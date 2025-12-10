OTS: Bertrandt AG / Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige ...

Gründung eines Standorts in Schweden / Bertrandt Sverige AB startet in

Göteborg

Ehningen/Göteborg (ots) - Bertrandt setzt seinen internationalen Wachstumskurs

fort und gründet mit Bertrandt Sverige AB einen Standort in Schweden. Die Nähe

zu renommierten OEMs wie Volvo Cars, der Zugang zu einem Innovationscluster und

die Spezialisierung auf nachhaltige, zukunftsweisende Technologien stehen dabei

im Zentrum der Standortentscheidung.

"Unlock the Swedish potential" - unter diesem Leitgedanken verfolgt Bertrandt

konsequent seine Internationalsierungsstrategie und bringt seine

Outsourcingskompetenz mit schwedischer Innovationskraft zusammen. "Wir gestalten

die Zukunft der Mobilität, Technologie und Digitalisierung - mit einem klaren

Fokus auf nachhaltige Lösungen. Die neu gegründete Gesellschaft Bertrandt

Sverige AB soll in Schweden zum bevorzugten Partner im Bereich Engineering

werden", sagt Florian Fuest, Chairman of the Board of Directors Bertrandt

Sverige AB.

Die Entscheidung für Göteborg ist bewusst getroffen. Unser Standort liegt in

unmittelbarer Nähe zu Volvo Cars, der Volvo Group und zur renommierten Chalmers

University of Technology. Diese Umgebung bietet ideale Voraussetzungen für

technologische Zusammenarbeit und Innovation.

Die Gründung von Bertrandt Sverige AB erfolgt vor dem Hintergrund einer

gezielten Marktdurchdringung entlang der europäischen OEMs und Industriekunden.

Als strategischer Lieferant von Volvo Cars wird Bertrandt in der Entwicklung

anspruchsvolle Projekte übernehmen.

"Mit dem Aufbau eines starken Frontoffice für Gewerksumfänge bei Volvo Cars und

Volvo Group sowie der Ernennung zum Strategic Supplier im Sommer 2025, gehen wir

mit der Gesellschaftsgründung in Schweden den nächsten strategischen Schritt

entlang unserer Internationalisierungsstrategie", so Michael Lücke, Mitglied des

Vorstands der Bertrandt AG.

