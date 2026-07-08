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08.07.2026 10:58:38
OTS: Besins Healthcare Germany / Besins Healthcare übernimmt UniD ...
Besins Healthcare übernimmt UniD Manufacturing (FOTO)
Berlin (ots) - Besins Healthcare stärkt seine Innovationskraft durch die
Übernahme von UniD Manufacturing, einem Spezialisten für Technologien zur
Verabreichung langwirksamer Arzneimittel.
Die Übernahme vereint zwei komplementäre Stärken. Besins Healthcare bringt seine
führende Expertise in der Hormongesundheit ein, UniD seine Kompetenz bei der
Entwicklung und Herstellung fortschrittlicher polymerbasierter pharmazeutischer
Formulierungen.(1)
UniD Manufacturing wird zu "Besins Healthcare PharmTech" und fungiert als
strategisches Innovationszentrum innerhalb des Unternehmens, während es
weiterhin seine Kundinnen und Kunden betreut.
Besins Healthcare, ein weltweit tätiges, auf den Bereich der Hormongesundheit
spezialisiertes Pharmaunternehmen, gab am 02.07.2026 die Übernahme von UniD
Manufacturing bekannt. Dabei handelt es sich um ein in Belgien ansässiges
Unternehmen für pharmazeutische Entwicklung und Herstellung mit mehr als 20
Jahren anerkannter Expertise im Bereich langwirksamer
Wirkstofffreisetzungstechnologien.(1)
Diese Übernahme vereint zwei Bereiche, die sich hervorragend ergänzen. Besins
Healthcare bringt fundiertes Fachwissen im Bereich der Hormontherapien für die
Gesundheit von Frauen und Männern ein. UniD steuert fortschrittliche Kompetenzen
in Technologien bei, die differenziertere Behandlungsansätze mit selteneren
Anwendungen ermöglichen.
UniD ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, welches mit einer
fortschrittlichen Polymertechnologie arbeitet, die bei der Entwicklung und
Herstellung komplexer, langwirksamer Verabreichungssysteme wie Implantaten und
Vaginalringen eingesetzt wird.(1)
Besins Healthcare wird den UniD-Standort in Seraing, Belgien, übernehmen.
Infolgedessen wechseln 52 hochqualifizierte Fachkräfte in das Unternehmen. Im
Rahmen dieses neuen Kapitels der Firmengeschichte wird UniD Manufacturing in
Besins Healthcare PharmTech umbenannt und schrittweise zu einem Kompetenzzentrum
für Innovation und Entwicklungsprojekte ausgebaut. Vorerst wird UniD seinen
Betrieb wie gewohnt fortsetzen und seine derzeitigen Kundinnen und Kunden mit
derselben Professionalität und demselben Engagement betreuen.
"Diese Übernahme vereint zwei Teams mit fundiertem und sich ergänzendem
Fachwissen, und wir freuen uns sehr, UniD bei Besins Healthcare willkommen zu
heißen", sagten Nicolas und Alexandre Besins, Co-CEOs von Besins Healthcare.
"Dies ist eine natürliche Partnerschaft für beide Unternehmen, und wir schauen
erwartungsvoll in die Zukunft."
"Wir sind stolz auf das, was das UniD-Team in den letzten 20 Jahren aufgebaut
hat, und freuen uns sehr, dass diese Kompetenzen als Teil von Besins Healthcare
eine neue Dimension erhalten", sagte Marc Foidart, Vorstandsvorsitzender von
UniD Manufacturing, der von seinem Amt zurücktreten wird. "Das UniD-Team freut
sich darauf, gemeinsam mit Besins Healthcare weitere Innovationen voranzutreiben
und unsere bestehenden Kunden weiterhin mit dem gleichen Engagement zu betreuen,
so wie sie es von uns gewohnt sind."
In den letzten 10 Jahren verzeichnete Besins Healthcare ein anhaltendes
zweistelliges Wachstum, mit einem Umsatz von über 700 Millionen Euro im Jahr
2025. Damit setzt das Unternehmen seinen Kurs fort, der es zu einem der am
schnellsten wachsenden Firmen im Bereich der hormonellen Gesundheit gemacht hat.
Über UniD Manufacturing
UniD Manufacturing ist ein in Belgien ansässiger pharmazeutischer Dienstleister,
der sich auf langwirksame Wirkstofffreisetzungstechnologien und fortschrittliche
polymerbasierte pharmazeutische Formulierungen spezialisiert hat. Das
Unternehmen bietet Entwicklungs- und Fertigungsdienstleistungen für komplexe
therapeutische Produkte wie Implantate und Vaginalringe. Zudem unterstützt es
Partner aus der Pharma- und Biotechnologiebranche von der Entwicklung bis zur
kommerziellen Versorgung.
www.unid-manufacturing.com (https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/)
Über Besins Healthcare
Besins Healthcare ist einer der weltweit führenden Spezialisten im Bereich der
hormonellen Gesundheit mit einem umfassenden Portfolio an bioidentischen
Sexualhormonen sowohl für Frauen als auch für Männer.
Als Familienunternehmen mit langer Tradition vertreibt das Unternehmen seine
Arzneimittel über 22 Tochtergesellschaften in 114 Ländern. Im Jahr 2025 erzielte
Besins Healthcare einen Umsatz von über 700 Millionen Euro.
https://www.besins-healthcare.com
Über Besins Healthcare Germany
Besins Healthcare Germany ist Teil der weltweit aktiven Besins
Healthcare-Gruppe. Wir sind einer der führenden Hersteller moderner
Hormonpräparate. Als hochspezialisierter Partner in der Gynäkologie und
Andrologie/Urologie bieten wir Ihnen ein besonders breit gefächertes Portfolio
an innovativen Präparaten für die Frauen- und Männergesundheit - mit
vielfältigen Lösungen für individuelle Therapieansätze.
In der Forschung & Entwicklung gilt unser besonderes Augenmerk der Galenik. Als
weltweit erstes Pharmaunternehmen haben wir Hormone in Gel-Form für die
transdermale Anwendung auf den Markt gebracht. Damit sind wir bei der Behandlung
von Hormonmangel-Beschwerden bis heute richtungsweisend.
Das Familienunternehmen Besins Healthcare wurde 1885 in Paris gegründet und ist
seit 1992 auch in Deutschland - mit Firmensitz in Berlin - aktiv. Wir entwickeln
unsere Arzneimittel fortlaufend weiter, um den Patientinnen und Patienten die
bestmögliche Therapie im Bereich der Hormongesundheit anzubieten - By your side,
for life.
Quellen
[1] We are UniD. https://www.unid-manufacturing.com/
(https://www.besins-healthcare-pharmtech.com/). Zuletzt abgerufen im Juni 2026
Pressekontakt:
Pressekontakt Unternehmen
Besins Healthcare Germany GmbH
Dr. Marlies Michaelis | Corporate Communication
E mailto:presse.de@besins-healthcare.com
A Mariendorfer Damm 3, 12099 Berlin
T +49 30 408 199 104
Pressekontakt Agentur
2strom - Die Healthcare-Agentur
Anne-Gret Prasse-Wolff
E mailto:presse@2stromhealthcare.de
A Ihnestraße 56, 14195 Berlin
T + 49 30 844 14 07 41
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170241/6310493
OTS: Besins Healthcare Germany
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