OTS: Bertrandt AG / Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - ...

Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - Auftragseingang,

Diversifikation und Effizienzprogramm unterstreichen Chancen /

Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 3. Quartal 2025/2026 (FOTO)

Ehningen (ots) - Bertrandt blickt auf anspruchsvolle erste neun Monate des

Geschäftsjahres 2025/2026 zurück. Das Marktumfeld war weiterhin von

gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen,

protektionistischen Maßnahmen sowie branchenspezifischen Herausforderungen in

der Automobilindustrie geprägt. Gleichzeitig blieb der Markt für Forschungs- und

Entwicklungsleistungen grundsätzlich intakt. Das anhaltend große Anfrage- und

Angebotsvolumen sowie der starke Auftragseingang unterstreichen die mittel- bis

langfristig positiven Marktchancen von Bertrandt. Das Unternehmen setzt das

Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent um und hat den

Maßnahmenkatalog gezielt um zusätzliche Initiativen erweitert. Die Kapazitäten

werden weiter an der Nachfrage ausgerichtet und die Diversifikation in Branchen

außerhalb der Automobilindustrie weiter vorangetrieben.

Trotz eines zunächst soliden Starts im ersten Quartal war der Geschäftsverlauf

in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 weiterhin durch eine

geringe kurzfristige Visibilität und verhaltene Abrufdynamik einzelner Kunden

geprägt. Der seit dem Frühjahr 2024 beobachtete Trend von Produkt- und

Projektverschiebungen bei einigen Kunden hielt an. Die insbesondere in

Deutschland ausbleibende Dynamik bei den Kundenabrufen belastete weiterhin die

Auslastung. Gleichzeitig verzeichnete Bertrandt im Berichtszeitraum einen

deutlich höheren Auftragseingang, der sowohl signifikant über dem

Vorjahreszeitraum als auch substanziell über der Gesamtleistung lag. Damit

bietet das Marktumfeld weiterhin sowohl Herausforderungen als auch Chancen.

Die Gesamtleistung des Bertrandt Konzerns lag in den ersten neun Monaten des

Geschäftsjahres 2025/2026 bei 671.638 TEUR nach 741.983 TEUR im

Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal belief sich die Gesamtleistung auf 214.935

TEUR nach 225.580 TEUR im Vorjahresquartal. In dieser Entwicklung spiegeln sich

insbesondere niedrigere Kundenabrufe aus der Automobilindustrie sowie die

eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie der Personalabbau wider. Ein deutlicher Zuwachs

des Geschäfts mit Kunden aus der Branche Aerospace und Defence stabilisierte die

Umsatzentwicklung.

Trotz des weiteren Rückgangs der Gesamtleistung konnte Bertrandt das EBIT im

Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr verbessern. Das EBIT belief sich auf

-28.911 TEUR nach -38.937 TEUR im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lag das

EBIT bei -15.788 TEUR nach -24.558 TEUR im Vorjahresquartal. Ein wesentlicher

Treiber der Ergebnisverbesserung war die weitere konsequente Umsetzung des

Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future". Die jährlichen Einsparungen

hieraus belaufen sich auf mehr als 120 Mio. EUR und liegen damit deutlich über

dem ursprünglich angestrebten Ziel von 70 bis 90 Mio. EUR.

"Das Marktumfeld bleibt insbesondere in der Automobilindustrie anspruchsvoll und

von hoher Volatilität geprägt. Gleichzeitig sehen wir im weiterhin hohen

Anfragevolumen und im deutlich gestiegenen Auftragseingang unverändert klare

Chancen für Bertrandt. Nach dem erwartungsgemäß schwächeren dritten Quartal

schauen wir optimistischer auf das folgende vierte Quartal. Entscheidend ist

nun, die Diversifikation in wachstumsstarke Branchen wie Aerospace und Defence,

Energie, Elektroindustrie und Medizintechnik weiter voranzutreiben, die

Effizienzmaßnahmen weiter konsequent umzusetzen und so die Voraussetzungen für

eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität zu schaffen", sagt Markus Ruf,

Mitglied des Vorstands Finanzen der Bertrandt AG.

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