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19.11.2026 07:15:38
OTS: BearingPoint GmbH / Rekordinvestitionen nur in Strecken können die Krise ...
Rekordinvestitionen nur in Strecken können die Krise auf der Schiene
nicht lösen (FOTO)
Frankfurt (ots) - Drei von vier Experten sind sich einig, dass es Bahnen noch
nicht gelingt, ihre Leistungsreserven in der Infrastruktur durch eine
integrierte Steuerung zu aktivieren. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle
Studie der Management- und Technologieberatung BearingPoint.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint veröffentlicht die Studie
"Intelligent Networks & Resilient Infrastructure (INeRI)" und zeigt, weshalb die
nächste Entwicklungsstufe des Bahnsektors weit über den klassischen
Infrastrukturausbau hinausgeht. Netzüberlastung, Extremwetter, erhöhte
Sicherheitsanforderungen an kritische Infrastruktur und der Fachkräftemangel
treffen mit voller Wucht gleichzeitig auf das System Bahn. Dabei rückt eine
bislang wenig beachtete Frage ins Zentrum: Wie viel Leistungsfähigkeit steckt
bereits heute im Netz, wenn die physische Infrastruktur, Daten und IT als
integriertes System betrieben werden?
Die Studie zeichnet das Bild eines Sektors, der erhebliche Mittel in den Ausbau
seiner physischen Infrastruktur investiert, dessen künftige Leistungsfähigkeit
jedoch zunehmend von der Qualität seiner Steuerung abhängt. Die Fähigkeit,
Zustände in Echtzeit zu erfassen, Risiken frühzeitig zu erkennen und
Betriebsabläufe dynamisch anzupassen, entwickelt sich dabei zu einer der
wichtigsten Kompetenzen für Infrastrukturbetreiber und Verkehrsunternehmen.
Kapazitätsreserven im Betrieb aktivieren
Die öffentliche Diskussion konzentriert sich häufig auf zusätzliche Strecken,
neue Korridore und den Ausbau bestehender Netze. Die Studie lenkt den Blick auf
einen Hebel, der bislang deutlich weniger Aufmerksamkeit erhält: die
Produktivität der vorhandenen Infrastruktur.
Technologien wie digitale Zwillinge und künstliche Intelligenz eröffnen neue
Möglichkeiten, bestehende Anlagen effizienter zu nutzen,
Instandhaltungsmaßnahmen präziser zu planen und Betriebsentscheidungen schneller
zu treffen. Aus Sicht der Studie liegt hier eines der größten Potenziale, um
Kapazität, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit nachhaltig zu steigern.
"Die aktuelle Debatte über zusätzliche Infrastruktur greift zu kurz. Die
Leistungsfähigkeit der Infrastruktur hängt nicht nur vom Streckenzustand ab,
sondern auch sehr stark von der Fähigkeit, auf geplante oder plötzliche
Einschränkungen zu reagieren und daraus zu lernen. Gezielte Investitionen in die
Verknüpfung von physischen Assets und digitalen Prozessen machen das Netz
resilienter und heben schlummerndes Potenzial", sagt Ludwig Haas, Partner bei
BearingPoint.
Mit dem INeRI-Framework entwickelt BearingPoint einen integrierten Bezugsrahmen
für intelligente Netzwerke und resiliente Infrastruktur. Im Mittelpunkt steht
die Verknüpfung von physischer Infrastruktur, Daten, Technologie und
Organisation. Zielbild ist ein Bahnsystem, das Zusammenhänge über einzelne
Anlagen hinaus erkennt und unter Störung handlungsfähig bleibt.
Vielversprechende Pilotprojekte skalieren
Die Untersuchung zeigt, dass zahlreiche Bahnunternehmen in den vergangenen
Jahren erhebliche Fortschritte bei Digitalisierung und Datenverfügbarkeit
erzielt haben. Gleichzeitig bleibt die Überführung dieser erfolgreichen
Pilotprojekte in den großflächigen Regelbetrieb oft noch eine Herausforderung.
Besonders folgende Hürden identifiziert die Studie als häufige
Herausforderungen:
- Fehlende Daten oder fragmentierte Datenlandschaften erschweren eine
durchgängige Sicht auf das Gesamtsystem.
- Organisationsgrenzen zwischen Netz, Betrieb und Instandhaltung begrenzen die
Wirkung digitaler Lösungen.
- Erfolgreiche Anwendungsfälle verbleiben häufig in isolierten Bereichen.
- Finanzierungsmodelle orientieren sich oftmals noch an Einzelzielen statt an
der Leistungsfähigkeit des Systems.
"Wir erleben derzeit ein Paradox: Die Schiene wird digitaler und intelligenter,
die durchgängige Steuerung bleibt jedoch oft noch an organisatorischen Grenzen
hängen. Genau hier entscheidet sich aber, ob die Intelligenz ihre volle Wirkung
entfalten kann", so Ludwig Haas.
Wettbewerbsfaktor Resilienz gezielt fördern
Ein weiterer Schwerpunkt der Studie betrifft die Rolle von Resilienz in hoch
ausgelasteten Bahnsystemen. Extremwetterereignisse, der Zustand der
Infrastruktur oder Angriffsszenarien erhöhen den Druck auf das System erheblich.
Gleichzeitig wächst der Anspruch, auch unter schwierigen Bedingungen ein hohes
Maß an Zuverlässigkeit sicherzustellen, um die enorme und weiter wachsende
Verkehrsmenge bewältigen zu können. Auch im laufenden Betrieb ist operative
Resilienz gefragt: "Den durchoptimierten Normalbetrieb gibt es nicht, es treten
täglich Störungen auf", sagt eine hochrangige Infrastrukturmanagerin.
Die Studie verdeutlicht, dass resiliente Organisationen häufig über spürbare
operative Vorteile verfügen. Je schneller Risiken erkannt, Auswirkungen
eingegrenzt und Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können, desto stabiler bleibt
die Gesamtleistung des Systems.
Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei ein zentrales Studienergebnis: Drei von
vier Experten attestieren der Eisenbahnbranche Reifegradstufen, die die
erforderlichen Fähigkeiten (wie z.B. Überwachung, Analyse oder Störungsreaktion)
noch als isolierte Funktionen zeigen. Systeme mit adaptiven und weitgehend
autonomen Steuerungsfähigkeiten bilden bislang die Ausnahme.
"Die Branche verfügt heute über immer bessere Instrumente, um Entwicklungen
vorherzusehen. Der nächste große Schritt geht zu Systemen, die selbstständig auf
Veränderungen reagieren und Betriebskonzepte situativ nach Prioritäten anpassen
können", erläutert Ludwig Haas.
Handlungsfelder für die Bahn der Zukunft
Aus den Ergebnissen leitet BearingPoint die Schlussfolgerung ab, dass die
Leistungsfähigkeit künftiger Bahnsysteme zunehmend von ihrer Fähigkeit abhängt,
Infrastruktur, Daten und Betrieb in einer durchgängigen Steuerungslogik
zusammenzuführen. Dafür müssen Resilienz und Robustheit stärker in
Investitionsentscheidungen einfließen. Gleichzeitig gewinnen belastbare
Datenmodelle, organisationsübergreifende Governance-Strukturen und die
konsequente Skalierung erfolgreicher Digitalisierungsinitiativen an Bedeutung.
Ebenso rücken Sicherheitsanforderungen, Cyberresilienz und digitale Souveränität
stärker in den Fokus, da mit zunehmender Vernetzung auch die Abhängigkeit von
digitalen Systemen wächst.
"Die größte Leistungsreserve der Bahn liegt in der Fähigkeit, das bestehende
System durch Intelligenz robuster und resilienter zu machen. Intelligenz und
Resilienz sind eng miteinander verknüpft, sie basieren auf denselben
Geschäftsfähigkeiten und verstärken sich gegenseitig. Wenn bei
Infrastrukturprojekten die Perspektive der Resilienz zusätzlich angelegt wird,
kann mit vergleichsweise geringem Aufwand ein großer Nutzen erreicht werden",
resümiert Ludwig Haas.
Die vollständige Studie "Intelligent Networks & Resilient Infrastructure
(INeRI)" steht auf der BearingPoint-Website zum Download bereit:
https://ots.de/s6FaXg
Über BearingPoint
BearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit
europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner
Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation,
indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie,
Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten
dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte
SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte
Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die
Herausforderungen unserer Kunden.
Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und
Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und
engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen
Geschäftserfolg.
BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's
Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die
hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.
Weitere Informationen:
Homepage: https://www.bearingpoint.com/
LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/bearingpoint%0D
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E-Mail: mailto:alexander.bock@bearingpoint.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/68073/6393527
OTS: BearingPoint GmbH
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