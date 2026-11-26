Neue nationale Leitlinie erhöht Druck auf Unternehmen: Die

Vorbereitung auf die Post-Quanten-Ära beginnt jetzt (FOTO)

Frankfurt (ots) - Die neue Sicherheitsleitlinie fordert eine frühzeitige

Migration zu quantensicherer Kryptografie. BearingPoint erprobt quantensichere

Kommunikation in realer Infrastruktur und unterstützt Organisationen bei der

Bewertung von Quantenrisiken und der Vorbereitung ihrer Sicherheitsarchitekturen

auf die Post-Quanten-Ära.

Die Veröffentlichung der neuen nationalen Leitlinie von Bundesministerium des

Innern, Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sowie Bundesamt

für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhöht den Handlungsdruck für

Unternehmen und öffentliche Institutionen. Die Leitlinie zur Umsetzung der

europäischen Post-Quantum-Cryptography-Roadmap sieht vor, dass Anwendungen mit

hohem Quantenrisiko bis Ende 2030 auf quantensichere Verfahren umgestellt

werden. Bis 2035 soll die Migration weitgehend abgeschlossen sein.

Im Mittelpunkt steht zunächst der Übergang zur Post-Quanten-Kryptografie (PQC),

also kryptografischen Verfahren, die auch Angriffen mit leistungsfähigen

Quantencomputern widerstehen sollen. Für Unternehmen und öffentliche

Institutionen markiert die neue Leitlinie den Übergang von der langfristigen

Beobachtung einer technologischen Entwicklung zur konkreten Vorbereitung. Die

Frage ist nicht mehr, ob quantensichere Kryptografie erforderlich wird, sondern

wie bestehende Systeme rechtzeitig darauf vorbereitet werden können. Dafür

müssen Organisationen Transparenz über ihre kryptografischen Abhängigkeiten

schaffen, Migrationspfade definieren und ihre Sicherheitsarchitekturen auf die

Anforderungen der Post-Quanten-Ära ausrichten.

Besonders kritisch sind Informationen mit langfristigem Schutzbedarf.

Verschlüsselte Daten, die heute abgegriffen und gespeichert werden, könnten

künftig mit leistungsfähigen Quantencomputern entschlüsselt werden. Für

Unternehmen und Behörden, die sensible Informationen über viele Jahre schützen

müssen, entsteht dadurch bereits heute Handlungsbedarf.

"Viele Organisationen betrachten Quantencomputing noch immer als ein Thema für

die ferne Zukunft. Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung

bereits heute beginnen muss. Sicherheitsarchitekturen entstehen über Jahre,

nicht innerhalb weniger Monate. Wer seine kryptografischen Abhängigkeiten nicht

kennt, wird die anstehenden Umstellungen kaum geordnet und effizient bewältigen

können", sagt Reinhard Geigenfeind, Partner bei BearingPoint.

Von der Strategie zur praktischen Umsetzung

Um Kunden bei der Vorbereitung auf die PQC-Migration fundiert unterstützen zu

können, untersucht BearingPoint gemeinsam mit Partnern bereits heute, wie sich

quantensichere Technologien unter realen Bedingungen einsetzen lassen.

Eine dieser Technologien ist die Quantum Key Distribution (QKD), bei der

quantenphysikalische Prinzipien für die Verteilung kryptografischer Schlüssel

genutzt werden. Im Projekt QKD-PoC-HES beteiligt sich BearingPoint an der

praktischen Erprobung quantensicherer Kommunikation zwischen der Hochschule

RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung. Ziel ist es,

Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie sich solche Technologien in bestehende

Infrastrukturen integrieren lassen und welche Anforderungen bei einem späteren

produktiven Einsatz zu berücksichtigen sind. Die gewonnenen Erfahrungen helfen

Unternehmen und Behörden dabei, Chancen, Grenzen und Integrationsanforderungen

neuer Technologien frühzeitig zu bewerten.

Für BearingPoint steht die erfolgreiche Vorbereitung seiner Kunden auf die

PQC-Migration im Mittelpunkt. QKD versteht die Management- und

Technologieberatung dabei nicht als Alternative zur notwendigen Umstellung auf

Post-Quanten-Kryptografie, sondern als einen zusätzlichen Schutz in einer von KI

extrem beschleunigten Entwicklung mathematischer Erkenntnisse. Ziel ist es,

Organisationen belastbare Entscheidungsgrundlagen für ihre langfristige

Sicherheitsstrategie zu liefern und technologische Optionen frühzeitig bewerten

zu können.

"Reale Infrastrukturen sind entscheidend, wenn wir verstehen wollen, wie sich

QKD tatsächlich in bestehende Netze und Anwendungen integrieren lässt. Die

Testumgebung in Wiesbaden ermöglicht uns, diese Fragen praktisch zu untersuchen

und Erkenntnisse für zukünftige Anwendungsszenarien zu gewinnen", sagt Prof. Dr.

Holger Hünemohr von der Hochschule RheinMain.

Wissenstransfer zwischen Forschung, öffentlicher Hand und Wirtschaft

Die Erkenntnisse aus dem Wiesbadener Projekt wurden auch auf der von

BearingPoint mitorganisierten Fachveranstaltung seQUcom - Securing Enterprise

Communications in Frankfurt vorgestellt. Dort berichteten Vertreter der

Hochschule RheinMain und der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung über ihre

Erfahrungen bei der Integration quantensicherer Technologien in bestehende

Infrastrukturen.

BearingPoint verbindet Erfahrungen aus Kundenprojekten mit Forschungs- und

Entwicklungsaktivitäten im Umfeld von PQC und QKD. Der kontinuierliche Austausch

mit Forschungseinrichtungen, Technologieanbietern, Behörden und Anwendern

ermöglicht es, neue Erkenntnisse frühzeitig in die Beratung von Unternehmen und

öffentlichen Institutionen einfließen zu lassen und praxisnahe Antworten auf die

Herausforderungen der Post-Quanten-Ära zu entwickeln.

Unternehmen sollten jetzt mit der Bestandsaufnahme beginnen

Aus Sicht von BearingPoint liegt die größte Herausforderung der kommenden Jahre

im Verständnis der bestehenden kryptografischen Landschaft. Viele Organisationen

wissen heute nur eingeschränkt, welche kryptografischen Verfahren in

Anwendungen, Netzen, Identitätssystemen oder der Maschinenkommunikation

tatsächlich eingesetzt werden.

Die neue Leitlinie macht deutlich, dass die Vorbereitung auf quantensichere

Verfahren langfristig geplant werden muss. Dazu gehören der Aufbau eines

Kryptografie-Inventars, die Identifikation kritischer Systeme sowie die

Einführung kryptoagiler Architekturen, mit denen kryptografische Verfahren

künftig kontrolliert und effizient ausgetauscht werden können. Um sowohl Budget

als auch die verbleibende Zeit effizient einzusetzen, ist es aus Sicht von

BearingPoint entscheidend, auch die geschäftskritischen Indikatoren wie Risiken,

Relevanz, aber auch zukünftige Entwicklungen als Grundlage von Priorisierung und

Notwendigkeit einzubeziehen.

Quantencomputing ist dabei nur einer von mehreren Treibern technologischer

Veränderungen. Auch Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz erhöhen

die Dynamik im Security-Umfeld. Neue Angriffsmethoden, weitreichende

Automatisierungsmöglichkeiten und immer kürzere Innovationszyklen verändern die

Anforderungen an die Informationssicherheit. Sicherheitsarchitekturen sollten

deshalb nicht auf einen einmaligen Technologiewechsel ausgelegt sein. Vielmehr

müssen Organisationen in der Lage sein, kryptografische Verfahren und

Sicherheitsmechanismen kontinuierlich an neue technologische und regulatorische

Anforderungen anzupassen.

Über BearingPoint

BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit

europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten

dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte

Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die

Herausforderungen unserer Kunden.

Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und

Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und

engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

Geschäftserfolg.

BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's

Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die

hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.

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