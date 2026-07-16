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16.07.2026 08:16:38
OTS: BearingPoint GmbH / BearingPoint verstärkt Beratungsexpertise für ...
BearingPoint verstärkt Beratungsexpertise für Non-Financial Risk
Management mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Das neue Team erweitert das Beratungsportfolio in den
Bereichen IKT-Risikomanagement, operationale Resilienz, AI-Governance und
kontinuierliche Auditfähigkeit.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint baut ihre Expertise im
Management nicht-finanzieller Risiken weiter aus. Mit Dr. Peter Mücke (https://w
ww.bearingpoint.com/de-de/ueber-uns/ihre-ansprechpartnerinnen/dr-peter-muecke/)
als Partner und Dr. Hermann Hienz als Director gewinnt das Unternehmen zwei
ausgewiesene Experten für regulatorisches Risikomanagement im
Finanzdienstleistungssektor. Der gezielte Ausbau stärkt das Beratungsangebot von
BearingPoint insbesondere im Hinblick auf die steigenden aufsichtlichen
Anforderungen an IT, IKT-Risikomanagement, Third-Party-Risk-Management und
operationale Resilienz.
"Wir freuen uns darauf, das Leistungsangebot des Bereichs Finance & Regulatory
bei BearingPoint künftig mitzuprägen und gemeinsam mit unseren Kolleginnen und
Kollegen strategische und innovative Beratungsansätze weiterzuentwickeln. Nach
dem Abschluss zahlreicher DORA-Projekte und den ersten aufsichtlichen
Sonderprüfungen beschäftigen sich viele Institute zunehmend mit der Frage, wie
eine resiliente und KI-fähige Bank aufgebaut und mit einer Governance unterlegt
werden kann, um künftige Aufsichtsvorgaben möglichst effizient und
perspektivisch weitgehend automatisch zu erfüllen. Wir freuen uns sehr, diese
Kundenherausforderungen bei BearingPoint zu adressieren und zu lösen", sagt Dr.
Mücke.
Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz haben bereits in den vergangenen Jahren
bei Sopra Steria gemeinsam in diesem Themenfeld gearbeitet. "Unser Ziel ist es,
Finanzdienstleister dabei zu unterstützen, aufsichtliche Anforderungen in
effiziente und prüfungssichere Steuerungsfähigkeit zu übersetzen - mit
besonderem Fokus auf operationale Resilienz, Non-Financial Risk, AI-Governance,
Datenqualität sowie eine kontinuierliche Auditfähigkeit der umgesetzten
Strukturen und Prozesse", erläutert Dr. Hienz.
Das neue Team verfügt über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung
kundenspezifischer Zielbilder für Non-Financial-Risk-Frameworks, insbesondere im
Kontext des IKT-Risikomanagements und unter Berücksichtigung des
Proportionalitätsgedankens. Damit ergänzt es das Beratungsangebot des Bereichs
Finance & Regulatory von BearingPoint vor allem in den folgenden Schwerpunkten:
- Entwicklung und Umsetzung wirksamer Governance-Frameworks, die regulatorische
Prüfungssicherheit mit effizientem Management und integrierter Steuerung
nicht-finanzieller Risiken verbinden
- Weiterentwicklung der Resilienz von Finanzunternehmen vom strategischen
Zielbild bis zur prüfungssicheren Operationalisierung, insbesondere vor dem
Hintergrund von DORA
- Sicherstellung aufsichtskonformer Strukturen und Prozesse bei
organisatorischen Veränderungen
- Umsetzung regulatorischer Anforderungen an Auslagerungs- und
Drittparteienmanagement als integraler Bestandteil des IKT-Risikomanagements
und der Steuerung von Resilienzrisiken
- Entwicklung und Verankerung einer AI-Governance als Verbindung von Regulatorik
und Business-Transformation, etwa im Kontext von Agentic Finance
- Begleitung von aufsichtlichen Sonderprüfungen sowie Findings-Management zur
Schließung von Prüfungsfeststellungen für eine nachhaltige Remediation
Dr. Peter Mücke verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Management- und
Technologieberatung. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen in der Umsetzung
regulatorischer Anforderungen entlang der drei Baseler Säulen, insbesondere im
Kontext von MaRisk und DORA, sowie in der Begleitung organisatorischer
Transformationsvorhaben. Vor seinem Einstieg bei BearingPoint war er 15 Jahre in
verschiedenen Rollen bei Sopra Steria beziehungsweise Sopra Steria NEXT tätig,
davon acht Jahre als Partner. Zuvor arbeitete er als Berater für Banksteuerung
und Risikomanagement bei zeb.rolfes.schierenbeck.associates sowie im
Strategiebereich einer Leasing- und Fondsgesellschaft. Dr. Mücke studierte
Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München und hat dort
als wissenschaftlicher Assistent am Department of Economics promoviert.
Dr. Hermann Hienz verfügt über mehr als 20 Jahre Beratungserfahrung in der
strategischen Weiterentwicklung von IT-Governance, IT-Compliance,
Informationsrisikomanagement sowie Identity und Access Management. Sein
fachlicher Fokus liegt auf der Umsetzung risikorelevanter und regulatorischer
Anforderungen an die IT von Finanzdienstleistern. Nach seinem Studium und seiner
Promotion in Technischer Informatik an der RWTH Aachen mit
Forschungsschwerpunkten in Mustererkennung und Künstlicher Intelligenz startete
er seine berufliche Laufbahn in der Finanzindustrie. Vor seinem Wechsel zu
BearingPoint war Dr. Hienz unter anderem bei einer international agierenden
Landesbank als Leiter der Anwendungsentwicklung "Regulatory Reporting & HGB
Accounting" sowie bei Sopra Steria als "Head of Information Security" im Bereich
Financial Services tätig.
Iris Grewe, Regionalleiterin Central/East bei BearingPoint, betont die Bedeutung
der Verstärkung: "Mit Dr. Peter Mücke und Dr. Hermann Hienz gewinnen wir zwei
ausgewiesene Experten, die unsere Leistungsfähigkeit in den Beratungsfeldern
Non-Financial Risk Management, organisatorische und operationale Resilienz sowie
Trusted AI stärken und weiter skalieren. Besonders wertvoll ist ihre Erfahrung
in der prüfungsfesten und effizienten Umsetzung der Anforderungen des Digital
Operational Resilience Act (DORA), die für viele unserer Kunden im Financial
Services-Sektor in Europa weiterhin sehr hohe Priorität hat."
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
Homepage: www.bearingpoint.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u0
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LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint (https://u7061146.ct.sendgrid.ne
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Pressekontakt:
Alexander Bock
Global Senior Manager Communications
Tel: +49 89 540338029
E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6315515
OTS: BearingPoint GmbH
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