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28.08.2026 08:31:38
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Bertelsmann wächst in den ersten sechs ...
Bertelsmann wächst in den ersten sechs Monaten 2026 organisch um mehr
als 5 Prozent und steigert Konzerngewinn um 45 Prozent (FOTO)
Gütersloh (ots) -
- Umsatzanstieg auf 9,3 Mrd. Euro
- Operating EBITDA adjusted steigt um 4,9 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro
- Konzernergebnis wächst stark auf 292 Mio. Euro
- Meilensteine bei der Strategieumsetzung: Sky Deutschland-Übernahme
abgeschlossen, Zusammenschluss von BMG und Concord kurz vor dem Abschluss
- Seit 2021 rund 7,7 Mrd. Euro in Boost-Strategie investiert, bis Jahresende
2026 rund 10 Mrd. Euro
- Prognose für Gesamtjahr angehoben
- Erstmals positiver Ergebnisbeitrag aus Streaming-Geschäft der RTL Group,
Gesamtjahr rund 120 Mio. Euro Operating EBITDA adjusted
Bertelsmann verzeichnete ein sehr gutes erstes Halbjahr 2026 und geht von einem
weiterhin positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus. Der Umsatz des
internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens lag mit 9,3
Mrd. Euro über dem Wert des Vorjahres. Das Operating EBITDA adjusted übertraf
mit 1,3 Mrd. Euro das hohe Niveau des Vorjahres. Das Konzernergebnis stieg stark
auf 292 Mio. Euro. Die Investitionen in die Boost-Strategie beliefen sich allein
im ersten Halbjahr auf 800 Mio. Euro.
Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf ein
sehr gutes erstes Halbjahr 2026. Bertelsmann wuchs aus eigener Kraft um mehr als
5 Prozent. Hierzu trugen nahezu alle Bereiche bei, insbesondere Penguin Random
House, BMG, Arvato, die Bertelsmann Education Group und Bertelsmann Investments.
Wir haben zudem zwei strategische Meilensteine erreicht, den Abschluss des Sky
Deutschland-Erwerbs durch RTL und den kurz bevorstehenden Zusammenschluss von
BMG und Concord. Mit Sky und BMG / Concord steigt der Bertelsmann Umsatz bei
ganzjähriger Konsolidierung auf etwa 22 Milliarden Euro, das EBITDA mit
Synergien auf 3,8 Milliarden Euro."
Thomas Rabe weiter: "Wir werden bis Jahresende insgesamt rund 10 Milliarden Euro
in unsere Boost-Strategie investiert und damit die Grundlage für weiteres
profitables Wachstum geschaffen haben. Das Wachstum hat sich in diesem Jahr
deutlich beschleunigt und wird breit von fast allen Geschäftsbereichen getragen.
Ein besonderes Anliegen war und ist für mich die erfolgreiche Transformation der
RTL TV-Geschäfte, einer unserer wichtigsten Ertragssäulen. Ich freue mich, dass
das Streaming-Geschäft der RTL Group in diesem Jahr profitabel sein und mit etwa
120 Millionen Euro bereits einen erheblichen Beitrag zum Operating EBITDA
adjusted von Bertelsmann leisten wird."
Der Konzernumsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 2,3 Prozent auf 9,3 Mrd.
Euro (H1 2025: 9,1 Mrd. Euro). Das organische Umsatzwachstum betrug 5,1 Prozent,
der höchste Wert der letzten zwanzig Jahre, mit Ausnahme des Corona-Jahres 2021.
Die Umsätze von Penguin Random House, BMG, der Arvato Group, der Bertelsmann
Education Group und Bertelsmann Investments stiegen organisch deutlich an. Die
RTL Group verbuchte einen portfoliobedingten Rückgang durch den Verkauf von RTL
Nederland im Vorjahr.
Das Operating EBITDA adjusted stieg um 4,9 Prozent und lag mit 1.311 Mio. Euro
über dem hohen Wert des Vorjahres (H1 2025: 1.249 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge
verbesserte sich auf 14,1 Prozent (H1 2025: 13,8 Prozent).
Das Konzernergebnis wuchs stark um 45 Prozent auf 292 Mio. Euro (H1 2025: 201
Mio. Euro).
Bei seinen fünf Wachstumsprioritäten hat Bertelsmann im ersten Halbjahr weitere
Fortschritte erzielt:
Nationale Media-Champions
RTL Deutschland schloss den Erwerb von Sky Deutschland (DACH) ab. Die
Transaktion führt zwei der bekanntesten Medienmarken im deutschsprachigen Raum
mit insgesamt rund 12,4 Mio. bezahlten Abonnements zusammen. Im ersten Halbjahr
wuchsen die Streaming-Dienste der RTL Group dynamisch und waren erstmals
profitabel. Die Summe der Bezahl-Abonnements stieg um 20,7 Prozent auf 8,7 Mio.
(H1 2025: 7,2 Mio.); der Streaming-Umsatz wuchs um 27,2 Prozent auf 299 Mio.
Euro (H1 2025: 235 Mio. Euro). RTL Deutschland startete
Streaming-Partnerschaften mit HBO Max und CH Media, während die Groupe M6 für
M6+ eine Vertriebspartnerschaft mit Amazon Prime Video einging.
Globale Inhalte
Fremantle setzte die Investitionen in die Entwicklung eigener Formate und
Inhalte fort. Dazu zählten u.a. Baywatch, Hitster, Art Awakens und Wonka's The
Golden Ticket. Penguin Random House veröffentlichte international erfolgreiche
Titel, darunter die begleitend zum gleichnamigen Film veröffentlichte Ausgabe
von "Project Hail Mary" ("Der Astronaut") von Andy Weir und "The Correspondent"
("Die Briefeschreiberin") von Virginia Evans. Bertelsmann gab den geplanten
Zusammenschluss von BMG mit dem US-Musikunternehmen Concord bekannt.
Globale Dienstleistungen
Arvato stärkte seinen Logistikbereich und baute seine Position in den
Wachstumsmärkten weiter aus. Im Fokus standen E-Commerce-Dienstleistungen für
Mode-, Beauty- und Lifestyle-Anbieter sowie Logistikdienstleistungen für
Betreiber von Rechenzentren im Cloud- und KI-Umfeld. Riverty erhielt eine
Banklizenz in Luxemburg und schuf damit die Grundlage, das
Consumer-Finance-Geschäft mit neuen, innovativen Produkten auszubauen. Arvato
Systems weitete die Aktivitäten im Bereich souveräner Cloud-Dienstleistungen
aus. Die Bertelsmann Marketing Services optimierten ihr Geschäftsportfolio
weiter und beschlossen vor dem Hintergrund der anhaltend rückläufigen
Entwicklung die DeutschlandCard Ende 2026 einzustellen.
Bildung
Afya, die brasilianische Hochschulgruppe für medizinische Aus- und
Weiterbildung, steigerte die Zahl der Medizinstudierenden auf rund 26.000.
Relias baute seine digitale Plattform für Weiterbildung sowie für Personal- und
Compliance-Management-Lösungen im Gesundheitswesen in den USA weiter aus. Die
Alliant University erweiterte ihr Portfolio im Bereich Health Sciences und
startete einen neuen Masterstudiengang in Ergotherapie.
Beteiligungen
Zum 30. Juni 2026 hielt Bertelsmann Investments (BI) weltweit 328 Beteiligungen,
nach 22 Neu- und 19 Folgeinvestitionen im Berichtszeitraum. Darüber hinaus
stellte BI im ersten Quartal 2026 zwei neue Fonds vor: Futurepresent und
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI). Das starke Wachstum des Bereichs
Bertelsmann Next wurde erneut durch das Mobile-Ad-Tech-Unternehmen Applike
getragen, das seine Geschäfte international weiter ausbaute. Im August erfolgte
in Indien der erfolgreiche Börsengang der Bertelsmann India Investments
(BII)-Beteiligung Shiprocket.
Rolf Hellermann, Finanzvorstand von Bertelsmann, sagte: "Angesichts des
positiven Geschäftsverlaufs im ersten Halbjahr sowie unter Berücksichtigung des
Erwerbs von Sky Deutschland zum 1. Juni 2026 und des erwarteten Abschlusses der
Transaktion zur Zusammenführung von BMG und Concord im dritten Quartal 2026
heben wir die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Bertelsmann rechnet
nunmehr mit einem starken Wachstum beim Umsatz und einem deutlichen Wachstum
beim Operating EBITDA adjusted."
Über Bertelsmann
Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen mit mehr
als 75.000 Mitarbeitenden, das in gut 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum
Konzernverbund gehören das Entertainment-Unternehmen RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der
Dienstleister Arvato Group, Bertelsmann Marketing Services, die Bertelsmann
Education Group sowie Bertelsmann Investments. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 19 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für
Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige
Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt
begeistern. http://www.bertelsmann.de
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Unternehmenskommunikation
Tel.: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6341288
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
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