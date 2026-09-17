OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann stärkt Präsenz am ...

Bertelsmann stärkt Präsenz am Wirtschaftsstandort Luxemburg (FOTO)

Luxemburg (ots) -

- Eröffnung der Riverty Bank S. A. unterstreicht Engagement des internationalen

Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens in Luxemburg

- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Luxemburg liegt im Herzen Europas und des

Binnenmarktes"

- Bertelsmann ist seit mehr als 40 Jahren in Luxemburg aktiv

Die Fintech -Sparte von Bertelsmann, Riverty, hat die Riverty Bank S. A.

offiziell in Betrieb genommen. Damit baut Bertelsmann, das bereits seit mehreren

Jahrzehnten unter anderem mit der RTL Group in Luxemburg aktiv ist, seine

Geschäftsaktivitäten dort weiter aus.

Im Rahmen eines Festakts, an dem unter anderem der luxemburgische Finanzminister

Gilles Roth, Claude Marx, Generaldirektor der CSSF (Commission de Surveillance

du Secteur Financier), Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und mehrere Mitglieder des

Vorstands sowie Vertreter aus Wirtschaft, Finanzwesen und luxemburgischen

Institutionen teilgenommen haben, wurde das neue Finanzinstitut feierlich

eröffnet. Mit der Riverty Bank stärkt Bertelsmann seine Position in einem der

wichtigsten europäischen Wirtschaftszentren und schafft gleichzeitig die

Grundlage, um ein europäisches Gateway für Händler aufzubauen und gemeinsam mit

ihnen Finanzprodukte zu entwickeln.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Luxemburg ist ein

guter Standort für Bertelsmann-Unternehmen. Wir sind hier seit mehr als vierzig

Jahren mit unterschiedlichen Geschäften tätig. Jetzt kommt die Riverty Bank

hinzu. Luxemburg liegt im Herzen Europas und des Europäischen Binnenmarktes mit

rund 450 Millionen Verbraucherinnen und Verbrauchern. Als eines der

bedeutendsten Finanzzentren Europas bietet es beste Bedingungen für die

Riverty-Bank."

Carsten Coesfeld, Mitglied des Bertelsmann-Vorstands und verantwortlich für

Riverty, betont: "Mit der heutigen Eröffnung schlagen wir ein neues Kapitel in

der Geschichte unserer Finanzdienstleistungsgeschäfte auf. Was vor mehr als 50

Jahren als kleines Bertelsmann-Geschäft begonnen hat, ist heute ein führendes

europäisches Fintech. Und mit der Riverty Bank haben wir jetzt die Grundlage für

die nächste Wachstumsphase geschaffen."

Die Verbindung zwischen Bertelsmann und Luxemburg reicht weit zurück. Sie begann

1984 mit dem Start von RTL Plus als erstem deutschem Privatsender, der zunächst

aus Luxemburg sendete, bevor er 1988 nach Köln umzog. 1997 führte Bertelsmann

die UFA Film- und Fernseh-GmbH mit der CLT zur CLT-UFA zusammen. Drei Jahre

später entstand durch die Fusion von CLT-UFA mit dem britischen Unternehmen

Pearson TV die RTL Group, an der Bertelsmann seit 2001 die Mehrheitsanteile hält

und die ihren Hauptsitz in Luxemburg hat. Heute informiert und unterhält RTL

Luxembourg die Menschen in der Region. Das Tochterunternehmen Broadcasting

Center Europe entwickelt technische Lösungen für Medienproduktion, Übertragung

und Streaming. Jetzt kommt die Riverty Bank hinzu.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

http://www.bertelsmann.de

Über Riverty

Riverty ist eine treibende Kraft im Fintech-Sektor und in zehn europäischen

Ländern tätig. Mit mehr als 4.000 Mitarbeitern bietet das Unternehmen der

Bertelsmann-Gruppe Zahlungs-, Inkasso- und Factoring-Lösungen an, die

Unternehmen und Verbraucher bei der Verwaltung ihrer Finanzprozesse und

Cashflows unterstützen. Das Unternehmen blickt auf mehr als 60 Jahre Erfahrung

im Finanzdienstleistungsbereich zurück, die bis ins Jahr 1960 reicht.

http://www.riverty.com.

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Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Unternehmenskommunikation

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