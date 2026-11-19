Rekordinvestitionen nur in Strecken können die Krise auf der Schiene

nicht lösen (FOTO)

Frankfurt (ots) - Drei von vier Experten sind sich einig, dass es Bahnen noch

nicht gelingt, ihre Leistungsreserven in der Infrastruktur durch eine

integrierte Steuerung zu aktivieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle

Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.

Die Management- und Technologieberatung BearingPoint veröffentlicht die Studie

"Intelligent Networks & Resilient Infrastructure (INeRI)" und zeigt, weshalb die

nächste Entwicklungsstufe des Bahnsektors weit über den klassischen

Infrastrukturausbau hinausgeht. Netzüberlastung, Extremwetter, erhöhte

Sicherheitsanforderungen an kritische Infrastruktur und der Fachkräftemangel

treffen mit voller Wucht gleichzeitig auf das System Bahn. Dabei rückt eine

bislang wenig beachtete Frage ins Zentrum: Wie viel Leistungsfähigkeit steckt

bereits heute im Netz, wenn die physische Infrastruktur, Daten und IT als

integriertes System betrieben werden?

Die Studie zeichnet das Bild eines Sektors, der erhebliche Mittel in den Ausbau

seiner physischen Infrastruktur investiert, dessen künftige Leistungsfähigkeit

jedoch zunehmend von der Qualität seiner Steuerung abhängt. Die Fähigkeit,

Zustände in Echtzeit zu erfassen, Risiken frühzeitig zu erkennen und

Betriebsabläufe dynamisch anzupassen, entwickelt sich dabei zu einer der

wichtigsten Kompetenzen für Infrastrukturbetreiber und Verkehrsunternehmen.

Kapazitätsreserven im Betrieb aktivieren

Die öffentliche Diskussion konzentriert sich häufig auf zusätzliche Strecken,

neue Korridore und den Ausbau bestehender Netze. Die Studie lenkt den Blick auf

einen Hebel, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält: die

Produktivität der vorhandenen Infrastruktur.

Technologien wie digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz eröffnen neue

Möglichkeiten, bestehende Anlagen effizienter zu nutzen,

Instandhaltungsmaßnahmen präziser zu planen und Betriebsentscheidungen schneller

zu treffen. Aus Sicht der Studie liegt hier eines der größten Potenziale, um

Kapazität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit nachhaltig zu steigern.

"Die aktuelle Debatte über zusätzliche Infrastruktur greift zu kurz. Die

Leistungsfähigkeit der Infrastruktur hängt nicht nur vom Streckenzustand ab,

sondern auch sehr stark von der Fähigkeit, auf geplante oder plötzliche

Einschränkungen zu reagieren und daraus zu lernen. Gezielte Investitionen in die

Verknüpfung von physischen Assets und digitalen Prozessen machen das Netz

resilienter und heben schlummerndes Potenzial", sagt Ludwig Haas, Partner bei

BearingPoint.

Mit dem INeRI-Framework entwickelt BearingPoint einen integrierten Bezugsrahmen

für intelligente Netzwerke und resiliente Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht

die Verknüpfung von physischer Infrastruktur, Daten, Technologie und

Organisation. Zielbild ist ein Bahnsystem, das Zusammenhänge über einzelne

Anlagen hinaus erkennt und unter Störung handlungsfähig bleibt.

Vielversprechende Pilotprojekte skalieren

Die Untersuchung zeigt, dass zahlreiche Bahnunternehmen in den vergangenen

Jahren erhebliche Fortschritte bei Digitalisierung und Datenverfügbarkeit

erzielt haben. Gleichzeitig bleibt die Überführung dieser erfolgreichen

Pilotprojekte in den großflächigen Regelbetrieb oft noch eine Herausforderung.

Besonders folgende Hürden identifiziert die Studie als häufige

Herausforderungen:

- Fehlende Daten oder fragmentierte Datenlandschaften erschweren eine

durchgängige Sicht auf das Gesamtsystem.

- Organisationsgrenzen zwischen Netz, Betrieb und Instandhaltung begrenzen die

Wirkung digitaler Lösungen.

- Erfolgreiche Anwendungsfälle verbleiben häufig in isolierten Bereichen.

- Finanzierungsmodelle orientieren sich oftmals noch an Einzelzielen statt an

der Leistungsfähigkeit des Systems.

"Wir erleben derzeit ein Paradox: Die Schiene wird digitaler und intelligenter,

die durchgängige Steuerung bleibt jedoch oft noch an organisatorischen Grenzen

hängen. Genau hier entscheidet sich aber, ob die Intelligenz ihre volle Wirkung

entfalten kann", so Ludwig Haas.

Wettbewerbsfaktor Resilienz gezielt fördern

Ein weiterer Schwerpunkt der Studie betrifft die Rolle von Resilienz in hoch

ausgelasteten Bahnsystemen. Extremwetterereignisse, der Zustand der

Infrastruktur oder Angriffsszenarien erhöhen den Druck auf das System erheblich.

Gleichzeitig wächst der Anspruch, auch unter schwierigen Bedingungen ein hohes

Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen, um die enorme und weiter wachsende

Verkehrsmenge bewältigen zu können. Auch im laufenden Betrieb ist operative

Resilienz gefragt: "Den durchoptimierten Normalbetrieb gibt es nicht, es treten

täglich Störungen auf", sagt eine hochrangige Infrastrukturmanagerin.

Die Studie verdeutlicht, dass resiliente Organisationen häufig über spürbare

operative Vorteile verfügen. Je schneller Risiken erkannt, Auswirkungen

eingegrenzt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können, desto stabiler bleibt

die Gesamtleistung des Systems.

Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei ein zentrales Studienergebnis: Drei von

vier Experten attestieren der Eisenbahnbranche Reifegradstufen, die die

erforderlichen Fähigkeiten (wie z.B. Überwachung, Analyse oder Störungsreaktion)

noch als isolierte Funktionen zeigen. Systeme mit adaptiven und weitgehend

autonomen Steuerungsfähigkeiten bilden bislang die Ausnahme.

"Die Branche verfügt heute über immer bessere Instrumente, um Entwicklungen

vorherzusehen. Der nächste große Schritt geht zu Systemen, die selbstständig auf

Veränderungen reagieren und Betriebskonzepte situativ nach Prioritäten anpassen

können", erläutert Ludwig Haas.

Handlungsfelder für die Bahn der Zukunft

Aus den Ergebnissen leitet BearingPoint die Schlussfolgerung ab, dass die

Leistungsfähigkeit künftiger Bahnsysteme zunehmend von ihrer Fähigkeit abhängt,

Infrastruktur, Daten und Betrieb in einer durchgängigen Steuerungslogik

zusammenzuführen. Dafür müssen Resilienz und Robustheit stärker in

Investitionsentscheidungen einfließen. Gleichzeitig gewinnen belastbare

Datenmodelle, organisationsübergreifende Governance-Strukturen und die

konsequente Skalierung erfolgreicher Digitalisierungsinitiativen an Bedeutung.

Ebenso rücken Sicherheitsanforderungen, Cyberresilienz und digitale Souveränität

stärker in den Fokus, da mit zunehmender Vernetzung auch die Abhängigkeit von

digitalen Systemen wächst.

"Die größte Leistungsreserve der Bahn liegt in der Fähigkeit, das bestehende

System durch Intelligenz robuster und resilienter zu machen. Intelligenz und

Resilienz sind eng miteinander verknüpft, sie basieren auf denselben

Geschäftsfähigkeiten und verstärken sich gegenseitig. Wenn bei

Infrastrukturprojekten die Perspektive der Resilienz zusätzlich angelegt wird,

kann mit vergleichsweise geringem Aufwand ein großer Nutzen erreicht werden",

resümiert Ludwig Haas.

Die vollständige Studie "Intelligent Networks & Resilient Infrastructure

(INeRI)" steht auf der BearingPoint-Website zum Download bereit:

https://ots.de/s6FaXg

Über BearingPoint

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europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner

Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,

indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,

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dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte

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engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen

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