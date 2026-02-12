OTS: Bertrandt AG / Profitabilität verbessert und Gesamtleistung stabilisiert ...

Profitabilität verbessert und Gesamtleistung stabilisiert / Bertrandt

Ehningen (ots) - Das Auftaktquartal 2025/2026 des Bertrandt Konzerns war von

heterogenen, insgesamt jedoch konstruktiven makroökonomischen Rahmenbedingungen

geprägt. Die Gesamtleistung betrug im Berichtszeitraum 234.052 TEUR und war im

Vergleich zum Vorjahreszeitraum rückläufig. Gleichzeitig konnte das EBIT spürbar

gesteigert werden, was die Wirksamkeit des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit

for Future" sowie der darüber hinaus eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen

bestätigt.

In der Automobilbranche zeigte sich zum Jahreswechsel ein gemischtes Bild. Die

Geschäftserwartungen hellten sich leicht auf, während die aktuelle Lage

weiterhin herausfordernd eingeschätzt wurde. Auch bei Bertrandt war die

Auslastung aufgrund von anhaltend verzögerten Projektentscheidungen einzelner

Kunden noch gering. Dennoch hat sich der Auftragseingang zum Quartalsende

belebt. Damit wird die Einschätzung von Bertrandt hinsichtlich einer weiteren

Normalisierung der Projektvergabe von Entwicklungsleistungen im Laufe des

Geschäftsjahres 2025/2026 bestätigt.

"Die Automobilhersteller treiben aktuell sowohl die Technologievielfalt als auch

den Ausbau ihrer Modellpaletten voran. Diese Entwicklungen stärken die Nachfrage

nach Entwicklungsleistungen deutlich. Außerdem nehmen die Investitionen unserer

Kunden in Forschung und Entwicklung auch in den kommenden Jahren zu. Das

bestätigt auch der Verband der Automobilindustrie e.V. (VDA). Dass die

F&E-Budgets grundsätzlich auf einem hohen Niveau bleiben, bietet uns weiterhin

gute Chancen auf dem Engineering-Markt", sagt Markus Ruf, Mitglied des Vorstands

Finanzen.

Bertrandt erzielte im ersten Quartal 2025/2026 eine Gesamtleistung von 234.052

TEUR (Q1 2024/2025: 266.451 TEUR) und blieb damit noch unter dem

Vorjahresniveau. Gegenüber den beiden Vorquartalen zeigte sich jedoch bereits

eine Stabilisierung der Geschäftsentwicklung. Das EBIT erreichte im

Berichtszeitraum trotz der gesunkenen Gesamtleistung einen positiven Wert in

Höhe von 238 TEUR (Q1 2024/2025: -2.143 TEUR). Die spürbare Verbesserung

spiegelt die Wirksamkeit des Ergebnisoptimierungsprogramms "Fit for Future"

sowie der darüber hinaus eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen wider. Der

Personalbestand sank zum 31.12.2025 auf 11.932 Mitarbeitende (Vorjahr: 13.605).

Unter der Annahme einer im Geschäftsjahresverlauf sukzessiv steigenden

Auslastung - insbesondere im zweiten Halbjahr der laufenden Berichtsperiode -

bleibt der Vorstand bei seinen Prognose-Aussagen des Geschäftsberichts 2024/2025

(Seite 152ff). Demnach wird zusammenfassend ein moderater* Anstieg der

Gesamtleistung und eine deutliche* Verbesserung des EBIT auf einen positiven

Wert erwartet.

*moderat: 0-10 %, deutlich >10 %

