10.03.2026 10:02:39

OTS: Biesterfeld SE / Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes ...

Biesterfeld SE setzt mit neuer Finanzierung starkes Zeichen für die

Zukunft / Distributeur untermauert langfristigen Wachstumskurs

Hamburg (ots) - Die Biesterfeld SE hat einen neuen Kreditrahmenvertrag

abgeschlossen, der alle bisherigen bilateralen Linien vorzeitig ablöst. Im Zuge

der Refinanzierung wurde das Kreditvolumen von EUR 135 Mio. auf EUR 200 Mio.

erhöht, mit maximaler Option auf EUR 300 Mio. Die Laufzeit beträgt drei Jahre

mit zwei Verlängerungsoptionen.

Kai Froböse, CFO der Biesterfeld SE, erklärt: "Mit der neuen Finanzierung

untermauern wir unsere langfristig ausgelegte Gruppenstrategie und setzen ein

klares Zeichen für unsere ambitionierten Wachstumspläne durch gezielte

M&A-Aktivitäten. In den vergangenen zwei Jahren haben wir einige strategische

Akquisitionen in Südostasien, Indien und Afrika durchgeführt. Diesen Weg möchten

wir mit der neu gesicherten finanziellen Flexibilität gerne weiter fortsetzen

und im Schulterschluss mit unseren Prinzipalen neue Märkte erschließen."

Die neue Finanzierungsrunde gewährleistet eine internationale Abdeckung zur

gruppenweiten Refinanzierung. Der ESG-Link, koordiniert von ING, unterstreicht

darüber hinaus die im Leitbild fest verankerte Nachhaltigkeitsstrategie der

Biesterfeld Gruppe. Das bereitstellende Bankenkonsortium besteht aus der Co MLA

Deutsche Bank AG und der Commerzbank AG, die als Bookrunner und Koordinatoren

der Transaktion fungierte, sowie den Konsorten: ING Deutschland, Landesbank

Baden-Württemberg, Hamburger Sparkasse AG und der HSBC Germany. Biesterfeld

wurde bei der Refinanzierung von der Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells rechtlich

beraten.

Marie Tack, Head of Group Treasury and M&A, sagt: "Die erfolgreiche

Refinanzierung bestätigt die solide Position unserer Gruppe und stärkt zugleich

unsere langfristige Finanzierungssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht sie eine

effiziente gruppenweite Liquiditätssteuerung und versetzt uns in die Lage,

Wachstumschancen in unseren internationalen Märkten auch künftig schnell und

verlässlich zu nutzen."

Pressekontakt:

Eva Switala

Director Corporate Communications & Marketing

+49 175 24 18 310

mailto:e.switala@biesterfeld.com

http://www.biesterfeld.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/158959/6232454

OTS: Biesterfeld SE

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:14 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf baldiges Kriegsende: ATX und DAX schließen kräftig im Plus -- Asiens Börsen letztlich erholt
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt waren am Dienstag in Kauflaune. Die Wall Street zeigt sich ebenso fester. Die asiatischen Börsen legten am Dienstag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen