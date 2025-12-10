OTS: Bertrandt AG / Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige ...

|
Ehningen/Göteborg (ots) - Bertrandt setzt seinen internationalen Wachstumskurs
fort und gründet mit Bertrandt Sverige AB einen Standort in Schweden. Die Nähe
zu renommierten OEMs wie Volvo Cars, der Zugang zu einem Innovationscluster und
die Spezialisierung auf nachhaltige, zukunftsweisende Technologien stehen dabei
im Zentrum der Standortentscheidung.
"Unlock the Swedish potential" - unter diesem Leitgedanken verfolgt Bertrandt
konsequent seine Internationalsierungsstrategie und bringt seine
Outsourcingskompetenz mit schwedischer Innovationskraft zusammen. "Wir gestalten
die Zukunft der Mobilität, Technologie und Digitalisierung - mit einem klaren
Fokus auf nachhaltige Lösungen. Die neu gegründete Gesellschaft Bertrandt
Sverige AB soll in Schweden zum bevorzugten Partner im Bereich Engineering
werden", sagt Florian Fuest, Chairman of the Board of Directors Bertrandt
Sverige AB.
Die Entscheidung für Göteborg ist bewusst getroffen. Unser Standort liegt in
unmittelbarer Nähe zu Volvo Cars, der Volvo Group und zur renommierten Chalmers
University of Technology. Diese Umgebung bietet ideale Voraussetzungen für
technologische Zusammenarbeit und Innovation.
Die Gründung von Bertrandt Sverige AB erfolgt vor dem Hintergrund einer
gezielten Marktdurchdringung entlang der europäischen OEMs und Industriekunden.
Als strategischer Lieferant von Volvo Cars wird Bertrandt in der Entwicklung
anspruchsvolle Projekte übernehmen.
"Mit dem Aufbau eines starken Frontoffice für Gewerksumfänge bei Volvo Cars und
Volvo Group sowie der Ernennung zum Strategic Supplier im Sommer 2025, gehen wir
mit der Gesellschaftsgründung in Schweden den nächsten strategischen Schritt
entlang unserer Internationalisierungsstrategie", so Michael Lücke, Mitglied des
Vorstands der Bertrandt AG.
