Transformationsberatung mit dem Dienstleistungsportfolio People &

Strategy, Customer & Growth, Finance & Risk, Operations sowie Technology. Im

Bereich Products bietet BearingPoint Kunden IP-basierte Produkte und

Dienstleistungen zur Unterstützung geschäftskritischer Prozesse an. Capital

deckt die Aktivitäten im Bereich M&A, Ventures und Investments von BearingPoint

ab.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 13.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

Weitere Informationen:

Homepage: https://www.bearingpoint.com/de-de/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint

Twitter: https://twitter.com/BearingPoint_de

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Manager Communications

Telefon: +49 89 540338029

E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/5458355

OTS: BearingPoint GmbH