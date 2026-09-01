OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann und Great Mountain Partners ...

Bertelsmann und Great Mountain Partners schließen Zusammenführung von

BMG und Concord ab (FOTO)

Gütersloh / Nashville (ots) -

- Musikunternehmen geht am heutigen 1. September an den Start

- Freigabe durch Wettbewerbsbehörden erfolgt

- Bertelsmann-CEO Thomas Rabe: "Bestätigung unserer Strategie, Kräfte mit

Partnern zu bündeln, um Mehrwert zu schaffen."

- Vermögensverwalter Apollo stellt als Minderheitsgesellschafter Eigenkapital

auf Ebene einer BMG-Tochtergesellschaft bereit

Bertelsmann und Great Mountain Partners (GMP) schließen die Zusammenführung

ihrer Musikunternehmen BMG und Concord mit Wirkung zum heutigen 1. September

2026 ab. Nachdem die Partner ihren Plan Ende April bekanntgegeben hatten, haben

inzwischen alle zuständigen Wettbewerbsbehörden die Transaktion freigegeben.

Thomas Rabe, CEO von Bertelsmann, sagt: "Wir freuen uns, dass die

Wettbewerbsbehörden die Zusammenführung von BMG und Concord genehmigt haben.

Damit ist der Weg frei für eine der größten Transaktionen unserer

Unternehmensgeschichte und einen Meilenstein unserer Boost+-Strategie. Nach der

Schaffung von Penguin Random House und der Zusammenführung von RTL und Sky

Deutschland, ist dies ein weiterer großer Schritt, mit Partnern Kräfte zu

bündeln, erheblichen Mehrwert zu schaffen und zugleich unsere weltweiten

Inhaltegeschäfte zu stärken."

Thomas Coesfeld, Chairman von BMG, vormals CEO von BMG und designierter CEO von

Bertelsmann, sagt: "Heute entsteht ein neues, weltweit tätiges Musikunternehmen

mit einer starken Marktposition und guten Wachstumschancen. Als global skalierte

Plattform ist BMG perfekt positioniert, um von weiteren Investitionen in Talent,

Technologie und Musikrechte zu profitieren - insbesondere im Zeitalter von KI.

Für die Kreativschaffenden, die unverändert im Mittelpunkt unseres Denkens und

Handelns stehen, eröffnet der Zusammenschluss herausragende Möglichkeiten, ihre

Werke zu vermarkten."

Jon Rotolo, Mitbegründer von GMP, erklärt: "Concord spielt seit zwei Jahrzehnten

eine zentrale Rolle in unserer Medienstrategie. Gemeinsam mit BMG und

Bertelsmann tragen wir dazu bei, eine globale Musikplattform aufzubauen, die auf

dem Erbe großartiger Künstlerinnen, Künstler und Songwriter basiert, aber

zugleich auf die nächste Ära von Kreativen und Fans ausgerichtet ist."

Bertelsmann wird, wie im April angekündigt, einen Anteil von 67 Prozent am

zusammengeführten Unternehmen halten und es voll konsolidieren. Die Eigner von

Concord werden 33 Prozent der Anteile übernehmen, die von GMP verwaltet werden.

Das neue Unternehmen, das unter dem Namen BMG firmiert, wird im Jahr 2026 einen

Pro-Forma-Jahresumsatz von 2,2 Mrd. US-Dollar und ein Operating EBITDA adjusted

von 730 Mio. US-Dollar erzielen. Weltweiter Hauptsitz wird Nashville im

US-Bundesstaat Tennessee, der europäische Hauptsitz Berlin. In das Board von BMG

wird Bertelsmann drei Vertreter entsenden, GMP zwei. Chairman des Boards wird

Thomas Coesfeld, CEO wird der bisherige CEO von Concord, Bob Valentine.

Im Rahmen des Zusammenschlusses von BMG und Concord sichert sich Bertelsmann

Eigenkapital in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro (1,25 Mrd. US-Dollar) durch eine

Vereinbarung mit dem Asset Manager Apollo, der eine Minderheitsbeteiligung an

einem Teil des Rechteportfolios von BMG erwirbt. Mit dem zusätzlichen

Eigenkapital schafft BMG die Grundlage für die künftige Refinanzierung und

Ablösung von ausstehenden ABS-Verbindlichkeiten von BMG/Concord. Goldman Sachs

unterstützte bei dieser Finanzierung als Financial Advisor.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit rund

75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum

Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die

Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der

Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann

Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments.

Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro.

Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination

ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die

Kunden in aller Welt begeistern.

Über GMP

Great Mountain Partners (GMP) ist ein in New Haven, Connecticut, USA; ansässiger

Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 10 Mrd.

US-Dollar, der von Alex Thomson und Jon Rotolo gegründet wurde und Concord sowie

dessen Vorgängerunternehmen seit 2006 unterstützt. Das Team von GMP besteht aus

langjährigen Investoren in der Medien- und Unterhaltungsbranche mit Erfahrungen

in den Bereichen Musik, Film und Fernsehen, Live-Events und anderen IP-basierten

Vermögenswerten. GMP bringt eine langfristige und lösungsorientierte Denkweise

in die Zusammenarbeit mit institutionellen Investoren und der Führungsebene der

Portfoliounternehmen ein.

Über BMG

BMG wurde 2008 gegründet und hat sich dem Ziel verschrieben, das weltweit

vertrauenswürdigste und zukunftsorientierteste Musikunternehmen zu schaffen.

Seit dem Zusammenschluss mit Concord im Jahr 2026 vereint BMG globale

Reichweite, tiefgreifende Expertise, Technologie und starke Partnerschaften, um

für Musikschaffende neue Möglichkeiten zu erschließen und zugleich den

langfristigen Wert und die kulturelle Bedeutung ihrer Werke zu schützen und zu

stärken. Das Repertoire von BMG umfasst Werke weltbekannter Künstler,

Songwriterinnen, Komponisten und Dramatikerinnen, darunter will.i.am, Phil

Collins, Tina Turner, Lin-Manuel Miranda, Jason Aldean, Jelly Roll, Evanescence,

Kylie Minogue, Billie Holiday, Rodgers & Hammerstein, Creedence Clearwater

Revival, Tennessee Williams, OneRepublic, Daddy Yankee und Leonard Bernstein.

BMG hat seinen Hauptsitz in Nashville und ist mit 18 Niederlassungen weltweit

vertreten. Das Unternehmen ist in Privatbesitz und Teil von Bertelsmann, dem

internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen. Affiliates

von Great Mountain Partners halten eine Minderheitsbeteiligung.

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Markus Harbaum

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