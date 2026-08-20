OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA / Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann ...

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20.08.2026 10:12:38
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Shiprocket geht an die Börse: Bertelsmann Investments feiert
bedeutenden Börsengang in Indien (FOTO)
Gütersloh / Neu-Delhi / Mumbai, (ots) -
- Bertelsmann India Investments unterstützt Shiprocket seit 2015 und hat die
Entwicklung zur führenden E-Commerce-Plattform Indiens begleitet
- Shiprocket schließt ersten Handelstag nach Börsengang mit einem Volumen von
170 Mio. US-Dollar bei einer Bewertung von 1,1 Mrd. US-Dollar
- BII bleibt mit einem Anteil von rund 19 Prozent größter institutioneller
Investor des Unternehmens
- Carsten Coesfeld: "Shiprocket ist ein eindrucksvolles Beispiel für unseren
langfristigen Ansatz, in herausragende Gründer und Unternehmen in Indien zu
investieren."
Bertelsmann Investments (BI) feiert einen bedeutenden Meilenstein für sein
Portfolio: Die indische E-Commerce-Plattform Shiprocket hat ihren Börsengang
erfolgreich abgeschlossen und ist nun an der National Stock Exchange of India
und der BSE gelistet. Der Börsengang mit einem Volumen von rund 170 Mio.
US-Dollar bewertet Shiprocket zum Ende des ersten Handelstages mit 1,1 Mrd.
US-Dollar und markiert zugleich einen wichtigen Meilenstein in der langjährigen
Partnerschaft zwischen Shiprocket und Bertelsmann India Investments (BII), dem
indischen Investmentarm von Bertelsmann Investments. Bereits im Vorfeld stieß
der Börsengang auf eine außergewöhnlich hohe Nachfrage bei Investoren und war
100-fach überzeichnet.
BII investierte bereits 2015 als erster institutioneller Venture-Investor in
Shiprocket. Damals betreute Shiprocket rund 1.500 Kunden und erzielte einen
Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Seitdem hat BII das Gründerteam um CEO
Saahil Goel bei mehreren strategischen Neuausrichtungen des Unternehmens
begleitet. Heute ist Shiprocket die größte E-Commerce-Plattform Indiens, betreut
mehr als 214.000 aktive Händler und erzielt in diesem Jahr einen Umsatz von mehr
als 200 Mio. US-Dollar. Die KI-gestützte Plattform bündelt Versand, Fulfillment,
Checkout und grenzüberschreitenden E-Commerce für Händler in ganz Indien.
Carsten Coesfeld, CEO von Bertelsmann Investments, sagt: "Shiprocket ist ein
eindrucksvolles Beispiel für unseren langfristigen Ansatz, in herausragende
Gründer und Unternehmen in Indien zu investieren. Wir haben das Gründerteam
bereits in einer sehr frühen Phase der Unternehmensentwicklung unterstützt und
miterlebt, wie sie Shiprocket durch wiederholte strategische Neuausrichtungen,
Innovation und Skalierung zu einer führenden Technologieplattform entwickelt
haben. Der Börsengang ist ein entscheidender Meilenstein für das Unternehmen,
aber auch für unsere Partnerschaft. Wir sind weiterhin vom langfristigen
Potenzial von Shiprocket überzeugt und freuen uns darauf, diesen Weg als
Anteilseigner weiter zu begleiten."
Auch nach dem Börsengang bleibt BII der größte Venture-Investorvon Shiprocket
und hält einen Anteil von rund 19 Prozent am Unternehmen. Am ersten Handelstag
schloss die Shiprocket-Aktie 48 Prozent über dem Ausgabepreis. Zu den
langjährigen Venture-Investoren des Unternehmens zählen Tribe Capital, March
Capital und KDT Ventures, der Venture-Arm von Koch Inc. Im Rahmen des
Börsengangs kamen weitere renommierte Kapitalmarktinvestoren hinzu, darunter SBI
Mutual Fund, HDFC Mutual Fund und Goldman Sachs.
Deniz Pielsticker, CFO von Bertelsmann Investments, sagt: "Der Börsengang von
Shiprocket zeigt, welcher Wert durch langfristig orientiertes Kapital und eine
dauerhafte Partnerschaft geschaffen werden kann. Seit unserer ersten Investition
im Jahr 2015 hat sich das Unternehmen bemerkenswert gut entwickelt. Für
Bertelsmann Investments ist Shiprocket ein überzeugendes Beispiel dafür, wie wir
mit unseren Venture-Capital-Aktivitäten erheblichen finanziellen Wert schaffen
und uns gleichzeitig an einigen der dynamischsten Wachstumsmärkte der Welt
beteiligen können."
Shiprocket hat sich von einer Versandlösung für kleine und mittelständische
Händler zu einer integrierten Technologieplattform entwickelt, die zentrale
Bereiche der E-Commerce-Wertschöpfungskette abdeckt. Heute vereint das Angebot
des Unternehmens Versand, Fulfillment, Checkout und grenzüberschreitenden
E-Commerce in einem KI-gestützten Ökosystem und ermöglicht Händlern damit, ihre
Geschäfte zu steuern und weiterzuentwickeln.
Pankaj Makkar, Managing Partner von Bertelsmann India Investments, sagt: "Als
wir 2015 erstmals in Shiprocket investierten, hatte das Unternehmen rund 1.500
Kundenund einen Umsatz von weniger als 2 Mio. US-Dollar. Überzeugt haben uns
damals die Ambitionen von Saahil und dem Gründerteam sowie ihre Fähigkeit,
grundlegende Herausforderungen im sich rasant entwickelnden indischen
E-Commerce-Ökosystem zu erkennen und zu lösen. Im Laufe der Jahre hat das Team
immer wieder bewiesen, dass es in der Lage ist, sich strategisch neu
auszurichten, seine Pläne konsequent umzusetzen und in großem Maßstab zu
wachsen. Das heutige Börsendebüt ist ein außergewöhnlicher Meilenstein, und wir
sind stolz darauf, Shiprocket auf diesem Weg begleitet zu haben. Wir sind
weiterhin fest vom Team und den vor ihm liegenden Chancen überzeugt."
Der Börsengang unterstreicht zugleich das umfassende Engagement von Bertelsmann
Investments in Indien als einem seiner wichtigsten Wachstumsmärkte. Im Rahmen
seiner Boost-Strategie hat sich Bertelsmann dazu verpflichtet, über BII jährlich
mehr als 100 Mio. US-Dollar zu investieren; 2025 markierte dabei ein Rekordjahr.
2026 hat BII bereits acht Investitionen getätigt, davon sieben
Folgeinvestitionen, unter anderem in Rozana, Snabbit und Handpickd.
Über Bertelsmann Investments
Bertelsmann Investments (BI) bündelt als globale Investmentplattform, die
weltweit Unternehmertum fördert und erstklassige Renditen erzielt, die
Venture-Capital-Aktivitäten des Bertelsmann-Konzerns sowie den Wachstumsbereich
Bertelsmann Next. Der Venture-Capital-Arm umfasst die Fonds Bertelsmann Asia
Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), futurepresent und
Bertelsmann Healthcare Investments (BHI) sowie ausgewählte Fonds- und
Direktinvestitionen, u.a. in Europa, den USA, Lateinamerika und Südostasien. Der
Bereich Bertelsmann Next umfasst die Inkubationsaktivitäten und
Buy-and-Build-Strategien von Bertelsmann mit einem Schwerpunkt auf neue
Wachstumsbranchen und -märkten, insbesondere in den Bereichen Mobile Ad Tech
(Applike), HR Tech (EMBRACE), Pharma Tech (cormeo) und in Indien
(LetsTransport). Über das Fondsnetzwerk und die Next-Aktivitäten hat Bertelsmann
Investments rund 2,3 Milliarden Euro in rund 500 innovative Unternehmen und
Fonds investiert. Bertelsmann Investments hält derzeit weltweit mehr als 300
aktive Beteiligungen, arbeitet mit führenden Unternehmern und VC-Fonds zusammen
und ist ein Zuhause für unternehmerische Talente. Weitere Informationen finden
Sie unter: http://www.bertelsmann-investments.com
Über Bertelsmann India Investments
Bertelsmann India Investments (BII) wurde 2012 gegründet und ist ein
sektorunabhängiger Venture-Capital-Fonds, der Indiens nächste Generation
transformativer Unternehmensführer unterstützt. BII konzentriert sich auf
Start-ups in der frühen Wachstumsphase (Series A bis C) und kombiniert
langfristiges Kapital mit einer langfristig angelegten Wachstumspartnerschaft,
um Gründer dabei zu unterstützen, ihre Unternehmen nachhaltig zu skalieren. Mit
einem verwalteten Vermögen (AUM) von rund 1 Milliarde US-Dollar umfasst das
Portfolio führende Innovatoren wie Shiprocket, Eruditus, Licious, Nat Habit,
LetsTransport und Orange Health Labs. Als indischer Investmentarm der
Bertelsmann-Gruppe nutzt BII die Stärke von Bertelsmann Investments (BI) - einem
der weltweit größten VC-Ökosysteme mit Investitionen von mehr als 2 Milliarden
Euro in über 300 Unternehmen weltweit.
Über Shiprocket
Shiprocket is a leading Indian e-commerce logistics and shipping platform
serving online retailers and D2C brands. It aggregates multiple courier
partners, automates domestic and international shipping, and offers AI-powered
solutions across checkout, warehousing, fulfillment, and shipment tracking.
http://www.shiprocket.in
Pressekontakt:
Bertelsmann SE & Co. KGaA
Jan Hölkemann
Pressesprecher / Communications Content Team
Kommunikation Bertelsmann Investments
Telefon: +49 5241 80-89923
mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/6336804
OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA
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