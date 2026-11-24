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24.11.2026 10:54:38
OTS: Bertrandt AG / Höherer Auftragseingang und operativ positives ...
Höherer Auftragseingang und operativ positives Q4-Ergebnis stimmen
vorsichtig optimistisch für Geschäftsjahr 2026/2027 / Bertrandt
veröffentlicht vorläufige Geschäftsjahreszahlen
Ehningen (ots) - Bertrandt blickt erneut auf ein herausforderndes Geschäftsjahr
zurück. Die Gesamtleistung ging im Rahmen der zuletzt gültigen Prognose moderat
um ca. 9 Prozent auf 893 Mio. Euro zurück. Das EBIT fiel mit -41 Mio. Euro
aufgrund höher als erwarteter Restrukturierungsbelastungen und Impairments
niedriger aus als vorhergesagt. Bereinigt um Sondereffekte aus
Restrukturierungen und Impairments erzielte Bertrandt im vierten Quartal ein
positives EBIT. Das Marktumfeld blieb insbesondere in der Automobilindustrie
anspruchsvoll. Während sich die Kundenabrufe angesichts branchenweit
rückläufiger Forschungs- und Entwicklungsausgaben weniger dynamisch
präsentierten als ursprünglich erwartet, unterstreicht ein deutlicher Zuwachs
beim Auftragseingang die mittel- bis langfristig positiven Marktperspektiven von
Bertrandt. Neben der weiteren Internationalisierung und Diversifizierung in
Branchen außerhalb der Automobilindustrie bleibt der Fokus konsequent auf der
Verbesserung von Wettbewerbsfähigkeit und Kostenstrukturen.
Nach einem zunächst soliden Start in das Geschäftsjahr 2025/2026 zeigte sich
angesichts des Beginns der militärischen Auseinandersetzung im Iran sowie
rückläufiger Fahrzeugverkäufe in China die Abrufdynamik zahlreicher Kunden aus
der Automobilindustrie ab Ende des zweiten Quartals weniger dynamisch als
ursprünglich erwartet. Diese Entwicklung hielt bis zum Ende des Geschäftsjahres
an. Trotz eines deutlichen Wachstums des Geschäfts mit Kunden aus der Luftfahrt-
und Verteidigungsindustrie lag die Gesamtleistung im Geschäftsjahr 2025/2026 mit
ca. 893 Mio. Euro um ca. 9 Prozent unter dem Vorjahreswert (977,9 Mio. Euro).
Das EBIT lag im Geschäftsjahr 2025/2026 auf Basis vorläufiger, ungeprüfter
Zahlen mit ca. -41 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2024/2025: -35,5 Mio. Euro) erneut
im negativen Bereich und unterhalb der zuletzt veröffentlichten Prognose.
Hintergrund sind höhere, als ursprünglich geplante,
Restrukturierungsaufwendungen für Personalmaßnahmen im vierten Quartal sowie
außerplanmäßige Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen (Impairments) in Höhe
von zusammen ca. 17 Mio. Euro. Die Impairments resultieren u. a. aus veränderten
Diskontierungssätzen, die sich aus einer aktualisierten branchenspezifischen
Risikobewertung ergeben haben.
Im vierten Quartal lag das EBIT bei ca. -12 Mio. Euro (Vorjahr Q4: +3,4 Mio.
Euro). Ohne Restrukturierungsmaßnahmen und negative Effekte aus Impairments wäre
ein positives EBIT von ca. 5 Mio. Euro verzeichnet worden. Neben saisonal
vorteilhaften Effekten, spiegeln sich in diesem Ergebnis auch die
Kostensenkungsmaßnahmen wider. So erwartet Bertandt aus dem "Fit for
Future"-Ergebnisoptimierungsprogramm annualisierte Einspareffekte von mehr als
120 Mio. Euro, die damit deutlich über dem ursprünglich avisierten Niveau von
70-90 Mio. Euro liegen.
Bertrandt treibt die Anpassung seiner Kosten- und Kapazitätsstrukturen weiter
konsequent voran. Ziel ist es, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und
die Organisation an das veränderte Marktumfeld anzupassen. In diesem
Zusammenhang ist auch am Standort Tappenbeck ein weiterer Mitarbeiterabbau im
niedrigen dreistelligen Bereich beschlossen worden, der unmittelbar umgesetzt
wird.
Auf das neue Geschäftsjahr blickt Bertrandt vorsichtig optimistisch. Ein
wichtiges positives Signal ist der Auftragseingang, der in 2025/2026 mit 1,15
Mrd. Euro um gut 40 Prozent über dem Vorjahresniveau lag. Darin zeigen sich zum
einen der weiterhin hohe Bedarf an Entwicklungsleistungen und zum anderen die
Fähigkeit von Bertrandt, auch in einem von Transformation und Kostendruck
geprägten Marktumfeld attraktive Kundenprojekte zu gewinnen.
Dabei profitiert das Unternehmen neben den positiven Effekten aus der
Internationalisierung und Diversifizierung auch von Konsolidierungsbestrebungen
der Kunden, die das externe Vergabevolumen auf wenige, strategisch ausgewählte
Dienstleister konzentrieren wollen. Für den Aerospace & Defence Bereich
bestätigen wir unser auf dem Kapitalmarkttag im Mai kommuniziertes Ziel, bis
Ende des Jahrzehnts einen Umsatz von ca. 300 Mio. Euro erreichen zu wollen.
Für das Geschäftsjahr 2026/2027 erwartet Bertrandt eine Gesamtleistung zwischen
865 Mio. Euro und 965 Mio. Euro. Für die EBIT-Marge wird eine Bandbreite von 0
bis 3 Prozent prognostiziert. Beim Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
erwartet der Konzern erneut einen deutlichen Anstieg (>10 Prozent).
Der vollständige Geschäftsbericht 2025/2026 wird planmäßig am 17. Dezember 2026
veröffentlicht.
Pressekontakt:
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Julia Schmid
Corporate Communications
Mobil: +49 (0)16098628706
E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
http://www.bertrandt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6396855
OTS: Bertrandt AG
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