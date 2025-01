OTS: BIO Deutschland e.V. / Biotechnologie auf Erfolgskurs: Deutlicher ...

Biotechnologie auf Erfolgskurs: Deutlicher Anstieg der Finanzierungen

in Deutschland

Berlin (ots) - Die Finanzierung deutscher Biotechnologie-Unternehmen ist 2024 im

Vergleich zum Vorjahr deutlich um 78 % gestiegen. Die Summe aus Venture-Kapital

(VC, 898 Mio. Euro), Kapitalerhöhungen über die Börse inkl. Wandelanleihen (999

Mio. Euro) und einem Börsengang (20 Mio. Euro) lag bei 1,917 Mrd. Euro (2023:

1,080 Mrd. Euro). Der Anstieg der Finanzierung ist sowohl bei privaten (+68 %)

als auch öffentlichen Unternehmen (+82 %) hoch. Nimmt man aus den Rekordsummen,

die in den Pandemiejahren (2020/2021) eingeworben wurden, die

Impfstoffentwickler CureVac und BioNTech aus, wurde 2024 sogar ein Allzeithoch

erreicht. Im Vergleich zu 2019 (896 Mio. Euro) hat sich die Summe mehr als

verdoppelt. Die Anzahl der VC-Finanzierungsrunden, deren Höhe bekannt ist, war

zudem 2024 erheblich größer (32) als in den vergangenen beiden Jahren (2022: 24;

2023: 21). Dies geht aus der jährlichen Erhebung des

Biotechnologie-Branchenverbands BIO Deutschland e. V. in Kooperation mit EY

hervor.

Oliver Schacht, Vorstandsvorsitzender von BIO Deutschland, kommentiert: "Es ist

großartig, dass sich die Finanzierung der Biotechnologie-Branche 2024 in

Deutschland so gut erholt hat. Einige unserer Unternehmen hatten die Jahre 2022

und 2023 vor große Herausforderungen gestellt. Der Kapitalmarkt war nach der

Pandemie eingebrochen. Das hatte nicht nur Konsequenzen für die

Eigenkapital-finanzierten Unternehmen, sondern auch deren Zulieferer und

Auftragsforscher. Trotz der jetzigen sehr positiven Entwicklung bleibt die

Finanzierung innovativer Start-ups und Wachstumsunternehmen aber herausfordernd.

Deshalb müssen Vorhaben der jetzigen Regierung wie beispielsweise die

WIN-Initiative auch von der nächsten Bundesregierung dringend vorangetrieben

werden."

Viola Bronsema, Geschäftsführerin von BIO Deutschland, ergänzt: "Eigenkapital

ist eine - wenn nicht die - wesentliche Säule der Wachstumsfinanzierung für

Unternehmen, die neue zukunftskritische Technologien einsetzen. Das Potenzial

der Plattformtechnologie 'Biotechnologie' überzeugt Investoren zunehmend

weltweit nicht nur im Bereich Medizin, sondern beispielsweise auch was unsere

Ernährung angeht. In Zeiten, in denen Traditionsbranchen in Deutschland vor

großen Einschnitten stehen, sollte die Bundesregierung ihren Fokus auch auf

hochinnovative Branchen mit hohem Wachstumspotenzial lenken. Dann können

technologische Souveränität und innovative nachhaltige Produktionssysteme

hierzulande nicht nur die Versorgung, sondern auch die Arbeitsplätze von morgen

sichern."

Klaus Ort, Partner bei EY und Leiter des Marktsegments Life Sciences &

Gesundheitswesen, sagt: "Die Biotechnologie ist ein bedeutender Wachstumsmarkt,

der Deutschland große Chancen bietet. Viele der finanzierten Unternehmen sind in

Krankheitsfeldern mit hohem medizinischem Bedarf wie Krebs,

Autoimmunerkrankungen und neurodegenerativen Krankheiten tätig. Mit

bahnbrechenden Technologien wie Radiopharmazeutika,

Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten, Gen-Editierung, Proteindegradation und

programmierbaren Therapeutika ist die Biotech -Industrie technologisch

hervorragend aufgestellt. Diese Chancen für unsere Gesellschaft und unsere

Wirtschaft gilt es nun zu nutzen und zu fördern."

Download:

Der Text dieser Pressemitteilung steht für Sie unter

http://www.biodeutschland.org/de/pressemitteilungen-uebersicht.html zur

Verfügung.

Grafikmaterial können Sie hier herunterladen:

http://www.biodeutschland.org/de/pressemappe.html

Über BIO Deutschland:

Der BIO Deutschland e. V. ist eine unabhängige Biotechnologie-Organisation. Der

Unternehmensverband vertritt die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler,

europäischer und globaler Ebene. Die Biotechnologie überführt Biologie in die

industrielle Anwendung. Sie hat beispielsweise in der Medizin bereits weithin

sichtbaren Nutzen gezeigt. Innovative biobasierte Wirtschaftssysteme können

Deutschland und Europa Souveränität und Wohlstand auf lange Sicht ermöglichen.

Das Netzwerk im Verband ist interdisziplinär und einmalig. Die Mitglieder

forschen, entwickeln, produzieren und vermarkten global. BIO Deutschland ist

eine starke Gemeinschaft. Sie setzt auf Vielfalt, Offenheit und

Chancengleichheit und bekennt sich zur freiheitlich demokratischen Grundordnung.

Oliver Schacht, Ph. D., ist Vorstandsvorsitzender der BIO Deutschland.

Weitere Informationen unter: http://www.biodeutschland.org

Fördermitglieder der BIO Deutschland und Branchenpartner sind:

AGC Biologics, Avia, Baker Tilly, Bayer, BioSpring, Boehringer Ingelheim ,

BüchnerBarella, Citeline, CMS Hasche Sigle, Deutsche Bank, Ernst & Young,

Evotec, KPMG, Lonza, Miltenyi Biotec, Novartis, PricewaterhouseCoopers, QIAGEN,

Rentschler Biopharma, Roche Diagnostics, Sanofi Aventis Deutschland, Thermo

Fisher Scientific, Vertex Pharmaceuticals, Vibalogics, ZETA.

Pressekontakt:

BIO Deutschland e. V.

Dr. Claudia Englbrecht

Schützenstraße 6a

10117 Berlin

Tel: +49-30-2332 164 32 / Mobil: +49 151 14067326

E-Mail: mailto:englbrecht@biodeutschland.org

Web: http://www.biodeutschland.org

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/74178/5945523

OTS: BIO Deutschland e.V.