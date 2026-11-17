Bertelsmann erzielt neuen Höchstwert beim Konzernumsatz nach neun

Monaten, organisches Wachstum von 6,4 Prozent (FOTO)

Gütersloh (ots) -

- Konzern setzt starkes Wachstum weiter fort

- Neuer Höchstwert: Umsatz von 14,7 Mrd. Euro nach drittem Quartal

- Wachstum in nahezu allen Unternehmensbereichen

- Investitionen von 3,0 Mrd. Euro in Boost-Strategie in 2026

- Ausblick für Gesamtjahr bestätigt: "Starkes Umsatzwachstum und deutliches

Wachstum bei Operating EBITDA adjusted."

Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

setzte sein Wachstum im dritten Quartal 2026 fort. Im Ausweis lag der

Konzernumsatz von Bertelsmann um 8,9 Prozent über dem Vorjahr bei 14,7 Mrd. Euro

(VJ: 13,5 Mrd. Euro), ein neuer Höchstwert nach neun Monaten. Das organische

Wachstum belief sich auf 6,4 Prozent. Zu diesem Wachstum trugen vor allem

Penguin Random House, BMG, Arvato Group, Bertelsmann Education Group und

Bertelsmann Investments bei. Allein in 2026 beliefen sich die Investitionen in

die Boost-Strategie, inklusive des Erwerbs von Sky DACH und der Zusammenführung

von BMG und Concord, bisher auf 3,0 Mrd. Euro.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: "Bertelsmann hat

seinen Wachstumskurs nach neun Monaten des Jahres 2026 fortgesetzt. Mit einem

organischen Umsatzwachstum von 6,4 Prozent haben wir uns in einem

herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld gut geschlagen. Besonders erfreulich

ist, dass nahezu alle Unternehmensbereiche zu diesem Wachstum beigetragen haben.

Dies unterstreicht die Stärke unseres Portfolios, mit einer breiten Aufstellung

nach Geschäften und Regionen."

Rabe weiter: "Seit Jahresbeginn haben wir die Zusammenschlüsse von RTL und Sky

und BMG und Concord abgeschlossen und den Zusammenschluss von Afya und YDUQS im

brasilianischen Bildungsmarkt vereinbart. Dadurch wird sich der Konzernumsatz

von Bertelsmann auf rund 23 Milliarden Euro erhöhen."

Highlights aus den Divisionen:

Die Streaming-Umsätze der RTL Group (RTL+ in Deutschland und Ungarn sowie M6+ in

Frankreich und Bedrock) wuchsen um 28 Prozent, getragen von der wachsenden

Anzahl an Abonnements, höheren Abo-Preisen in Deutschland sowie höheren

Werbeerlösen in Deutschland und Frankreich. Die Anzahl der bezahlten

Streaming-Abonnements stieg um 18 Prozent auf 9,0 Millionen, womit die RTL Group

ihr Ziel für bezahlte Abonnements für das Gesamtjahr 2026 bereits erreicht hat.

Die Groupe M6 verzeichnete einen deutlichen Zuwachs der Zuschauermarktanteile im

linearen Fernsehen und erzielte auch im Streaming und den sozialen Medien

herausragende Reichweiten, getrieben durch die Ausstrahlung der

FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2026. Die Groupe M6 erweiterte zudem ihre

Partnerschaft mit dem französischen Entertainer Cyril Hanouna. Fremantle

produzierte unter anderem die neuen Formate Kill Jackie und Wonka's The Golden

Ticket und kündigte eine regionenübergreifende Vertriebsvereinbarung mit Prime

Video für das im Januar 2027 startende Remake von Baywatch an. Im Juni 2026 hat

die RTL Group den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) abgeschlossen. Die

Transaktion hat zwei der bekanntesten Medienmarken in der DACH-Region mit rund

12,6 Millionen bezahlten Abonnements vereint.

Penguin Random House setzte seine Verlagserfolge in den Bereichen Belletristik

und Sachbuch in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 fort. Zu den Bestsellern

zählten 'The Correspondent' von Virginia Evans, 'Dungeon Crawler Carl' von Matt

Dinniman sowie 'Der Astronaut' (Project Hail Mary) von Andy Weir, das im Zuge

seiner Verfilmung erneut große Popularität erlangte. Weitere Erfolge waren der

Debütroman 'Yesteryear' von Caro Claire Burke sowie eine erfolgreiche Reihe von

Büchern rund um den Netflix-Hit KPop Demon Hunters, angeführt von 'For the

Fans!'. Im dritten Quartal entwickelten sich insbesondere 'The French Illusion'

von John Grisham, 'Swan Song' von Charles Spencer und 'Hollywood, Ending' von

John Green erfolgreich. Im Oktober wurde die Penguin-Random-House-Autorin Anne

Carson mit dem Literaturnobelpreis 2026 ausgezeichnet. Ihre Werke erscheinen

weltweit in zahlreichen Märkten bei Verlagen von Penguin Random House.

BMG und Concord schlossen ihren Zusammenschluss im September ab. Damit entstand

ein neues globales Musikunternehmen. Darüber hinaus gab BMG eine globale

strategische Allianz mit der KI-Musikplattform Suno bekannt. Ziel der

Partnerschaft ist es, neue Musikerlebnisse und Erlösquellen für Künstler:innen

und Songwriter:innen zu erschließen. Gleichzeitig werden die Rechte der

beteiligten Kreativschaffenden geschützt und eine angemessene Vergütung für die

Nutzung ihrer Musik gewährleistet. BMG investierte weiter in sein

Musikrechteportfolio und vertiefte seine Partnerschaft mit Andrew Stockdale von

Wolfmother durch den Erwerb seines bedeutenden Musikkatalogs. Zudem nahm BMG

namhafte Künstler:innen und Songwriter:innen unter Vertrag, darunter Michelle

Branch, Shaznay Lewis und Christopher "Tricky" Stewart.

Die Dienstleistungsgeschäfte der Arvato Group sind erneut dynamisch gewachsen.

Arvato nahm mehrere neue Distributionscenter in Betrieb und baute unter anderem

das Geschäftsfeld Rechenzentrumslogistik weiter aus. Das Fintech -Unternehmen

Riverty startete nach Erhalt der Banklizenz mit der Riverty Bank S. A. den

Ausbau seines europaweiten Zahlungs- und Konsumentenkreditangebots. Arvato

Systems weitete die Aktivitäten im Bereich souveräner Cloud-Dienstleistungen

aus.

Die Geschäfte von Bertelsmann Marketing Services gingen vor dem Hintergrund der

herausfordernden Druckmärkte und einer weiterhin spürbaren Zurückhaltung bei

Marketingbudgets erwartungsgemäß leicht zurück. Bertelsmann Marketing Services

entschied, den Geschäftsbetrieb von Vogel Druck zum 30. Juni 2027 einzustellen.

Die Agenturgruppe Territory schloss die umfassende Neuausrichtung der Geschäfte

ab.

Die Bertelsmann Education Group verzeichnete eine unverändert gute

Geschäftsentwicklung im Bereich Fort- und Weiterbildung und Compliance

Management im US-Gesundheitswesen bei Relias sowie in der Ausbildung von

Ärzt:innen in Brasilien bei Afya. Im September 2026 vereinbarten Afya und YDUQS

den Zusammenschluss ihrer Unternehmen, der im zweiten Halbjahr 2027 vollzogen

werden soll. Das gemeinsame Unternehmen würde mehr als 900.000 Studierende

betreuen, darunter rund 40.000 Medizinstudierende. Bertelsmann würde nach

Vollzug rund 48 Prozent halten.

Bertelsmann Investments setzte sein dynamisches Wachstum im dritten Quartal fort

und verzeichnete per September ein organisches Wachstum von 45 Prozent.

Maßgeblich trug das Bertelsmann Next Geschäft AppLike dazu bei, das durch die

globale Expansion seiner Rewarded-Advertising-Lösungen und die Gewinnung neuer

Partner weiter stark wuchs. Auch der Bereich Venture Capital entwickelte sich

dynamisch. Ende September hielt Bertelsmann Investments weltweit 335

Beteiligungen an Unternehmen und Fonds und hat seit Jahresbeginn 33 Neu- und 19

Folgeinvestitionen getätigt. Im dritten Quartal investierten unter anderem

Bertelsmann Asia Investments in Nirva, einen Hersteller KI-nativer Wearables,

sowie Futurepresent in Casap, einen KI-Operations-Layer für den Finanzsektor.

Bertelsmann Healthcare Investments tätigte im September unter anderem eine

Folgeinvestition in Penelope Health, eine KI-Plattform für das

US-Abrechnungswesen. Für Bertelsmann India Investments (BII) war der Börsengang

der Portfolio-Firma Shiprocket im August ein Meilenstein. Am ersten Handelstag

wurde Shiprocket mit mehr als 1 Mrd. US-Dollar bewertet; BII hält weiterhin 19

Prozent der Anteile.

Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Für das Gesamtjahr 2026

rechnen wir angesichts des positiven Geschäftsverlaufs sowie unter

Berücksichtigung des Erwerbs von Sky Deutschland zum 1. Juni 2026 und der

Zusammenführung von BMG und Concord im September unverändert mit einem starken

Wachstum beim Umsatz und einem deutlichen Wachstum beim Operating EBITDA

adjusted."

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr

als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im

Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für

Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige

Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt

begeistern. http://www.bertelsmann.de

Pressekontakt:

Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

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