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03.08.2026 08:32:39
OTS: Bertrandt AG / Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - ...
Marktumfeld Automotive bleibt anspruchsvoll - Auftragseingang,
Diversifikation und Effizienzprogramm unterstreichen Chancen /
Bertrandt veröffentlicht Bericht zum 3. Quartal 2025/2026 (FOTO)
Ehningen (ots) - Bertrandt blickt auf anspruchsvolle erste neun Monate des
Geschäftsjahres 2025/2026 zurück. Das Marktumfeld war weiterhin von
gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten, geopolitischen Spannungen,
protektionistischen Maßnahmen sowie branchenspezifischen Herausforderungen in
der Automobilindustrie geprägt. Gleichzeitig blieb der Markt für Forschungs- und
Entwicklungsleistungen grundsätzlich intakt. Das anhaltend große Anfrage- und
Angebotsvolumen sowie der starke Auftragseingang unterstreichen die mittel- bis
langfristig positiven Marktchancen von Bertrandt. Das Unternehmen setzt das
Ergebnisoptimierungsprogramm "Fit for Future" weiter konsequent um und hat den
Maßnahmenkatalog gezielt um zusätzliche Initiativen erweitert. Die Kapazitäten
werden weiter an der Nachfrage ausgerichtet und die Diversifikation in Branchen
außerhalb der Automobilindustrie weiter vorangetrieben.
Trotz eines zunächst soliden Starts im ersten Quartal war der Geschäftsverlauf
in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/2026 weiterhin durch eine
geringe kurzfristige Visibilität und verhaltene Abrufdynamik einzelner Kunden
geprägt. Der seit dem Frühjahr 2024 beobachtete Trend von Produkt- und
Projektverschiebungen bei einigen Kunden hielt an. Die insbesondere in
Deutschland ausbleibende Dynamik bei den Kundenabrufen belastete weiterhin die
Auslastung. Gleichzeitig verzeichnete Bertrandt im Berichtszeitraum einen
deutlich höheren Auftragseingang, der sowohl signifikant über dem
Vorjahreszeitraum als auch substanziell über der Gesamtleistung lag. Damit
bietet das Marktumfeld weiterhin sowohl Herausforderungen als auch Chancen.
Die Gesamtleistung des Bertrandt Konzerns lag in den ersten neun Monaten des
Geschäftsjahres 2025/2026 bei 671.638 TEUR nach 741.983 TEUR im
Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal belief sich die Gesamtleistung auf 214.935
TEUR nach 225.580 TEUR im Vorjahresquartal. In dieser Entwicklung spiegeln sich
insbesondere niedrigere Kundenabrufe aus der Automobilindustrie sowie die
eingeleiteten Gegenmaßnahmen wie der Personalabbau wider. Ein deutlicher Zuwachs
des Geschäfts mit Kunden aus der Branche Aerospace und Defence stabilisierte die
Umsatzentwicklung.
Trotz des weiteren Rückgangs der Gesamtleistung konnte Bertrandt das EBIT im
Neunmonatszeitraum gegenüber dem Vorjahr verbessern. Das EBIT belief sich auf
-28.911 TEUR nach -38.937 TEUR im Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal lag das
EBIT bei -15.788 TEUR nach -24.558 TEUR im Vorjahresquartal. Ein wesentlicher
Treiber der Ergebnisverbesserung war die weitere konsequente Umsetzung des
Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future". Die jährlichen Einsparungen
hieraus belaufen sich auf mehr als 120 Mio. EUR und liegen damit deutlich über
dem ursprünglich angestrebten Ziel von 70 bis 90 Mio. EUR.
"Das Marktumfeld bleibt insbesondere in der Automobilindustrie anspruchsvoll und
von hoher Volatilität geprägt. Gleichzeitig sehen wir im weiterhin hohen
Anfragevolumen und im deutlich gestiegenen Auftragseingang unverändert klare
Chancen für Bertrandt. Nach dem erwartungsgemäß schwächeren dritten Quartal
schauen wir optimistischer auf das folgende vierte Quartal. Entscheidend ist
nun, die Diversifikation in wachstumsstarke Branchen wie Aerospace und Defence,
Energie, Elektroindustrie und Medizintechnik weiter voranzutreiben, die
Effizienzmaßnahmen weiter konsequent umzusetzen und so die Voraussetzungen für
eine Rückkehr zu nachhaltiger Profitabilität zu schaffen", sagt Markus Ruf,
Mitglied des Vorstands Finanzen der Bertrandt AG.
Pressekontakt:
Bertrandt AG
Birkensee 1
71139 Ehningen
Julia Schmid
Corporate Communications
Mobil: +49 (0)16098628706
E-Mail: mailto:presse@bertrandt.com
http://www.bertrandt.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/14016/6325887
OTS: Bertrandt AG
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