OTS: Besins Healthcare Germany / Besins Healthcare übernimmt UniD ...

Besins Healthcare übernimmt UniD Manufacturing (FOTO)

Berlin (ots) - Besins Healthcare stärkt seine Innovationskraft durch die

Übernahme von UniD Manufacturing, einem Spezialisten für Technologien zur

Verabreichung langwirksamer Arzneimittel.

Die Übernahme vereint zwei komplementäre Stärken. Besins Healthcare bringt seine

führende Expertise in der Hormongesundheit ein, UniD seine Kompetenz bei der

Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher polymerbasierter pharmazeutischer

Formulierungen.(1)

UniD Manufacturing wird zu "Besins Healthcare PharmTech" und fungiert als

strategisches Innovationszentrum innerhalb des Unternehmens, während es

weiterhin seine Kundinnen und Kunden betreut.

Besins Healthcare, ein weltweit tätiges, auf den Bereich der Hormongesundheit

spezialisiertes Pharmaunternehmen, gab am 02.07.2026 die Übernahme von UniD

Manufacturing bekannt. Dabei handelt es sich um ein in Belgien ansässiges

Unternehmen für pharmazeutische Entwicklung und Herstellung mit mehr als 20

Jahren anerkannter Expertise im Bereich langwirksamer

Wirkstofffreisetzungstechnologien.(1)

Diese Übernahme vereint zwei Bereiche, die sich hervorragend ergänzen. Besins

Healthcare bringt fundiertes Fachwissen im Bereich der Hormontherapien für die

Gesundheit von Frauen und Männern ein. UniD steuert fortschrittliche Kompetenzen

in Technologien bei, die differenziertere Behandlungsansätze mit selteneren

Anwendungen ermöglichen.

UniD ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, welches mit einer

fortschrittlichen Polymertechnologie arbeitet, die bei der Entwicklung und

Herstellung komplexer, langwirksamer Verabreichungssysteme wie Implantaten und

Vaginalringen eingesetzt wird.(1)

Besins Healthcare wird den UniD-Standort in Seraing, Belgien, übernehmen.

Infolgedessen wechseln 52 hochqualifizierte Fachkräfte in das Unternehmen. Im

Rahmen dieses neuen Kapitels der Firmengeschichte wird UniD Manufacturing in

Besins Healthcare PharmTech umbenannt und schrittweise zu einem Kompetenzzentrum

für Innovation und Entwicklungsprojekte ausgebaut. Vorerst wird UniD seinen

Betrieb wie gewohnt fortsetzen und seine derzeitigen Kundinnen und Kunden mit

derselben Professionalität und demselben Engagement betreuen.

"Diese Übernahme vereint zwei Teams mit fundiertem und sich ergänzendem

Fachwissen, und wir freuen uns sehr, UniD bei Besins Healthcare willkommen zu

heißen", sagten Nicolas und Alexandre Besins, Co-CEOs von Besins Healthcare.

"Dies ist eine natürliche Partnerschaft für beide Unternehmen, und wir schauen

erwartungsvoll in die Zukunft."

"Wir sind stolz auf das, was das UniD-Team in den letzten 20 Jahren aufgebaut

hat, und freuen uns sehr, dass diese Kompetenzen als Teil von Besins Healthcare

eine neue Dimension erhalten", sagte Marc Foidart, Vorstandsvorsitzender von

UniD Manufacturing, der von seinem Amt zurücktreten wird. "Das UniD-Team freut

sich darauf, gemeinsam mit Besins Healthcare weitere Innovationen voranzutreiben

und unsere bestehenden Kunden weiterhin mit dem gleichen Engagement zu betreuen,

so wie sie es von uns gewohnt sind."

In den letzten 10 Jahren verzeichnete Besins Healthcare ein anhaltendes

zweistelliges Wachstum, mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro im Jahr

2025. Damit setzt das Unternehmen seinen Kurs fort, der es zu einem der am

schnellsten wachsenden Firmen im Bereich der hormonellen Gesundheit gemacht hat.

Über UniD Manufacturing

UniD Manufacturing ist ein in Belgien ansässiger pharmazeutischer Dienstleister,

der sich auf langwirksame Wirkstofffreisetzungstechnologien und fortschrittliche

polymerbasierte pharmazeutische Formulierungen spezialisiert hat. Das

Unternehmen bietet Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für komplexe

therapeutische Produkte wie Implantate und Vaginalringe. Zudem unterstützt es

Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche von der Entwicklung bis zur

kommerziellen Versorgung.

www.unid-manufacturing.com (https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/)

Über Besins Healthcare

Besins Healthcare ist einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich der

hormonellen Gesundheit mit einem umfassenden Portfolio an bioidentischen

Sexualhormonen sowohl für Frauen als auch für Männer.

Als Familienunternehmen mit langer Tradition vertreibt das Unternehmen seine

Arzneimittel über 22 Tochtergesellschaften in 114 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte

Besins Healthcare einen Umsatz von über 700 Millionen Euro.

https://www.besins-healthcare.com

Über Besins Healthcare Germany

Besins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins

Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner

Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und

Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio

an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit

vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.

In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als

weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die

transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung

von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.

Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist

seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. Wir entwickeln

unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die

bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten - By your side,

for life.

Quellen

[1] We are UniD. https://www.unid-manufacturing.com/

(https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/). Zuletzt abgerufen im Juni 2026

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