Höherer Auftragseingang und operativ positives Q4-Ergebnis stimmen

vorsichtig optimistisch für Geschäftsjahr 2026/2027 / Bertrandt

veröffentlicht vorläufige Geschäftsjahreszahlen

Ehningen (ots) - Bertrandt blickt erneut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr

zurück. Die Gesamtleistung ging im Rahmen der zuletzt gültigen Prognose moderat

um ca. 9 Prozent auf 893 Mio. Euro zurück. Das EBIT fiel mit -41 Mio. Euro

aufgrund höher als erwarteter Restrukturierungsbelastungen und Impairments

niedriger aus als vorhergesagt. Bereinigt um Sondereffekte aus

Restrukturierungen und Impairments erzielte Bertrandt im vierten Quartal ein

positives EBIT. Das Marktumfeld blieb insbesondere in der Automobilindustrie

anspruchsvoll. Während sich die Kundenabrufe angesichts branchenweit

rückläufiger Forschungs- und Entwicklungsausgaben weniger dynamisch

präsentierten als ursprünglich erwartet, unterstreicht ein deutlicher Zuwachs

beim Auftragseingang die mittel- bis langfristig positiven Marktperspektiven von

Bertrandt. Neben der weiteren Internationalisierung und Diversifizierung in

Branchen außerhalb der Automobilindustrie bleibt der Fokus konsequent auf der

Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Kostenstrukturen.

Nach einem zunächst soliden Start in das Geschäftsjahr 2025/2026 zeigte sich

angesichts des Beginns der militärischen Auseinandersetzung im Iran sowie

rückläufiger Fahrzeugverkäufe in China die Abrufdynamik zahlreicher Kunden aus

der Automobilindustrie ab Ende des zweiten Quartals weniger dynamisch als

ursprünglich erwartet. Diese Entwicklung hielt bis zum Ende des Geschäftsjahres

an. Trotz eines deutlichen Wachstums des Geschäfts mit Kunden aus der Luftfahrt-

und Verteidigungsindustrie lag die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2025/2026 mit

ca. 893 Mio. Euro um ca. 9 Prozent unter dem Vorjahreswert (977,9 Mio. Euro).

Das EBIT lag im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter

Zahlen mit ca. -41 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2024/2025: -35,5 Mio. Euro) erneut

im negativen Bereich und unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose.

Hintergrund sind höhere, als ursprünglich geplante,

Restrukturierungsaufwendungen für Personalmaßnahmen im vierten Quartal sowie

außerplanmäßige Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen (Impairments) in Höhe

von zusammen ca. 17 Mio. Euro. Die Impairments resultieren u. a. aus veränderten

Diskontierungssätzen, die sich aus einer aktualisierten branchenspezifischen

Risikobewertung ergeben haben.

Im vierten Quartal lag das EBIT bei ca. -12 Mio. Euro (Vorjahr Q4: +3,4 Mio.

Euro). Ohne Restrukturierungsmaßnahmen und negative Effekte aus Impairments wäre

ein positives EBIT von ca. 5 Mio. Euro verzeichnet worden. Neben saisonal

vorteilhaften Effekten, spiegeln sich in diesem Ergebnis auch die

Kostensenkungsmaßnahmen wider. So erwartet Bertandt aus dem "Fit for

Future"-Ergebnisoptimierungsprogramm annualisierte Einspareffekte von mehr als

120 Mio. Euro, die damit deutlich über dem ursprünglich avisierten Niveau von

70-90 Mio. Euro liegen.

Bertrandt treibt die Anpassung seiner Kosten- und Kapazitätsstrukturen weiter

konsequent voran. Ziel ist es, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und

die Organisation an das veränderte Marktumfeld anzupassen. In diesem

Zusammenhang ist auch am Standort Tappenbeck ein weiterer Mitarbeiterabbau im

niedrigen dreistelligen Bereich beschlossen worden, der unmittelbar umgesetzt

wird.

Auf das neue Geschäftsjahr blickt Bertrandt vorsichtig optimistisch. Ein

wichtiges positives Signal ist der Auftragseingang, der in 2025/2026 mit 1,15

Mrd. Euro um gut 40 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. Darin zeigen sich zum

einen der weiterhin hohe Bedarf an Entwicklungsleistungen und zum anderen die

Fähigkeit von Bertrandt, auch in einem von Transformation und Kostendruck

geprägten Marktumfeld attraktive Kundenprojekte zu gewinnen.

Dabei profitiert das Unternehmen neben den positiven Effekten aus der

Internationalisierung und Diversifizierung auch von Konsolidierungsbestrebungen

der Kunden, die das externe Vergabevolumen auf wenige, strategisch ausgewählte

Dienstleister konzentrieren wollen. Für den Aerospace & Defence Bereich

bestätigen wir unser auf dem Kapitalmarkttag im Mai kommuniziertes Ziel, bis

Ende des Jahrzehnts einen Umsatz von ca. 300 Mio. Euro erreichen zu wollen.

Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet Bertrandt eine Gesamtleistung zwischen

865 Mio. Euro und 965 Mio. Euro. Für die EBIT-Marge wird eine Bandbreite von 0

bis 3 Prozent prognostiziert. Beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit

erwartet der Konzern erneut einen deutlichen Anstieg (>10 Prozent).

Der vollständige Geschäftsbericht 2025/2026 wird planmäßig am 17. Dezember 2026

veröffentlicht.

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