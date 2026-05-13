OTS: Bertrandt AG / Klarer Fokus auf nachhaltige Profitabilität und ...

Klarer Fokus auf nachhaltige Profitabilität und Zukunftsthemen im

anspruchsvollen Branchenumfeld / Bertrandt veröffentlicht Bericht zum

2. Quartal 2025/2026 (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt blickt auf ein anspruchsvolles erstes Halbjahr des

Geschäftsjahres 2025/2026 zurück. Die weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen -

insbesondere im Automobilsektor - haben dazu geführt, dass sich der im Vergleich

zum Vorjahr gestiegene Auftragsbestand bislang nicht wie erwartet in höheren

tatsächlichen Kundenabrufen niedergeschlagen hat. Zudem hat sich das

herausfordernde Branchenumfeld zuletzt durch den Iran-Konflikt weiter

verschärft, wodurch die Unsicherheiten für die zweite Jahreshälfte zugenommen

haben. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen seine Prognose für das

laufende Geschäftsjahr angepasst. Gleichzeitig treibt Bertrandt das

Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" konsequent voran und setzt die

Diversifizierung der Kundenbasis strategisch fort.

Trotz eines höheren Auftragsbestands im Vergleich zum Vorjahr blieb die erhoffte

Markterholung, insbesondere zum Ende des zweiten Quartals, hinter den

Erwartungen zurück. Die ausbleibende Dynamik bei den Kundenabrufen und eine

damit verbundene geringere Auslastung spiegeln die weiterhin volatile

Marktsituation wider. Verschärfend kamen zusätzliche Projektverschiebungen bei

einzelnen Kunden hinzu, die sich negativ auf die Umsatzentwicklung ausgewirkt

haben.

Insgesamt lag die Gesamtleistung im ersten Halbjahr 2025/2026 bei 456.702 TEUR

und damit deutlich unter dem Niveau des Vorjahreszeitraums (516.403 TEUR).

Ursachen hierfür waren neben den geringeren Kundenabrufen, insbesondere aus der

Automobilindustrie, auch die eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie der Personalabbau.

Das EBIT belief sich im Berichtszeitraum auf -13.123 TEUR und lag damit leicht

über dem Vorjahreswert. Hier zeigen sich positive Effekte aus dem Programm "Fit

for Future". Der Personalbestand wurde im Vergleich zum Stand Ende März 2025 um

1.437 auf 11.744 Mitarbeitende reduziert (Vorjahr: 13.181). Die Bilanzstruktur

bleibt mit einer Eigenkapitalquote von 44,5 Prozent weiterhin stabil und solide

(H1 2024/2025: 42,6 Prozent).

Für die zweite Hälfte des Geschäftsjahres erwartet der Bertrandt Konzern ein

Marktumfeld, das sowohl Chancen beinhaltet als auch Risiken birgt. Führende

Wirtschaftsforschungsinstitute haben Anfang April ihre Wachstumsprognosen für

Deutschland aufgrund der erwarteten Auswirkungen des Iran-Konflikts spürbar nach

unten korrigiert. In Kombination mit anhaltenden Handelskonflikten besteht das

Risiko, dass die wirtschaftliche Schwächephase anhält und die

Wirtschaftsleistung auch im Jahr 2026 erneut rückläufig sein könnte.

Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand der Bertrandt AG am 27. April 2026 die

Prognose für das Geschäftsjahr angepasst. Während bislang von einem moderaten

Anstieg der Gesamtleistung ausgegangen worden war, erwartet das Unternehmen nun

einen moderaten Rückgang gegenüber dem Vorjahr. Die Zielsetzung eines deutlich

verbesserten EBIT bleibt grundsätzlich bestehen, auch wenn die Unsicherheit

hinsichtlich eines positiven Ergebnisses gestiegen ist. Die Prognose eines

deutlichen Anstiegs des Cashflows aus operativer Geschäftstätigkeit wurde

bestätigt.

"Das Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" wird konsequent

weitergeführt. Bereits auf Basis der bisherigen Maßnahmen konnten Einsparungen

in Höhe von mehr als 120 Mio. EUR p.a. und damit oberhalb des ursprünglich

angestrebten Zielkorridors von 70 bis 90 Mio. EUR erzielt werden. Mit

zusätzlichen Maßnahmen soll die Rückkehr zu einer nachhaltigen Profitabilität

sichergestellt werden - auch unabhängig von einem Wachstum der Gesamtleistung",

sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands Finanzen. Bertrandt erwartet im zweiten

Halbjahr gegenüber dem ersten Halbjahr rund 15 Mio. EUR an zusätzlichen

Einsparungen.

Parallel dazu setzt Bertrandt seine strategischen Initiativen zur

Diversifikation des Leistungsportfolios fort und stärkt gezielt das

Non-Automotive-Geschäft. Die Umsatzanteile außerhalb der Automobilindustrie

sollen in den kommenden Jahren deutlich ausgebaut werden - insbesondere in den

Bereichen Aerospace, Defence, Medizintechnik und Industrie. Mittelfristig strebt

das Unternehmen einen Anteil von 20 bis 25 Prozent im Nicht-Automobilbereich an.

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