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24.09.2026 07:08:38
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von ...
Bertelsmann treibt mit Zusammenschluss von Afya und YDUQS Ausbau
seines Bildungsgeschäfts voran (FOTO)
Gütersloh / Rio de Janeiro (ots) -
- Durch die geplante Transaktion entsteht ein führender Anbieter von
Hochschulbildung in Brasilien
- Thomas Rabe: "Deutliche Stärkung des Bildungsgeschäfts als dritte
Bertelsmann-Säule und unserer globalen Aufstellung"
- Zusammenschluss bedarf der Freigabe durch die Wettbewerbsbehörden und der
Zustimmungen der Hauptversammlungen von Afya und YDUQS
Bertelsmann baut sein Bildungsgeschäft in Brasilien deutlich aus: Das
internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen plant den
Zusammenschluss der zu Bertelsmann gehörenden, führenden brasilianischen
Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung, Afya, mit YDUQS, einem
Anbieter für Hochschulbildung in den Bereichen Medizin, Wirtschaft, Recht und
Naturwissenschaften. Die Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung und der Zustimmungen der Hauptversammlungen von
Afya und YDUQS.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Mit dem geplanten
Zusammenschluss von Afya und YDUQS entsteht unter unserer Führung eines der
größten brasilianischen Bildungsunternehmen mit einem Gesamtumsatz von 1,6
Milliarden Euro. Das Bildungsgeschäft wird damit immer mehr zu einer tragenden
Säule in unserem Portfolio."
Rabe weiter: "Durch die Transaktion stärkt Bertelsmann seine Position im
Bildungsmarkt in Brasilien, die wir in den vergangenen zwölf Jahren mit Partnern
Schritt für Schritt aufgebaut haben. Bertelsmann erweitert zudem seine
internationale Präsenz, nachdem wir die Umsätze in den USA seit 2012 auf 5,3
Milliarden Euro mehr als verdoppelt und in Asien über die Investmentaktivitäten
von Bertelsmann Asia Investments in China und Bertelsmann India Investments in
Indien eine starke Grundlage für weiteres Wachstum geschaffen haben. Wie bei der
Gründung von Penguin Random House 2013 und zuletzt bei der Zusammenführung von
RTL und Sky Deutschland sowie von BMG und Concord schaffen wir auch hier durch
die Bündelung unserer Kräfte mit Partnern erheblichen Mehrwert und leisten
darüber hinaus einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des brasilianischen
Bildungssystems."
Durch die Zusammenlegung entsteht ein Unternehmen mit mehr als 900.000
Studierenden, 40.000 allein im Studiengang Medizin, und 440.000
Online-Studierenden.
Aus dem vereinbarten Aktien-Umtauschverhältnis von 69 Prozent (Afya) und 31
Prozent (YDUQS) ergibt sich für Bertelsmann ein Anteil von 47 Prozent an dem
zusammengeführten Unternehmen, das weiterhin im Novo Mercado an der
brasilianischen Börse B3 notiert sein wird. CEO des Unternehmens mit Sitz in Rio
de Janeiro wird der bisherige CEO von Afya, Virgilio Gibbon, Chairman wird Kay
Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group.
Carsten Coesfeld, im Bertelsmann-Vorstand verantwortlich für das
Bildungsgeschäft, sagt: "Auf dem brasilianischen Hochschulmarkt ist es eine
strategische Priorität der Bertelsmann Education Group, Afya als
Wachstumsgeschäft sowohl organisch als auch anorganisch auszubauen. Der
Zusammenschluss von Afya und YDUQS ist damit der nächste logische Schritt in der
Umsetzung unserer Strategie. Seit der Mehrheitsübernahme durch Bertelsmann 2022
wuchs die Zahl der Medizin-Studierenden von 18.000 auf 26.000 - ein Zeichen für
die Stärke des Geschäfts."
Kay Krafft, CEO der Bertelsmann Education Group, ergänzt: "Durch diese
Zusammenlegung würde die medizinische Ausbildung in Brasilien regional breiter
verankert werden, bei gleichbleibend hohen Qualitätsstandards. Zugleich würde
das Angebot um Rechts-, Wirtschafts- und Naturwissenschaften erweitert. Das
zusammengeführte Unternehmen wäre weiterhin im Novo Mercado der B3 notiert."
The common shares to be delivered in the merger have not been and will not be
registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities
Act"), and will be delivered only in transactions exempt from, or not subject
to, the registration requirements of the Securities Act or the U.S. Securities
Exchange Act of 1934, as amended.
Über die Bertelsmann Education Group
Die Bertelsmann Education Group umfasst die Bildungsaktivitäten von Bertelsmann.
Die Unternehmen der Gruppe konzentrieren sich auf die Bereiche Gesundheit und
Bildung, insbesondere die Aus- bzw. Weiterbildung, und bieten innovative Lehr-
und Lernmethoden sowie Performance-Management-Lösungen für Studierende,
Fachkräfte und Organisationen an. Zu den Unternehmen gehören die führende
brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und Weiterbildung Afya, der
US-Anbieter von Weiterbildungs- und Arbeitsprozesslösungen Relias sowie die
berufspraktisch orientierte Alliant University. Die Bertelsmann Education Group
gehört zu 100 Prozent zu Bertelsmann.
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund
75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.
Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.
Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination
ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die
Kunden in aller Welt begeistern.
http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Markus Harbaum
Leiter Communications Content Team
Pressesprecher
Tel.: +49 5241 80-24 66
mailto:markus.harbaum@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6357993
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
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