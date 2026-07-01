OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint stärkt Partnerteam in Deutschland mit ...

BearingPoint stärkt Partnerteam in Deutschland mit fünf Beförderungen

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Frankfurt am Main (ots) - Strategischer Ausbau der Partnerschaft unterstreicht

die Wachstumsdynamik und Transformationsexpertise im größten Markt des

Unternehmens.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat ihr Partnerteam in

Deutschland durch interne Beförderungen um fünf Personen erweitert. Damit

bekräftigt BearingPoint die Wachstumsambitionen für seinen größten

Beratungsmarkt. Deutschland war mit 446 Millionen Euro Umsatz und 1.895

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch 2025 der größte Markt für BearingPoint.

Dieser Trend setzt sich im laufenden Geschäftsjahr fort.

Iris Grewe, Vorsitzende der deutschen Geschäftsführung bei BearingPoint: "Ich

freue mich sehr, dass wir fünf langjährige Teammitglieder aus den eigenen Reihen

in die Partnerschaft aufnehmen können. Sie haben in ihrer bisherigen Laufbahn

bewiesen, dass sie unsere Kunden mit Kompetenz und Vertrauen durch komplexe

Veränderungsprozesse begleiten, und das ist genau das, was heute im Markt

gefragt ist. Sie gehen gemeinsam mit unseren Kunden dringende strategische und

operative Fragestellungen im Spannungsfeld von Wachstum und Effizienz an und

setzen damit wichtige Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und

öffentlichen Institutionen in Deutschland. Mit der Erweiterung unseres

Partnerteams in Deutschland reflektieren wir unsere positive

Geschäftsentwicklung und bauen unsere Beratungsstärke gezielt weiter aus."

Die neuen Partnerinnen und Partner in Deutschland auf einen Blick:

Rebecca Hammer (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartne

rinnen/rebecca-hammer/)

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2013

Ausbildung: Master of Business Administration sowie Master of Science in

International Management

Geschäftsfokus: Sourcing & Procurement

Das sagt Rebecca Hammer über ihre Ziele:

"In meiner Rolle als Partnerin setze ich mich aktiv dafür ein, das Wachstum

unserer Sourcing- und Procurement-Einheit weiter voranzutreiben und die nächste

Generation des Einkaufs mitzugestalten. Das bedeutet, das volle Potenzial von

KI, Daten und digitalen Architekturen zu nutzen sowie Betriebsmodelle neu zu

definieren, um den Einkauf strategischer, resilienter und wertorientierter

auszurichten. Mein Ziel ist es, zu einer zukunftsorientierten Einkaufsfunktion

beizutragen, die messbaren Impact liefert und sich kontinuierlich an neue

Anforderungen anpasst."

Oliver Handl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartneri

nnen/oliver-handl/)

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2005

Ausbildung: Master of Science in Betriebswirtschaftslehre

Geschäftsfokus: Financial Services, Förderbanken

Das sagt Oliver Handl über seine Ziele:

"Ich setze mich dafür ein, nachhaltige und zukunftsorientierte

Transformationsprogramme im Finanzdienstleistungssektor zu gestalten,

insbesondere im Umfeld der Förderbanken. Durch die Kombination von fundierter

Expertise in Förderkrediten und Zuschüssen mit einem starken Fokus auf operative

Exzellenz treibe ich Effizienzprogramme voran und verankere gleichzeitig robuste

und zukunftsgerichtete Geschäftsmodelle."

Michael Kohl (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartneri

nnen/michael-kohl/)

Standort: Frankfurt am Main

Bei BearingPoint seit: 2014

Ausbildung: Diplom-Volkswirt

Geschäftsfokus: Finance Transformation & CFO Agenda

Das sagt Michael Kohl über seine Ziele:

"In einer Zeit volatiler globaler Märkte, wirtschaftlichen Drucks und raschen

technologischen Wandels, ist es mein Ziel, CFO-Organisationen zu maximaler

operativer Resilienz zu befähigen. Durch die Integration von KI-gestützten

Prognosen und robusten Cloud-Technologien verwandeln wir Daten von einem rein

reaktiven Reporting-Instrument in ein proaktives, strategisches

Steuerungsinstrument, das es ermöglicht, makroökonomische Unsicherheiten präzise

zu managen."

Christian Lochert (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpar

tnerinnen/christian-lochert/)

Standort: Düsseldorf

Bei BearingPoint seit: 2011

Ausbildung: Diplom-Wirtschaftsinformatiker und Promotion in Informatik

Geschäftsfokus: IT-Transformation (IT-Strategie, Enterprise-Architekturen) sowie

mobilitätsgetriebene Modernisierung

Das sagt Christian Lochert über seine Ziele:

"Die digitale Transformation erfordert neben Technologie ein Umdenken darin, wie

Prozesse und Systeme gestaltet, betrieben und gelebt werden. Als Partner ist es

mein Ziel, meine Kunden im Mobilitäts- und öffentlichen Sektor dabei zu

unterstützen, IT-Strategie und Enterprise-Architektur konsequent an den

Geschäftsanforderungen auszurichten. So schaffen wir die Grundlage für eine

effiziente Steuerung von Verkehrsinfrastrukturen, bessere datenbasierte

Entscheidungsprozesse und nachhaltige Modernisierung."

Stefan Reumann (https://www.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartne

rinnen/stefan-reumann/)

Standort: Hamburg

Bei BearingPoint seit: 2022

Ausbildung: Master of Science in Marketing and Sales Management

Geschäftsfokus: Salesforce mit Fokus Fertigungsindustrie

Das sagt Stefan Reumann über seine Ziele:

"Für mich steht im Mittelpunkt, nachhaltigen Mehrwert für unsere Kunden zu

schaffen, indem wir die technologischen Möglichkeiten der Salesforce-Plattform

gezielt nutzen. Entscheidend ist dabei, die richtige Balance zwischen Prozessen,

Daten und KI im Einklang mit den Geschäftszielen zu finden und gleichzeitig

sicherzustellen, dass die Menschen in diesem Wandel mitgenommen werden. Ich

helfe dabei, dieses Gleichgewicht zu identifizieren und unsere Kunden optimal

auf die 'Agentic Transformation' vorzubereiten."

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

Weitere Informationen:

Homepage: https://www.bearingpoint.com/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint

Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach/

Pressekontakt:

Alexander Bock

Global Senior Manager Communications

Tel: +49 89 540338029

E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6305628

OTS: BearingPoint GmbH